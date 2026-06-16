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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAstrology: करियर और व्यापार में सफलता चाहते हैं? बुधवार को करें ये आसान उपाय

Astrology: करियर और व्यापार में सफलता चाहते हैं? बुधवार को करें ये आसान उपाय

Astrology: बुध ग्रह कमजोर है तो शिक्षा, करियर और व्यापार में रुकावटें आ सकती हैं. जानिए बुधवार को किए जाने वाले आसान उपाय, मंत्र और दान, जो बुध देव की कृपा दिलाने में सहायक माने जाते हैं.

Reported By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 16 Jun 2026 04:27 PM (IST)
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Astrology: बुधवार का दिन बुध देव को समर्पित माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार, गणित, तर्कशक्ति और संचार का कारण ग्रह कहा गया है. बुध ग्रह व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता, निर्णय शक्ति और संवाद कौशल को प्रभावित करता है. 

जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो उसे शिक्षा, व्यापार, करियर और आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होती है. वहीं कमजोर या अशुभ बुध ग्रह कई बार भ्रम, निर्णय लेने में कठिनाई, पढ़ाई में बाधा और व्यापारिक नुकसान का कारण बन सकता है.

व्यक्ति की सोच, वाणी और करियर को कैसे प्रभावित करता है बुध ग्रह?

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार,  बुध देव को बुद्धिमत्ता, ज्ञान और वाणी का प्रतीक माना गया है. ज्योतिष में बुध ग्रह का संबंध शिक्षा, लेखन, पत्रकारिता, बैंकिंग, अकाउंटिंग, व्यापार और संचार से जोड़ा जाता है. बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को तेज बुद्धि, प्रभावशाली व्यक्तित्व और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है.

बुध ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की मानसिक क्षमता और व्यवहार पर भी पड़ता है, इसलिए इसे जीवन के महत्वपूर्ण ग्रहों में गिना जाता है.

बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए बुधवार को अपनाएं ये खास उपाय:

1. हरे रंग के कपड़े पहनें- बुध ग्रह का संबंध हरे रंग से माना जाता है. बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े धारण करना शुभ माना जाता है. इससे बुध ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है.

2. बुध मंत्र का जप करें- बुधवार की सुबह नहाने के बाद श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बुध मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.

सरल बुध मंत्र: - ॐ बुधाय नमः

बीज मंत्र:- ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन मंत्रों का रोजाना जाप बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है.

3. सुबह मंत्र जाप करें- बुध ग्रह के लिए सुबह के समय विशेष शुभ माना गया है. बुधवार को सूर्योदय के बाद बुध मंत्र का जाप करने से मानसिक एकाग्रता, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होने की मान्यता है.

4. हरी वस्तुओं का दान करें- बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग, हरी सब्जियां, हरे वस्त्र, कांस्य(Bronze) के बरतन और फल का दान करना शुभ माना जाता है. जरूरतमंद लोगों को दान देने से बुध ग्रह के शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं.

5. भगवान गणेश की पूजा करें- ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह और भगवान गणेश का विशेष संबंध माना गया है. बुधवार को गणपति बप्पा की पूजा, दुर्वा अर्पित करना और गणेश मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.

क्या आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बुध ग्रह कमजोर होता है या अशुभ प्रभाव में आता है, तब व्यक्ति को शिक्षा, करियर, व्यापार और संचार से जुड़े मामलों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे समय में बुध मंत्र जाप, दान, पूजा और सेवा कार्यों को लाभकारी माना जाता है. हालांकि किसी भी उपाय को अपनाने से पहले व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना उचित माना जाता है.

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बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए कौन-सा रत्न धारण करें?

ज्योतिष शास्त्र में पन्ना (Emerald) को बुध ग्रह का मुख्य रत्न माना जाता है. पन्ना पहनने से बुद्धि, स्मरण शक्ति, संवाद कौशल और निर्णय क्षमता में सुधार हो सकता है. हालांकि पन्ना बहुत प्रभावशाली रत्न माना जाता है, इसलिए इसे धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह अवश्य लेनी चाहिए.

करियर में सफलता और आर्थिक उन्नति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बुध ग्रह?

बुध ग्रह का संबंध व्यापार, शिक्षा, लेखन, मीडिया, बैंकिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और संचार क्षेत्र से माना जाता है. बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति को तार्किक(Logical) सोच, बेहतर निर्णय क्षमता और व्यापारिक सफलता प्रदान करने वाली मानी जाती है. व्यापार और बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बुध ग्रह का विशेष महत्व बताया गया है.

बुध देव की कृपा पाने के लिए आसान उपाय:

  • सुबह जल्दी उठकर नहाकर.
  • हरे रंग के साफ कपड़े धारण करें.
  • भगवान गणेश और बुध देव का ध्यान करें.
  • "ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • हरी मूंग का दान करें.
  • गाय को हरा चारा खिलाएं.
  • विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दान करें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.
  • माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करें.
  • अच्छी और मधुर वाणी का प्रयोग करें.

यह भी पढ़े- Astrology: मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को करें ये काम, खुल सकते हैं सफलता के द्वार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 16 Jun 2026 04:27 PM (IST)
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