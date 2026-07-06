Kanwar Yatra 2026: हर साल सावन के महीने में लाखों शिवभक्त भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं. अगर आप पहली बार कांवड़ यात्रा 2026 में शामिल होने जा रहे हैं, तो सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि सही जानकारी भी आपके लिए बेहद जरूरी है. सही तैयारी आपकी यात्रा को सुरक्षित, आसान और यादगार बना सकती है.

कांवड़ यात्रा 2026 की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से होगी और इसका समापन 11 अगस्त 2026 (सावन शिवरात्रि) के दिन जलाभिषेक के साथ होगा. इस दौरान उत्तर भारत के प्रमुख मार्गों पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसलिए प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाएगी.

कांवड़ यात्रा 2026 में इन नियमों का जरूर करें पालन:

कांवड़ यात्रा केवल पैदल यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और संयम का पवित्र संगम है. अगर आप पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, तो धार्मिक परंपराओं और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. इन नियमों का पालन करने से न केवल आपकी यात्रा सफल होती है, बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की भी मान्यता है.

इन नियमों का जरूर पालन करें:

ब्रह्मचर्य का पालन करें: पूरी यात्रा के दौरान मन, वचन और कर्म से संयम बनाए रखें

पूरी यात्रा के दौरान मन, वचन और कर्म से संयम बनाए रखें सात्विक भोजन करें: केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और लहसुन, प्याज व मांसाहार से दूरी रखें

केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और लहसुन, प्याज व मांसाहार से दूरी रखें कांवड़ को जमीन पर न रखें: विश्राम के समय कांवड़ को स्टैंड, खूंटी या पेड़ की मजबूत टहनी पर ही लटकाएं

विश्राम के समय कांवड़ को स्टैंड, खूंटी या पेड़ की मजबूत टहनी पर ही लटकाएं प्रतिदिन स्नान करें: रोज नहाकर स्वच्छ और साफ कपड़े धारण करें

रोज नहाकर स्वच्छ और साफ कपड़े धारण करें भगवान शिव का जाप करें: यात्रा के दौरान 'हर हर महादेव' और 'बम बम भोले' का लगातार स्मरण करते रहें

यात्रा के दौरान 'हर हर महादेव' और 'बम बम भोले' का लगातार स्मरण करते रहें आरामदायक पहनावा चुनें: लंबे सफर के लिए आरामदायक जूते या चप्पल पहनें

लंबे सफर के लिए आरामदायक जूते या चप्पल पहनें आईडी कार्ड साथ रखें: आधार कार्ड या कोई भी सरकारी पहचान पत्र वाटरप्रूफ पाउच में सुरक्षित रखें

कांवड़ यात्रा के दौरान इन गलतियों से बचें:

कांवड़ यात्रा के दौरान छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है. इसलिए यात्रा के समय अनुशासन, धैर्य और प्रशासनिक नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है. धार्मिक मर्यादा के साथ-साथ अपनी और दूसरों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें.

इन गलतियों से जरूर बचें:

किसी भी प्रकार का नशा न करें: शराब, गुटखा, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह वर्जित रखें

शराब, गुटखा, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह वर्जित रखें अभद्र व्यवहार से बचें: किसी से विवाद, गाली-गलौज या अपशब्दों का प्रयोग न करें

किसी से विवाद, गाली-गलौज या अपशब्दों का प्रयोग न करें झूठ और चुगली न करें: यात्रा के दौरान सकारात्मक और शांत व्यवहार बनाए रखें

यात्रा के दौरान सकारात्मक और शांत व्यवहार बनाए रखें अजनबियों का भोजन न खाएं: केवल अधिकृत सेवा शिविरों या विश्वसनीय स्थानों से ही भोजन और पानी लें

केवल अधिकृत सेवा शिविरों या विश्वसनीय स्थानों से ही भोजन और पानी लें प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन न करें: ट्रैफिक, सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करें

ट्रैफिक, सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करें डीजे और ध्वनि नियमों का ध्यान रखें: निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचे या बड़े डीजे सेटअप का उपयोग न करें

निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचे या बड़े डीजे सेटअप का उपयोग न करें भीड़ में धक्का-मुक्की न करें: धैर्य रखें और अन्य श्रद्धालुओं का सम्मान करें

धैर्य रखें और अन्य श्रद्धालुओं का सम्मान करें कूड़ा-कचरा न फैलाएं: यात्रा मार्ग और धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखें

यात्रा पर निकलने से पहले जान लें किस दिन कितनी रहेगी भीड़:

अगर आप पहली बार कांवड़ यात्रा 2026 पर जा रहे हैं, तो भीड़ के अनुसार यात्रा की योजना बनाना बेहतर रहेगा.

30 जुलाई – 6 अगस्त 2026: भीड़ सामान्य रहेगी. पहली बार यात्रा करने वालों के लिए यह सबसे सुविधाजनक समय माना जाता है.

भीड़ सामान्य रहेगी. पहली बार यात्रा करने वालों के लिए यह सबसे सुविधाजनक समय माना जाता है. 7 – 10 अगस्त 2026: हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और NH-34 पर भीड़ तेजी से बढ़ेगी. डाक कांवड़ (दौड़ने वाली कांवड़) शुरू होने से मार्ग अधिक व्यस्त रहेंगे.

हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और NH-34 पर भीड़ तेजी से बढ़ेगी. (दौड़ने वाली कांवड़) शुरू होने से मार्ग अधिक व्यस्त रहेंगे. 11 अगस्त 2026 (सावन शिवरात्रि): जलाभिषेक का मुख्य दिन होने के कारण सबसे अधिक भीड़ रहेगी. प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी.

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