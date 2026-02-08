हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAshubh Yog: 17 फरवरी का मंगल बन सकता है अमंगल, होंगी ये 5 अशुभ घटनाएं

Ashubh Yog: 17 फरवरी का मंगल बन सकता है अमंगल, होंगी ये 5 अशुभ घटनाएं

Ashubh Yog: 17 फरवरी मंगलवार का दिन कई मायनों में शुभ लेकिन कुछ घटनाओं को लेकर अशुभ भी रहेगा. इस दिन फाल्गुन अमावस्या रहेगी. साथ ही सूर्य ग्रहण और अग्नि पंचक भी लगेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Feb 2026 02:45 PM (IST)
Ashubh Yog: ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से मंगलवार 17 फरवरी का दिन कई मायनों में खास रहने वाला है. इस दिन फाल्गुन अमावस्या है, जोकि स्नान, दान-पुण्य और तर्पण आदि के लिए शुभ माना जाता है. लेकिन इसी के साथ 17 फरवरी का दिन अमंगलकारी और कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है.

दरअसल 17 फरवरी के दिन ग्रह-नक्षत्रों की कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा संवेदनशील दिन बताया जा रहा है. 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण और अग्नि पंचक के कारण यह दिन शुभ नहीं है, जिस कारण इस दिन विशेष सावधानी रखने की जरूर रहेगी.

17 फरवरी को होंगी ये घटनाएं

17 फरवरी को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसे ज्योतिष और धर्म में शुभ नहीं माना जाता है. वहीं पंचांग के अनुसार इसी दिन से पंचक की शुरुआत भी होगी. मंगलवार का दिन होने से अग्नि पंचक कहा जाता है. हालांकि सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा. लेकिन अग्नि पंचक में 5 दिनों तक विशेष सावधानी बरतनी होंगी, क्योंकि अग्नि पंचक में गर्मी, आग, दुर्घटना आदि का भय रहता है.

17 फरवरी 2026 की 5 अशुभ घटनाएं

 सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse)- मंगलवार 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसे ज्योतिष में संवेदनशील समय माना जाता है. इस दौरान मानसिक अस्थिरता, थकान या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए संयम और सावधानी जरूरी है.

पंचग्रही योग (Panchgrahi Yog)- मंगलवार 17 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा के एक साथ होने से पंचग्रही योग बनेगा. यह योग निर्णय लेने में भ्रम, मानसिक दबाव या तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है.

सूर्य-राहु की युति (Surya Rahu yuti)- 17 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य के साथ राहु की युति बनेगी, जिससे कुछ राशियों में गलतफहमी, अविश्वास या छवि प्रभावित होने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है.

अमावस्या तिथि (Falgun Amavasya)- मंगलवार 17 फरवरी को भौमवती अमावस्या रहेगा. यह दिन पितरों की शांति, तर्पण और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ होता है. लेकिन नए काम या बड़ी शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है.

राहुकाल (Rahukal)- मंगलवार 17 फरवरी 2026 को दोपहर 03:24 से 04:48 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी नए या शुभ कार्य की शुरुआत टालना बेहतर रहेगा.

17 फरवरी को इन बातों का रखें ध्यान

  • नए और बड़े निवेश सोच-समझकर करें.
  • यात्रा या महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी न करें.
  • स्वास्थ्य और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.
  • विवाद या तनाव से बचने की कोशिश करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 08 Feb 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Surya Grahan Ashubh Yog Falgun Amavasya Solar Eclipse 2026 Panchak 2026
