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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen June Horoscope 2026: मीन जून मासिक राशिफल, खर्च बढ़ा सकते हैं परेशानी, ऐसे संभालेंगी स्थिति

Meen June Horoscope 2026: मीन जून मासिक राशिफल, खर्च बढ़ा सकते हैं परेशानी, ऐसे संभालेंगी स्थिति

June Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जून 2026 का महीना मीन राशि (Meen Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 May 2026 04:22 PM (IST)
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Meen June horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जून (June 2026) का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Meen Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जून का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

नौकरी और करियर में बरतें सावधानी

मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिलाजुला रहने वाला है. यदि आप इन दिनों रोजी-रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको एक अदद अच्छी नौकरी के लिए अभी कुछ और समय तक इंतजार करना होगा. वहीं नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में कुछेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जून महीने के पूर्वार्ध में अपने कामकाज में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, वरना एक छोटी सी गलती आपके मान-सम्मान पर दाग लगा सकती है और आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है.

कार्यक्षेत्र में बनाए रखें तालमेल

इस दौरान अपने कार्यक्षेत्र में लोगों को मिलाजुला कर चलें और छोटी-मोटी बात को तूल न दें. सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें और अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करें. वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह को नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. धैर्य और संयम से काम लेने पर परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.

कारोबार में आएंगी चुनौतियां

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए माह का दूसरा सप्ताह थोड़ी सी चुनौतियां लिए रहने वाला है. इस दौरान आपको बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए इस दौरान आपको अपने कंपटीटर्स से कड़ा मुकाबला करना होगा. किसी नई योजना में निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें और जल्द लाभ के चक्कर में जोखिम उठाने से बचें.

खर्च बढ़ा सकते हैं परेशानी

इस दौरान धन आवक के मुकाबले आपके खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपका बजट का बैलेंस बिगड़ सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य को ध्यान में रखकर आर्थिक योजनाएं बनाएं. उधार लेने या देने से पहले सोच-समझकर फैसला करें. अचानक आने वाले खर्च मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं.

संपत्ति और स्वास्थ्य का रखें ध्यान

माह के मध्य में आपको अपनी संपत्ति और सेहत दोनों का ध्यान रखना जरूरी होगा, अन्यथा आपको नाहक ही कष्ट झेलना पड़ सकता है. भूमि-भवन से जुड़े विवाद को कोर्ट-कचहरी में ले जाने की बजाय बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा आपको अपना हक पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन रहेगा बेहतर

प्रेम संबंध की दृष्टि से जून महीने का तीसरा सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. इस दौरान लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है. हालांकि बाकी समय आपकी प्रेम की गाड़ी सरपट दौड़ती नजर आएगी और आपका लव पार्टनर आपका संबल बनेगा. वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवनसाथी के साथ आपका प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.

छात्रों और युवाओं के लिए सलाह

छात्रों को इस माह अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखने की जरूरत रहेगी. आलस्य और समय की बर्बादी से बचें, तभी मनचाही सफलता मिल पाएगी. युवाओं को करियर से जुड़े अवसरों को गंभीरता से लेना चाहिए.

उपाय

प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 May 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Meen Rashi Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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