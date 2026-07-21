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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: सावन में 23 साल बाद महासंयोग, 17 अगस्त का दिन क्यों होगा खास जानें

Sawan 2026: सावन में 23 साल बाद महासंयोग, 17 अगस्त का दिन क्यों होगा खास जानें

Sawan 2026 Date: सावन 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है. इस बार सावन का तीसरा सोमवार बहुत खास माना जा रहा है. 23 साल बाद नाग पंचमी पर सावन सोमवार का संयोग बना है. कैसे पाए पुण्य देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 21 Jul 2026 10:23 AM (IST)
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Sawan 2026 Date: 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है. इस बार सावन में 23 साल बाद बेहद शुभ संयोग बन रहा है, श्रावण का पूरा महीना शिव पूजा के लिए खास होता है लेकिन सावन सोमवार और नाग पंचमी का दिन श्रेष्ठ माना जाता है. इस बार सावन में चार सोमवार हैं जिसमें से दो सोमवार बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

सावन 2026 में सबसे महत्वपूर्ण 17 अगस्त को आने वाला तीसरा सावन सोमवार होगा, क्या है वजह आइए जानते हैं.

सावन में 23 साल बाद महासंयोग

पहला संयोग - 17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी एक साथ हैं. ये दुर्लभ संयोग 23 साल बाद बन रहा है. इससे पहले 2003 में ऐसा हुआ था. नाग देवता शिव जी के प्रिय गण माने जाते हैं. इसकी पूजा से महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं. ज्योतिष में जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष, नाग दोष या राहु-केतु से जुड़े दोष हों, उनके लिए यह दिन विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और नाग पूजा के लिए शुभ माना जाता है.

दूसरा संयोग - इस दिन सूर्य भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. सावन सोमवार और नाग पंचमी के साथ इस दिन सिंह संक्रांति भी मनाई जाएगी. ऐसे में संक्रांति पर सूर्य और सोमवार को चंद्रमा की पूजा का खास संयोग बन रहा है.

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, सावन सोमवार पर सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश आध्यात्मिक साधना, आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा को मजबूत करने वाला शुभ संयोग माना जाता है

नाग पंचमी तिथि

पंचांग के अनुसार, पंचमी तिथि 16 अगस्त 2026 को शाम 4 बजकर 52 मिनट से शुरू होगी और 17 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 51 मिनट से सुबह 8 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. यानी श्रद्धालुओं को पूजा के लिए करीब 2 घंटे 37 मिनट का शुभ समय मिलेगा.

  • पूजा मुहूर्त - सुबह 5.51 - सुबह 8.29

कैसे करें पूजा

  • शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करें.
  • ॐ नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें.
  • नाग देवता की पूजा करें और उन्हें दूध के बजाय हल्दी, अक्षत, पुष्प और कच्चा दूध प्रतीकात्मक रूप से अर्पित करें.
  • राहु-केतु शांति के लिए शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कराना भी शुभ माना जाता है.

दूसरा सावन सोमवार क्यों है खास

इस साल सावन के दूसरे सोमवार पर सोम प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है. ये तिथि और दिन शिव के बेहद प्रिय है. ऐसे में जो जातक विधि विधान से महादेव का पूजन करते हैं उन्हें भोलेनाथ की कृपा से जीवन में कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ते. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Jul 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Sawan Somwar 2026 Nag Panchami 2026 Sawan 2026
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