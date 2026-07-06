हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanwar Yatra 2026: पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं? जानें नियम, क्या करें और किन गलतियों से बचें

Kanwar Yatra 2026: पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं? जानें नियम, क्या करें और किन गलतियों से बचें

Kanwar Yatra 2026: क्या आप पहली बार कांवड़ यात्रा 2026 पर जा रहे हैं? जानिए यात्रा के जरूरी नियम, किन गलतियों से बचना चाहिए, किस दिन सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी और सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी टिप्स.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 06 Jul 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

Kanwar Yatra 2026: हर साल सावन के महीने में लाखों शिवभक्त भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं. अगर आप पहली बार कांवड़ यात्रा 2026 में शामिल होने जा रहे हैं, तो सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि सही जानकारी भी आपके लिए बेहद जरूरी है. सही तैयारी आपकी यात्रा को सुरक्षित, आसान और यादगार बना सकती है.

कांवड़ यात्रा 2026 की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से होगी और इसका समापन 11 अगस्त 2026 (सावन शिवरात्रि) के दिन जलाभिषेक के साथ होगा. इस दौरान उत्तर भारत के प्रमुख मार्गों पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसलिए प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाएगी.

कांवड़ यात्रा 2026 में इन नियमों का जरूर करें पालन:

कांवड़ यात्रा केवल पैदल यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और संयम का पवित्र संगम है. अगर आप पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, तो धार्मिक परंपराओं और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. इन नियमों का पालन करने से न केवल आपकी यात्रा सफल होती है, बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की भी मान्यता है.

इन नियमों का जरूर पालन करें:

  • ब्रह्मचर्य का पालन करें: पूरी यात्रा के दौरान मन, वचन और कर्म से संयम बनाए रखें
  • सात्विक भोजन करें: केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और लहसुन, प्याज व मांसाहार से दूरी रखें
  • कांवड़ को जमीन पर न रखें: विश्राम के समय कांवड़ को स्टैंड, खूंटी या पेड़ की मजबूत टहनी पर ही लटकाएं
  • प्रतिदिन स्नान करें: रोज नहाकर स्वच्छ और साफ कपड़े धारण करें
  • भगवान शिव का जाप करें: यात्रा के दौरान 'हर हर महादेव' और 'बम बम भोले' का लगातार स्मरण करते रहें
  • आरामदायक पहनावा चुनें: लंबे सफर के लिए आरामदायक जूते या चप्पल पहनें
  • आईडी कार्ड साथ रखें: आधार कार्ड या कोई भी सरकारी पहचान पत्र वाटरप्रूफ पाउच में सुरक्षित रखें

कांवड़ यात्रा के दौरान इन गलतियों से बचें:

कांवड़ यात्रा के दौरान छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है. इसलिए यात्रा के समय अनुशासन, धैर्य और प्रशासनिक नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है. धार्मिक मर्यादा के साथ-साथ अपनी और दूसरों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें.

इन गलतियों से जरूर बचें:

  • किसी भी प्रकार का नशा न करें: शराब, गुटखा, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह वर्जित रखें
  • अभद्र व्यवहार से बचें: किसी से विवाद, गाली-गलौज या अपशब्दों का प्रयोग न करें
  • झूठ और चुगली न करें: यात्रा के दौरान सकारात्मक और शांत व्यवहार बनाए रखें
  • अजनबियों का भोजन न खाएं: केवल अधिकृत सेवा शिविरों या विश्वसनीय स्थानों से ही भोजन और पानी लें
  • प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन न करें: ट्रैफिक, सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करें
  • डीजे और ध्वनि नियमों का ध्यान रखें: निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचे या बड़े डीजे सेटअप का उपयोग न करें
  • भीड़ में धक्का-मुक्की न करें: धैर्य रखें और अन्य श्रद्धालुओं का सम्मान करें
  • कूड़ा-कचरा न फैलाएं: यात्रा मार्ग और धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखें

यात्रा पर निकलने से पहले जान लें किस दिन कितनी रहेगी भीड़:

अगर आप पहली बार कांवड़ यात्रा 2026 पर जा रहे हैं, तो भीड़ के अनुसार यात्रा की योजना बनाना बेहतर रहेगा.

  • 30 जुलाई – 6 अगस्त 2026: भीड़ सामान्य रहेगी. पहली बार यात्रा करने वालों के लिए यह सबसे सुविधाजनक समय माना जाता है.
  • 7 – 10 अगस्त 2026: हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और NH-34 पर भीड़ तेजी से बढ़ेगी. डाक कांवड़(दौड़ने वाली कांवड़)  शुरू होने से मार्ग अधिक व्यस्त रहेंगे.
  • 11 अगस्त 2026 (सावन शिवरात्रि): जलाभिषेक का मुख्य दिन होने के कारण सबसे अधिक भीड़ रहेगी. प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: क्या होती है खड़ी और डाक कांवड़? जानें क्यों सबसे कठिन मानी जाती है 'दांडी कांवड़' यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Safety Tips Kanwar Yatra 2026 Sawan 2026 First Time Kanwar Yatra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Kanwar Yatra 2026: पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं? जानें नियम, क्या करें और किन गलतियों से बचें
पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं? जानें नियम, क्या करें और किन गलतियों से बचें
धर्म
Mithun Weekly Rashifal 5 to 11 July 2026: मिथुन को पैसों को लेकर मिलेग सरप्राइज, पर एक गलती पड़ सकती है भारी, देखें साप्ताहिक राशिफल
मिथुन को पैसों को लेकर मिलेग सरप्राइज, पर एक गलती पड़ सकती है भारी, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Vrishabh Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: वृषभ राशि वालों के लिए खुशियों की एंट्री! नौकरी, बिजनेस और बैंक बैलेंस तीनों में होगा फायदा
वृषभ राशि वालों के लिए खुशियों की एंट्री! नौकरी, बिजनेस और बैंक बैलेंस तीनों में होगा फायदा
धर्म
Singh Weekly Horoscope 5-11 July 2026: सीनियर्स का साथ सिंह वालों को दिलाएगा बड़ी सफलता, देखें क्या है शुभ योग
सीनियर्स का साथ सिंह वालों को दिलाएगा बड़ी सफलता, देखें क्या है शुभ योग
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बिहार
बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'
बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'
विश्व
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
स्पोर्ट्स
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
विश्व
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
फूड
Mango Shake Vs Aamras: मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
टेक्नोलॉजी
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
ABP NEWS
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Embed widget