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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAdhik Maas Purnima 2026: 30 या 31 मई कब है अधिकमास की पूर्णिमा, नोट करें स्नान दान का समय

Adhik Maas Purnima 2026: 30 या 31 मई कब है अधिकमास की पूर्णिमा, नोट करें स्नान दान का समय

Adhik Maas Purnima 2026 Date: ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है, क्योंकि यह संयोग तीन साल में एक बार आता है. आइए जानते हैं इस साल अधिकमास पूर्णिम 30 या 31 मई कब पड़ रही है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 May 2026 02:11 PM (IST)
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Jyeshtha Adhik Maas Purnima 2026 Date: पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण और शुभ मानी जाती है. लेकिन जब अधिकमास या पुरुषोत्तम मास (Purushottam Maas) में पूर्णिमा पड़ती है तो इसका महत्व कई गुणा अधिक बढ़ जाता है. प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन जब अधिकमास लगता है तो वह वर्ष 13 महीने को हो जाता है. इसी अतिरिक्त मास को अधिकमास कहा जाता है.

अधिकमास भगवान विष्णु (Vishnu Ji) को समर्पित महीना है. इसमें पड़ने वाले तीज-त्योहार, व्रत और तिथियों का विशेष महत्व होता है. इसी तरह ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि भी अत्यंत शुभ फलदायी होती है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान के साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी (Maa Laxmi) की पूजा का महत्व शास्त्रों मे बताया गया है. लेकिन तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी है. आइए जानते हैं अधिकमास की पूर्णिमा 30 या 31 मई आखिर कब पड़ रही है.

ये भी पढ़ें: Purnima 2026 May: मई में 2 पूर्णिमा का संयोग, आखिरी दिन ब्लू मून का दुर्लभ नजारा

अधिकमास पूर्णिमा की तिथि पर भ्रम क्यों?

अधिकमास की पूर्णिमा को लेकर इस बार लोगों के मन में काफी भ्रम है कि व्रत और स्नान-दान 30 मई को किया जाएगा या 31 मई को. दरअसल, अधिकमास के कारण इस बार तिथियों में विशेष संयोग बन रहा है. पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 30 और 31 मई दोनों ही दिन रहेगी, जिस कारण भ्रम की स्थिति है.

30 मई या 31 मई अधिकमास पूर्णिमा कब

पूर्णिमा तिथि 30 मई सुबह 11 बजकर 58 मिनट से शुरू होगी और 31 मई दोपहर 3 बजकर 15 मिनट कर रहेगी. ऐसे में उदयातिथि के आधार पर रविवार, 31 मई 2026 को अधिकमास पूर्णिमा का व्रत पूजन और स्नान-दान किया जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि अधिकमास की पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा और दान करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है. इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और धन का दान करना बेहद शुभ माना गया है.

अधिकमास पूर्णिमा स्नान-दान मुहूर्त (Adhikmaas Purnima 2026 Muhurt)

  • ब्रह्म मुहूर्त- 31 मई, सुबह 04:08 से 04:56 तक
  • अमृत काल- 31 मई सुबह, 04:33 से 06:20 तक
  • अभिजीत मुहूर्त- 31 मई सुबह, 11:57 से दोपहर 12:51 तक

पवित्र तिथियों में स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है. लेकिन किसी कारण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाएं तो आप अमृतकाल और अभिजीत मुहूर्त में भी स्नान कर सकते हैं. स्नान के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. पूजा के लिए सुबह 7 बजकर 8 मिनट से दोपहर 12 बजकर 19 मिनट का समय रहेगा. वहीं रात्रि में चंद्रोदय समय 7 बजकर 36 मिनट है. पूर्णिमा पर चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है.

दान का महत्व (Purnima Daan)- स्नान और पूजा के बाद गरीब, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों में दान दक्षिणा करें. अधिकमास पूर्णिमा पर अन्न, धन, वस्त्र, फल, शीतल जल आदि का दान करने का विधान है.

ये भी पढ़ें: Adhik Maas Ekadashi 2026: अधिकमास में कौन-कौन सी एकादशी पड़ेगी, जानें तिथि और इनका महत्व
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 29 May 2026 02:11 PM (IST)
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