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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Vakri 2026: 7 दिन बाद शनि चलेंगे उलटी चाल, इन 5 राशियों पर सबसे ज्यादा असर, देखें क्या करें, क्या नहीं

Shani Vakri 2026: 7 दिन बाद शनि चलेंगे उलटी चाल, इन 5 राशियों पर सबसे ज्यादा असर, देखें क्या करें, क्या नहीं

Shani Vakri 2026: शनि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे. शनि की उल्टी चाल कुंभ, मीन, सिंह, धनु और मेष वालों को इस अवधि में ज्यादा सावधान रहने की जरुरत है, देखें क्या करें, क्या नहीं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 21 Jul 2026 07:45 AM (IST)
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Shani Vakri 2026 Date:  27 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं, 138 दिन शनि की उल्टी चाल सभी 12 राशियों के जीवन में उलटफेर करेगी. वक्री शनि के दौरान आपकी साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही है, तो उसका प्रभाव अधिक स्पष्ट महसूस हो सकता है. अभी शनि की साढ़ेसाती कुंभ, मीन और मेष राशि पर है वहीं ढैय्या सिंह और धनु राशि पर चल रही है.

शनि वक्री का समय परीक्षा का हो सकता है लेकिन धैर्य, संयम और सकारात्मक नजरिया बनाए रखें, इससे कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है. शनि 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे. ऐसे में शनि की अशुभता से बचने के लिए क्या करें और क्या नहीं. 

शनि वक्री के दौरान क्या नहीं करना चाहिए?

  • बिना सोचे समझे नई शुरुआत न करें-  नया कारोबार, बड़ा निवेश, साझेदारी या महत्वपूर्ण समझौता करने से पहले अच्छी तरह विचार करें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में चुनौती बन सकता है.
  • विवाद से दूरी- अनावश्यक बहस, झगड़े या कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों को बढ़ाने से बचें. अगर कोई मामला पहले से चल रहा है, तो धैर्य और कानूनी सलाह के साथ आगे बढ़ें.
  • अहंकार और नकारात्मक भावनाओं से बचें: शनि कर्म और न्याय के ग्रह माने जाते हैं इसलिए झूठ, छल, ईर्ष्या, दूसरों के काम में दखल, अपने हित के लिए दूसरी को तन, मन या धन से हानि न पहुंचाएं.
  • सेहत की लापरवाही पड़ेगी भारी- शरीर से मिलने वाले छोटे-छोटे संकेतों को भी हल्के में न लें. यदि कोई परेशानी लंबे समय तक बनी रहे तो चिकित्सकीय जांच अवश्य कराएं.
  • नियमों को नजरअंदाज न करें - ऑफिस, समाज और परिवार में अपने काम को ईमानदारी से निभाएं. लापरवाही या जिम्मेदारियों से बचने का काम नुकसान पहुंचा सकता है. नियमों का उल्लंघन न करें.

शनि वक्री के दौरान क्या करना चाहिए?

  • ये समय अपनी कमियों, गलत आदतों और व्यवहार को ईमानदारी से परखें. उन्हें सुधारने का संकल्प लें. 
  • समय पर उठना, नियमित दिनचर्या का पालन करना, मेहनत और ईमानदारी से अपने कार्य पूरे करना शनि को प्रसन्न करने वाला माना जाता है.
  • जरूरतमंदों की सहायता करें. तिल का तेल, काली उड़द, काले वस्त्र, जौ आदि का दान करना शुभ माना जाता है. निस्वार्थभाव से किए गए कार्य शनि के अशुभ प्रभाव को कम करते हैं.
  • मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ, शनिदेव के बीज मंत्र का जप या शनि स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है. इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और नकारात्मकता कम होती है.
  • आत्मविश्वास बनाए रखें और निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Jul 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Shani Dev SHANI Vakri 2026 Saturn Retrograde 2026
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