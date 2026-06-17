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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAstrology: अचानक बढ़ रही हैं बाधाएं और तनाव? राहु हो सकता है इसका कारण

Astrology: अचानक बढ़ रही हैं बाधाएं और तनाव? राहु हो सकता है इसका कारण

Astrology: क्या बार-बार रुक रहे हैं आपके काम या बढ़ रहा है मानसिक तनाव? जानिए राहु के अशुभ संकेत, प्रभाव, मंत्र, व्रत, दान और गोमेद रत्न से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिषीय उपाय.

Reported By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 17 Jun 2026 06:25 PM (IST)
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Astrology: वैदिक ज्योतिष में राहु को एक छाया ग्रह माना गया है, लेकिन इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा हो सकता है. जब राहु कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है या उसकी दशा-अंतर्दशा चल रही होती है, तब व्यक्ति को अचानक आने वाली समस्याओं, मानसिक भ्रम, अस्थिरता, विवाद और अनचाहा उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. लेकिन राहु केवल कष्ट देने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि सही दिशा में कार्य करने पर यह व्यक्ति को असाधारण सफलता, विदेशी अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रदान कर सकता है.

अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बिना किसी स्पष्ट कारण के बाधाएं बढ़ रही हैं, तो यह राहु के प्रभाव का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं राहु के कुछ मुख्य संकेत और शास्त्रों में बताए गए उपाय.

कैसे पहचानें कि राहु जीवन में बाधाएं पैदा कर रहा है?

  • बिना किसी पुख्ता कारण के बार-बार भ्रम की स्थिति बनना
  • बनते हुए कामों का अचानक रुक जाना
  • कोर्ट-कचहरी, कानूनी मामलों या बेवजह विवादों में उलझना
  • मानसिक तनाव, अनजाने भय और असुरक्षा की भावना का बढ़ना
  • परिवार, मित्रों या सहकर्मियों के साथ बार-बार मतभेद और विवाद होना
  • गलत संगति, बुरे विचारों या नशे जैसी आदतों की ओर आकर्षण बढ़ना
  • कड़ी मेहनत के बावजूद अपेक्षित सफलता न मिलना
  • रात में बेचैनी महसूस होना, नींद पर प्रभाव पड़ना या विचित्र सपने आना

राहु के अशुभ प्रभाव कम करने वाले बीज, तांत्रिक और वैदिक मंत्र:

वैदिक ज्योतिष में राहु की शांति और कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्र जप को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. निरंतर रूप से राहु मंत्रों का जप करने से मानसिक स्थिरता बढ़ती है और राहु के बुरे प्रभावों को कम करने में सराहा मिलता है.

राहु बीज मंत्र:
"ॐ रां राहवे नमः"

राहु तांत्रिक मंत्र:
"ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः"

राहु वैदिक मंत्र:
"ॐ कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥"

श्रद्धा और बाकायदा नियम के साथ इन मंत्रों का जप करने से जीवन में आ रही बाधाओं, भ्रम और मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है तथा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है.

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राहु शांति के लिए व्रत क्यों माना जाता है लाभकारी?

ज्योतिषीय ग्रंथों में राहु शांति के लिए शनिवार का व्रत विशेष फलदायी माना गया है.

  • लगातार 18 शनिवार तक व्रत रखने की परंपरा बताई गई है
  • काले रंग के कपड़े धारण करना शुभ माना जाता है
  • व्रत के दौरान राहु मंत्र का जप करें
  • पूजा में दूर्वा, जल और कुश का इस्तेमाल किया जा सकता है
  • पीपल पड़े के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाए

मान्यता है कि इस साधना से शत्रु भय कम होता है, सम्मान में वृद्धि होती है और बाधाओं में कमी आने लगती है.

राहु शांति के लिए किन वस्तुओं का दान करें?

1. गोमेद (Hessonite) – राहु का रत्न माना जाता है.
2. लोहा – राहु से जुड़ी धातु होने के कारण इसका दान शुभ माना गया है.
3. काला कंबल – जरूरतमंदों को काला कंबल दान करने से राहु दोष की शांति का विधान बताया गया है.
4. सरसों का तेल – विशेष रूप से शनिवार के दिन इसका दान लाभकारी माना जाता है.
5. काले तिल – राहु और शनि दोनों की शांति में सहयोगी माने जाते हैं.
6. नीले या काले कपड़े – निर्धनों या जरूरतमंद लोगों को दान किए जा सकते हैं.
7. गेहूं – अन्नदान को सर्वोत्तम दानों में माना गया है और राहु शांति में भी इसका महत्व बताया गया है.
8. काले रंग की उपयोगी वस्तुएं – राहु से संबंधित अन्य वस्तुओं का दान भी शुभ माना जाता है.

क्या आपके लिए शुभ है राहु का रत्न?

वैदिक ज्योतिष में गोमेद (Hessonite Garnet) को राहु का प्रमुख रत्न माना जाता है. अगर राहु की वजह से जीवन में बार-बार बाधाएं, भ्रम या अस्थिरता आ रही हो, तो सही सलाह के साथ पहना हुआ गोमेद लाभकारी साबित हो सकता है. लेकिन यह रत्न हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए इसे पहनने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए. सही व्यक्ति के लिए गोमेद अवसरों के नए द्वार खोल सकता है, जबकि गलत चयन विपरीत परिणाम भी दे सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 17 Jun 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Rahu Grah Rahu Remedies Rahu Mantra RAHU DOSH
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