Satyanarayan Vrat Katha: भगवान विष्णु की इस पवित्र कथा में छिपा है सुखी, सफल और समृद्ध जीवन का रहस्य
Satyanarayan Vrat Katha: श्री सत्यनारायण व्रत भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र अनुष्ठान है. जानें इसकी संपूर्ण कथा, धार्मिक महत्व, पूजा का फल और श्री सत्यनारायण भगवान की आरती.
Satyanarayan Vrat Katha: सनातन धर्म में श्री सत्यनारायण व्रत को अत्यंत पुण्यदायक और फलदायी माना जाता है. यह व्रत भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप को समर्पित है. जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है. विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी, विवाह, गृह प्रवेश, संतान प्राप्ति या किसी शुभ कार्य के अवसर पर इस व्रत का आयोजन किया जाता है.
श्री सत्यनारायण व्रत कथा
पुराणों के अनुसार एक समय नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि कलियुग में मनुष्य अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता है. तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई और कहा कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.
सबसे पहले काशी में रहने वाले एक निर्धन ब्राह्मण ने यह व्रत किया. वह अत्यंत गरीब था और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था. भगवान विष्णु ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे इस व्रत की विधि बताई. ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में उसके जीवन की गरीबी दूर हो गई.
इसके बाद एक लकड़हारे ने इस व्रत की महिमा सुनी. उसने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसके जीवन में भी सुख-समृद्धि आने लगी. धीरे-धीरे यह व्रत लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया.
कथा में एक धनी व्यापारी का भी वर्णन मिलता है, जिसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की और व्रत करने का संकल्प लिया. भगवान की कृपा से उसके घर कन्या का जन्म हुआ, लेकिन वह अपना संकल्प भूल गया. समय बीतने के साथ व्यापारी अनेक संकटों में घिर गया और उसे भारी कष्ट उठाने पड़े. बाद में जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्रद्धा से श्री सत्यनारायण व्रत किया, तब भगवान की कृपा से उसके सभी दुख दूर हो गए.
इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने भी अहंकारवश भगवान की पूजा का अनादर किया था, जिसके कारण उसे राज्य और वैभव का नुकसान उठाना पड़ा. बाद में जब उसने पश्चाताप कर सत्यनारायण व्रत किया, तब उसे फिर से सुख और समृद्धि प्राप्त हुई.
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व्रत को करने का क्या महत्व होता है?
श्री सत्यनारायण व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सत्य, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है. यह व्रत व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलने, ईश्वर पर विश्वास रखने और अपने संकल्पों का पालन करने की प्रेरणा देता है. इस व्रत को करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है.
श्री सत्यनारायण भगवान की आरती
जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा।
सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा॥
रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे।
नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे॥
प्रकट भए कलि कारण, द्विज को दरस दियो।
बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, कंचन महल कियो॥
दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी।
चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी॥
वैश्य मनोरथ पाया, श्रद्धा तज दीन्ही।
सो फल भोग्यो प्रभुजी, फिर स्तुति किन्ही॥
भाव-भक्ति के कारण, छिन-छिन रूप धर्यो।
श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सर्यो॥
ग्वाल-बाल संग राजा, वन में भक्ति करी।
मनवांछित फल दीन्हो, दीनन पर कृपा करी॥
श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे।
कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥
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