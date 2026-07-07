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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअभिषेक शर्मा ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, आखिर क्यों पहुंचे अदालत? जानें क्या है पूरा मामला

अभिषेक शर्मा ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, आखिर क्यों पहुंचे अदालत? जानें क्या है पूरा मामला

Abhishek Sharma Delhi High Court AI Case: अभिषेक शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने वाले कंटेन्ट को हटाने की मांग की.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Jul 2026 09:37 PM (IST)
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अभिषेक शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पर्सनेलिटी राइट्स की सुरक्षा के संबंध में एक केस फाइल किया है. अभिषेक ने उन्हें बदनाम करने वाले कंटेन्ट और उनकी मर्जी के बिना एआई से बने कंटेन्ट को हटाने की मांग की थी. फिलहाल अदालत ने पर्सनेलिटी राइट्स के प्रोटेक्शन वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है.

जस्टिस ज्योति सिंह ने इस मामले की थोड़ी देर सुनवाई की और पाया कि अभिषेक शर्मा ने उनके पर्सनेलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले यूआरअल के स्क्रीनशॉट नहीं लगाए थे. जस्टिस सिंह ने अभिषेक के वकील से कहा कि जो हलफनामा और स्क्रीनशॉट जमा किए गए हैं, वे टेबल से मेल नहीं खाते हैं. इस तरह फिलहाल के लिए अदालत ने कोई आदेश पारित करने से मना कर दिया.

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस डिजिटल युग में मानहानि और पर्सनेलिटी राइट्स के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है. फिलहाल अभिषेक शर्मा से कहा गया है कि वे एक अलग हलफनामा दाखिल करें, जिसमें क्रमानुसार और मामले से संबंधित स्क्रीनशॉट लगाए जाएं.

अभिषेक ने अपनी याचिका में कहा कि सोशल मीडिया पर डाले जा रहे उन्हें बदनाम करने वाले एआई कंटेन्ट को हटाया जाए. सुनवाई के दौरान मेटा प्लैटफॉर्म्स की ओर से पेश हुए वकील वरुण पाठक ने कहा कि अभिषेक शर्मा ने जो 8 यूआरएल दिए हैं, उनमें से दो तक पहुंचा नहीं जा सका और वे लिंक ओपन नहीं हुए.

दूसरी ओर अभिषेक के वकील ने कहा कि उस यूआरएल में बदनाम करने वाला एआई कंटेन्ट था, जिसमें उनकी मैनेजर को गर्लफ्रेंड कहा गया.

अभिषेक शर्मा फिलहाल इंग्लैंड टूर पर है, जहां टीम इंडिया पांच टी20 मैचों की सीरीज में व्यस्त है. भारतीय टीम पहले 2 टी20 मैचों के बाद सीरीज में 1-0 से पिछड़ रही है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Jul 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma DelhI High Court
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