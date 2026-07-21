Aaj Ka Panchang 21 July 2026: आज मंगलवार और गुप्त नवरात्रि की दुर्गाष्टमी पर पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 21 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि और मंगलवार है आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 21 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार है. ये गुप्त नवरात्रि की महाष्टमी होगी, मां दुर्गा और देवी साधना के लिए ये सर्वशक्तिशाली दिन माना जाता है. अष्टमी तिथि पर देवी की आराधना, सप्तशती का पाठ और हवन करने से भय, रोग और शत्रु बाधा दूर होने की मान्यता है.
देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी की उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है. इस दिन तांत्रिक और शाक्त साधक विशेष अनुष्ठान करते हैं.
21 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 21 July 2026)
- तिथि - अष्टमी (21 जुलाई 2026, सुबह 4.02 - 22 जुलाई 2026, सुबह 5.16)
- वार- मंगलवार
- नक्षत्र- चित्रा
- योग- सिद्धि
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- दोपहर 12.34
- चंद्रोस्त- रात 11.54
- चंद्र राशि- कन्या
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 9.02 - दोपहर 2.10
- शाम का चौघड़िया - रात 8.36 - रात 9.53
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 3.53 - शाम 5.36
- यमगण्ड काल- सुबह 9.02 - सुबह 10.45
- आडल योग - सुबह 5.36 - रात 8.49
- गुलिक काल - दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10
- भद्रा काल - सुबह 5.36 - शाम 4.34
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 July 2026)
- सूर्य- कर्क
- चंद्रमा - कन्या
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
21 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
आज का लकी कलर
नारंगी, लाल
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