गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी, नौकरी के लिए कहा तो दो भाइयों ने की माता-पिता की हत्या

गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है. जहां दो सगे भाईयों ने आपसी विवाद के बाद अपने माता-पिता को मौत के घाट उतार दिया. दोनों बेटे बेरोजगार थे, पिता उन्हें नौकरी करने को कहते थे, जिसके बाद उन्होंने ये ख़ौफ़नाक कदम उठाया.

खबर के मुताबिक गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के भीम नगर में रहने वाले गंगाशरण अपनी पत्नी विमलेश और दो बेटों दीपक और ललित के साथ रहते थे. दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, पिता अक्सर बेटों से नौकरी करने के लिए कहते थे, इस बात को लेकर उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे.

बेरोजगार होने की वजह से होता था विवाद

बताया जा रहा है इसी बात को लेकर पिता गंगाशरण का एक बार फिर से बेटों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ललित और दीपक ने उन पर हमला बोल दिया और मारपीट की. इस हमले में गंगाशरण और उनकी पत्नी विमलेश बुरी तरह घायल हो गए. घर में चीख-पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची आनन-फ़ानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया. जहां डॉक्टर ने उन्हें उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दोनों भाई दीपक और ललित को हिरासत में लेकर जाँच मे शुरू कर दी है.

बेटों के हमले के बाद माता-पिता की मौत

स्थानीय निवासियों ने बताया कि इन सभी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे. गंगाशरण अखबार की न्यूज़ एजेंसी चलाते थे और उनके दोनों बेटे बेरोजगार थे. उनके दोनों बेटों की शादी हो गई थी और बच्चे भी है लेकिन, उनके बेरोजगार होने के कारण वह भी उनके साथ नहीं रहते हैं. पिता बच्चों को नौकरी करने के लिए कहते थे, इसी कारण अक्सर विवाद उत्पन्न होता था.

पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.