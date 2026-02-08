Ashubh Yog: 17 फरवरी का मंगल बन सकता है अमंगल, होंगी ये 5 अशुभ घटनाएं

Ashubh Yog: ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से मंगलवार 17 फरवरी का दिन कई मायनों में खास रहने वाला है. इस दिन फाल्गुन अमावस्या है, जोकि स्नान, दान-पुण्य और तर्पण आदि के लिए शुभ माना जाता है. लेकिन इसी के साथ 17 फरवरी का दिन अमंगलकारी और कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है.

दरअसल 17 फरवरी के दिन ग्रह-नक्षत्रों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा संवेदनशील दिन बताया जा रहा है. 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण और अग्नि पंचक के कारण यह दिन शुभ नहीं है, जिस कारण इस दिन विशेष सावधानी रखने की जरूर रहेगी.

17 फरवरी को होंगी ये घटनाएं

17 फरवरी को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसे ज्योतिष और धर्म में शुभ नहीं माना जाता है. वहीं पंचांग के अनुसार इसी दिन से पंचक की शुरुआत भी होगी. मंगलवार का दिन होने से अग्नि पंचक कहा जाता है. हालांकि सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा. लेकिन अग्नि पंचक में 5 दिनों तक विशेष सावधानी बरतनी होंगी, क्योंकि अग्नि पंचक में गर्मी, आग, दुर्घटना आदि का भय रहता है.

17 फरवरी 2026 की 5 अशुभ घटनाएं

सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse)- मंगलवार 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसे ज्योतिष में संवेदनशील समय माना जाता है. इस दौरान मानसिक अस्थिरता, थकान या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए संयम और सावधानी जरूरी है.

पंचग्रही योग (Panchgrahi Yog)- मंगलवार 17 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा के एक साथ होने से पंचग्रही योग बनेगा. यह योग निर्णय लेने में भ्रम, मानसिक दबाव या तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है.

सूर्य-राहु की युति (Surya Rahu yuti)- 17 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य के साथ राहु की युति बनेगी, जिससे कुछ राशियों में गलतफहमी, अविश्वास या छवि प्रभावित होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है.

अमावस्या तिथि (Falgun Amavasya)- मंगलवार 17 फरवरी को भौमवती अमावस्या रहेगा. यह दिन पितरों की शांति, तर्पण और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ होता है. लेकिन नए काम या बड़ी शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है.

राहुकाल (Rahukal)- मंगलवार 17 फरवरी 2026 को दोपहर 03:24 से 04:48 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी नए या शुभ कार्य की शुरुआत टालना बेहतर रहेगा.

17 फरवरी को इन बातों का रखें ध्यान

नए और बड़े निवेश सोच-समझकर करें.

यात्रा या महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी न करें.

स्वास्थ्य और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

विवाद या तनाव से बचने की कोशिश करें.

ये भी पढ़ें: Grahan Panchak 2026: फाल्गुन अमावस्या पर ग्रहण और पंचक का डबल डोज, 17 फरवरी का दिन कर लें नोट