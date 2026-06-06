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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Dev Katha: शनिदेव और ऋषि पिप्पलाद की कथा सिखाती है कर्म, न्याय और करुणा का पाठ

Shani Dev Katha: शनिदेव और ऋषि पिप्पलाद की कथा सिखाती है कर्म, न्याय और करुणा का पाठ

Shani Dev Katha: क्या सच में 16 साल तक के बच्चों पर शनि की साढ़ेसाती का असर नहीं पड़ता? ऋषि पिप्पलाद और शनिदेव की यह कथा न्याय, करुणा, कर्म और बच्चों की मासूमियत का गहरा संदेश देती है.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 06 Jun 2026 06:05 AM (IST)
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Shani Dev Katha: जब भी शनिदेव का नाम आता है, लोगों के मन में सबसे पहले साढ़ेसाती, ढैया और कठिन समय की छवि उभरती है. लेकिन शनि से जुड़ी एक ऐसी कथा भी है, जो भय नहीं बल्कि न्याय, करुणा और मासूमियत की बात करती है. यह कथा है ऋषि पिप्पलाद की, जिन्होंने अपने दुखों के माध्यम से एक ऐसा प्रश्न उठाया था जो आज भी हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी आता है "अगर मैंने कोई गलती नहीं की, तो मुझे कष्ट क्यों मिला?"

क्या एक मासूम बच्चे को भी अपने कर्मों का दंड मिलना चाहिए?

पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दधीचि ने देवताओं और संसार के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था. उनके बलिदान से इंद्र का वज्र बना और वृत्रासुर का अंत हुआ. लेकिन इस महान त्याग के पीछे एक ऐसा बालक भी था, जिसकी जिंदगी संघर्षों से भर गई.

वह बालक थे ऋषि पिप्पलाद.

कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद वे माता-पिता के स्नेह से वंचित हो गए और उनका पालन-पोषण पीपल के वृक्ष की छाया में हुआ. बचपन अभावों और कष्टों में बीता. जब वे बड़े हुए तो उनके मन में यही प्रश्न उठा कि आखिर उन्हें इतना दुख क्यों सहना पड़ा.

यह भी पढ़े- Ganesh Durva Katha: आखिर गणेश जी को क्यों चढ़ाते हैं दूर्वा? जानें इससे जुड़ी पौराणिक कथा

जब पीपलाद ने देवताओं से पूछा अपने दुखों का कारण

कथा के अनुसार देवताओं ने उन्हें बताया कि ग्रहों की दशाओं और शनि के प्रभाव के कारण उनके जीवन में कठिन परिस्थितियां आईं.

यह उत्तर सुनकर पिप्पलाद संतुष्ट नहीं हुए. उन्हें लगा कि एक मासूम बालक, जिसे दुनिया की समझ तक नहीं है, उसे इतने कष्ट कैसे मिल सकते हैं? उनके भीतर न्याय की भावना जाग उठी.

यहीं से यह कथा केवल ज्योतिष की नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और न्याय की कहानी बन जाती है.

क्या शनिदेव वास्तव में दंड देते हैं?

क्रोधित होकर पिप्पलाद ने कठोर तपस्या की और ब्रह्माजी से ब्रह्मदंड प्राप्त किया. लोककथा के अनुसार उन्होंने शनिदेव को चुनौती दी. तब ब्रह्माजी ने हस्तक्षेप करते हुए समझाया कि शनिदेव किसी के शत्रु नहीं हैं.

वे केवल कर्मों के अनुसार फल देने वाले न्यायाधीश हैं. उनका कार्य दंड देना नहीं, बल्कि कर्मों का संतुलन बनाए रखना है.

यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है. कई बार जीवन की कठिनाइयों को हम अन्याय समझ लेते हैं, जबकि वे हमें कुछ सीख देने या मजबूत बनाने का माध्यम भी हो सकती हैं.

ऋषि पिप्पलाद ने क्यों रखी थी बच्चों के लिए विशेष शर्त?

ब्रह्माजी की बात मानने के बाद भी पिप्पलाद ने एक महत्वपूर्ण आग्रह किया. उन्होंने कहा कि 16 वर्ष तक के बच्चे जीवन के गहरे कर्म सिद्धांतों को समझने की अवस्था में नहीं होते. इसलिए उन पर शनि के कठोर प्रभाव नहीं पड़ने चाहिए.

धार्मिक मान्यता के अनुसार तभी से यह विश्वास प्रचलित हुआ कि 16 वर्ष तक के बच्चों पर शनि की साढ़ेसाती और ढैया का प्रभाव सीमित माना जाता है.

यह मान्यता हमें यह भी सिखाती है कि समाज को बच्चों को दंड देने से पहले उनकी परिस्थितियों और मासूमियत को समझना चाहिए.

पीपल का वृक्ष और शनिदेव का संबंध क्या बताता है?

पिप्पलाद का पूरा बचपन पीपल के वृक्ष के नीचे बीता था. इसलिए उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पीपल की सेवा और पूजा करेगा तथा अच्छे कर्मों का पालन करेगा, उसे कठिन समय में मानसिक शक्ति और संरक्षण प्राप्त होगा. 

कई लोग शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं और शनिदेव के मंत्रों का जाप करते हैं. माना जाता है कि इससे मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और कठिन समय में धैर्य प्राप्त होता है.

क्या है इस कथा का संदेश?

आज की दुनिया में लोग अक्सर अपनी असफलताओं का दोष परिस्थितियों, किस्मत या ग्रहों पर डाल देते हैं. लेकिन ऋषि पिप्पलाद और शनिदेव की यह कथा कुछ अलग सिखाती है.

यह कहानी बताती है कि न्याय का अर्थ केवल दंड नहीं होता, बल्कि संवेदनशीलता भी होती है. बच्चों की मासूमियत का सम्मान करना, दूसरों के संघर्ष को समझना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना ही सच्चा धर्म है.

इस कथा का सबसे भावुक पहलू यह है कि पिप्पलाद ने बच्चों की मासूमियत को समझा. उन्होंने माना कि छोटी उम्र में व्यक्ति पूरी तरह सही-गलत का निर्णय नहीं कर पाता. आज के समय में भी कई माता-पिता और शिक्षक बच्चों से बड़ी उम्र जैसी समझदारी की उम्मीद करने लगते हैं. यह कथा याद दिलाती है कि बच्चों को सजा से ज्यादा मार्गदर्शन और प्रेम की जरूरत होती है.

शनिवार हमें केवल शनि के भय की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन में न्याय और करुणा दोनों का संतुलन जरूरी है. शायद यही कारण है कि ऋषि पिप्पलाद की यह कथा आज भी लोगों को कर्म, धैर्य और मानवता का पाठ पढ़ाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 06 Jun 2026 06:05 AM (IST)
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