Aquarius June horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जून (June 2026) का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जून का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत में मिलेंगे मिले-जुले परिणाम

कुंभ राशि के जातकों के लिए जून का महीना औसत रहने वाला है. माह के पूर्वार्ध में आपको कभी अपने जीवन की गाड़ी पटरी से नीचे तो कभी उस पर तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी. जून महीने की शुरुआत में आपके वो काम बनते हुए नजर आ सकते हैं, जिनके पूरे होने की आपको जरा भी आशा नहीं रही होगी. वहीं दूसरी तरफ आपके बने-बनाए काम में अचानक से कोई अड़ंगा आ जाने पर आपका मन व्यथित हो सकता है. ऐसे में धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

करियर और नौकरी में बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां

इस दौरान आपको करियर-कारोबार में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए जून महीने के पूर्वार्ध का समय मध्यम फलप्रद है. इस दौरान आपका किसी अनचाही जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर आपके कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ डाला जा सकता है. कार्यक्षेत्र में अपने काम को समय पर पूरा करने का प्रयास करें और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलें.

उत्तरार्ध में मिलेगा किस्मत का साथ

हालांकि माह के उत्तरार्ध में आपको किस्मत का साथ मिलेगा और आपको रोजी-रोजगार में बड़ा लाभ मिल सकता है. इस दौरान व्यापार में खासा लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सत्ता-सरकार से जुड़े मामले सुलझेंगे. लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने से मानसिक राहत मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

विदेश से जुड़े मामलों में मिलेगी सफलता

यदि आप विदेश में जाकर पढ़ने या वहां से जुड़कर व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो इस संबंध में आ रही परेशानियां दूर होंगी. कुल मिलाकर आपको विदेशी संपर्कों से खासा लाभ प्राप्त होगा. विदेश यात्रा या विदेशी कंपनियों से जुड़ा कोई प्रस्ताव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. विद्यार्थियों को भी नए अवसर प्राप्त होने के योग बनेंगे.

प्रेम संबंधों में आएगी सकारात्मकता

प्रेम संबंध की दृष्टि से जून महीने की शुरुआत भले ही अनुकूल न हो लेकिन उसके बाद का समय सकारात्मक रहने वाला है. उस दौरान यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहने का प्रयास करते हैं तो संभवतः बात बन सकती है. वहीं पहले से चले आ रहे संबंधों की बात की जाए तो जून महीने के दूसरे सप्ताह के बाद आपकी प्रेम की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी. इस दौरान आपकी लव पार्टनर के साथ पनपी सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी.

विवाह और पारिवारिक जीवन

यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं तो परिजन आपको इसके लिए इजाजत दे सकते हैं. वैवाहिक जीवन में भी जीवनसाथी का सहयोग और समझदारी आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य और दिनचर्या का रखें ध्यान

इस माह आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित खानपान आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

उपाय

प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जप करें तथा सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें.

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