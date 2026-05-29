Adhik Maas Purnima 2026: 30 या 31 मई कब है अधिकमास की पूर्णिमा, नोट करें स्नान दान का समय

Jyeshtha Adhik Maas Purnima 2026 Date: पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण और शुभ मानी जाती है. लेकिन जब अधिकमास या पुरुषोत्तम मास (Purushottam Maas) में पूर्णिमा पड़ती है तो इसका महत्व कई गुणा अधिक बढ़ जाता है. प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन जब अधिकमास लगता है तो वह वर्ष 13 महीने को हो जाता है. इसी अतिरिक्त मास को अधिकमास कहा जाता है.

अधिकमास भगवान विष्णु (Vishnu Ji) को समर्पित महीना है. इसमें पड़ने वाले तीज-त्योहार, व्रत और तिथियों का विशेष महत्व होता है. इसी तरह ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि भी अत्यंत शुभ फलदायी होती है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान के साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी (Maa Laxmi) की पूजा का महत्व शास्त्रों मे बताया गया है. लेकिन तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी है. आइए जानते हैं अधिकमास की पूर्णिमा 30 या 31 मई आखिर कब पड़ रही है.

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अधिकमास पूर्णिमा की तिथि पर भ्रम क्यों?

अधिकमास की पूर्णिमा को लेकर इस बार लोगों के मन में काफी भ्रम है कि व्रत और स्नान-दान 30 मई को किया जाएगा या 31 मई को. दरअसल, अधिकमास के कारण इस बार तिथियों में विशेष संयोग बन रहा है. पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 30 और 31 मई दोनों ही दिन रहेगी, जिस कारण भ्रम की स्थिति है.

30 मई या 31 मई अधिकमास पूर्णिमा कब

पूर्णिमा तिथि 30 मई सुबह 11 बजकर 58 मिनट से शुरू होगी और 31 मई दोपहर 3 बजकर 15 मिनट कर रहेगी. ऐसे में उदयातिथि के आधार पर रविवार, 31 मई 2026 को अधिकमास पूर्णिमा का व्रत पूजन और स्नान-दान किया जाएगा. धार्मिक मान्यता है कि अधिकमास की पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा और दान करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है. इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और धन का दान करना बेहद शुभ माना गया है.

अधिकमास पूर्णिमा स्नान-दान मुहूर्त (Adhikmaas Purnima 2026 Muhurt)

ब्रह्म मुहूर्त- 31 मई, सुबह 04:08 से 04:56 तक

अमृत काल- 31 मई सुबह, 04:33 से 06:20 तक

अभिजीत मुहूर्त- 31 मई सुबह, 11:57 से दोपहर 12:51 तक

पवित्र तिथियों में स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है. लेकिन किसी कारण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाएं तो आप अमृतकाल और अभिजीत मुहूर्त में भी स्नान कर सकते हैं. स्नान के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. पूजा के लिए सुबह 7 बजकर 8 मिनट से दोपहर 12 बजकर 19 मिनट का समय रहेगा. वहीं रात्रि में चंद्रोदय समय 7 बजकर 36 मिनट है. पूर्णिमा पर चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है.

दान का महत्व (Purnima Daan)- स्नान और पूजा के बाद गरीब, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों में दान दक्षिणा करें. अधिकमास पूर्णिमा पर अन्न, धन, वस्त्र, फल, शीतल जल आदि का दान करने का विधान है.

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