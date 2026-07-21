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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 21 July 2026: आज मंगलवार और गुप्त नवरात्रि की दुर्गाष्टमी पर पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 21 July 2026: आज मंगलवार और गुप्त नवरात्रि की दुर्गाष्टमी पर पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 21 July 2026: आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी तिथि और मंगलवार है आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 21 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 21 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार है. ये गुप्त नवरात्रि की महाष्टमी होगी, मां दुर्गा और देवी साधना के लिए ये सर्वशक्तिशाली दिन माना जाता है. अष्टमी तिथि पर देवी की आराधना, सप्तशती का पाठ और हवन करने से भय, रोग और शत्रु बाधा दूर होने की मान्यता है. 

देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी की उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है. इस दिन तांत्रिक और शाक्त साधक विशेष अनुष्ठान करते हैं.

21 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 21 July 2026)

  • तिथि - अष्टमी (21 जुलाई 2026, सुबह 4.02 - 22 जुलाई 2026, सुबह 5.16)
  • वार- मंगलवार
  • नक्षत्र- चित्रा
  • योग- सिद्धि
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- दोपहर 12.34
  • चंद्रोस्त- रात 11.54
  • चंद्र राशि- कन्या

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 9.02 - दोपहर 2.10
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.36 - रात 9.53

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 3.53 - शाम 5.36
  • यमगण्ड काल- सुबह 9.02 - सुबह 10.45
  • आडल योग - सुबह 5.36 - रात 8.49
  • गुलिक काल - दोपहर 12.27 - दोपहर 2.10
  • भद्रा काल - सुबह 5.36 - शाम 4.34

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 July 2026)

  • सूर्य- कर्क
  • चंद्रमा - कन्या
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

21 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि

तकनीकी समस्याओं के कारण कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखें. परिवार में वाणी पर नियंत्रण रखें, पिता और बड़े भाई का सहयोग मिलेगा.

वृषभ राशि

कामकाज और आर्थिक मामलों में सतर्क रहें, विरोधियों और अनावश्यक खर्चों से बचें. गुस्से पर नियंत्रण रखें, हालांकि शिक्षा और प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

मिथुन राशि

कार्यक्षेत्र में आर्थिक लाभ और सफलता मिलने के योग हैं, ऑफिस की राजनीति से दूरी रखें. वाहन या कीमती सामान खरीद सकते हैं और विवाह योग्य लोगों को अच्छा रिश्ता मिल सकता है.

कर्क राशि

करियर में नए अवसर मिलेंगे और रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. परिवार का सहयोग मिलेगा, साथ ही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

सिंह राशि

काम का दबाव रहेगा, लेकिन आर्थिक योजनाएं भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगी. परिवार की किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है, संतान की सेहत का ध्यान रखें.

कन्या राशि

व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन कागजी कार्यों और लेनदेन में सावधानी रखें. सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकता है और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

तुला राशि

कार्यस्थल पर मेहनत का पूरा फल मिलेगा और सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. बिना मांगे सलाह देने से बचें और शाम के समय खर्च बढ़ सकते हैं.

वृश्चिक राशि

व्यापार में नई योजनाएं लाभ देंगी और फैशन व किराना कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा. ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

धनु राशि

व्यापार में आर्थिक लाभ मिलेगा, विशेषकर दोपहर के बाद समय अधिक शुभ रहेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और काम के सिलसिले में छोटी यात्रा हो सकती है.

मकर राशि

करियर में बड़ी सफलता और धन लाभ के योग हैं, लेकिन ऑफिस की राजनीति से दूर रहें. वाहन या घरेलू सामान खरीद सकते हैं, जबकि प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखें.

कुंभ राशि

लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. पेट संबंधी समस्या परेशान कर सकती है, हालांकि शाम तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

मीन राशि

नौकरी और करियर में सफलता मिलेगी, उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर होगा.

आज का उपाय

कन्या पूजन के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.

आज का लकी कलर

नारंगी, लाल

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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