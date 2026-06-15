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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAstrology: मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को करें ये काम, खुल सकते हैं सफलता के द्वार

Astrology: मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को करें ये काम, खुल सकते हैं सफलता के द्वार

Astrology: मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा और सफलता का ग्रह माना गया है. जानिए मंगलवार को किए जाने वाले मंत्र, दान और पूजा के ऐसे उपाय, जो मंगल ग्रह की शुभता बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 15 Jun 2026 02:37 PM (IST)
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Astrology: मंगलवार का दिन मंगल देव को समर्पित माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और भाई-बंधुओं का ग्रह माना गया है. मंगल व्यक्ति को संघर्षों का सामना करने की शक्ति और जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करता है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो उसे साहस, सम्मान, नेतृत्व क्षमता, संपत्ति सुख और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है. वहीं कमजोर या अशुभ मंगल कई बार क्रोध, विवाद, दुर्घटना, ऋण, वैवाहिक समस्याएं और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है.

ज्योतिष में मंगल ग्रह का इतना महत्व क्यों है?

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मंगल देव को शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक माना गया है. मंगल ग्रह व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मबल, निर्णय क्षमता और संघर्ष करने की योग्यता को प्रभावित करता है. कुंडली में शुभ मंगल व्यक्ति को निडर, कर्मठ और आत्मविश्वासी बनाता है, जबकि अशुभ मंगल जीवन में चुनौतियां और उतार-चढ़ाव ला सकता है.

मंगल ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव, करियर, संपत्ति, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य पर भी देखा जाता है, इसलिए इसे ज्योतिष के प्रभावशाली ग्रहों में गिना जाता है.

मंगलवार को किए गए ये उपाय माने जाते हैं मंगल कृपा पाने के सबसे प्रभावी तरीके:

1. लाल रंग के कपड़े धारण करें- मंगल ग्रह का संबंध लाल रंग से माना जाता है. मंगलवार के दिन लाल, केसरिया या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. यह मंगल ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाला माना जाता है.

2. मंगल मंत्र का जप करें- सुबह नहाने के बाद श्रद्धा और एकाग्रता के साथ मंगल मंत्र का जप करना लाभकारी माना गया है.

सरल मंगल मंत्र:
"ॐ भौमाय नमः"

बीज मंत्र:
"ॐ अं अंगारकाय नमः"

या

"ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः"

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन मंत्रों का नियमित जप मंगल ग्रह की शुभता बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

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3. सूर्योदय के समय मंत्र जप करें- मंगल ग्रह अग्नि तत्व से संबंधित माना जाता है. इसलिए मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय मंगल मंत्रों का जप करना विशेष फलदायी माना जाता है. इससे आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक सोच में वृद्धि हो सकती है.

4. लाल वस्तुओं का दान करें- मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है. मंगलवार के दिन मसूर की दाल, गुड़, गेहूं, तांबा, लाल वस्त्र, लाल पुष्प और मूंगा जैसी लाल रंग से संबंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है. श्रद्धापूर्वक किए गए इस दान से मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और उसके अशुभ प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है.

5. हनुमान जी की पूजा करें- मंगल ग्रह के उपायों में भगवान हनुमान की पूजा का विशेष महत्व माना गया है. मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान मंदिर में दर्शन करना शुभ माना जाता है. इससे मंगल दोष के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है.

मंगल दोष और मांगलिक दोष में क्यों किए जाते हैं विशेष उपाय?

ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष को विवाह और पारिवारिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है. जब कुंडली में मंगल कुछ विशेष भावों में स्थित होता है तो इसे मांगलिक दोष कहा जाता है. ऐसी स्थिति में मंगल मंत्र जप, व्रत, दान और पूजा को लाभकारी माना जाता है.

किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले योग्य ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए.

मंगल ग्रह के लिए कौन-सा रत्न धारण करें?

ज्योतिष शास्त्र में मूंगा (Red Coral) को मंगल ग्रह का मुख्य रत्न माना गया है. मूंगा धारण करने से साहस, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होने की मान्यता है.

मूंगा बहुत प्रभावशाली रत्न माना जाता है, इसलिए इसे धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना जरूरी माना जाता है.

मंगल ग्रह का करियर और आर्थिक स्थिति पर कैसे पड़ता है प्रभाव?

मंगल ग्रह का संबंध सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, तकनीकी क्षेत्र, खेल, भूमि, निर्माण कार्य, प्रशासन और नेतृत्व से माना जाता है. मजबूत मंगल व्यक्ति को जोखिम लेने की क्षमता, निर्णय शक्ति और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस प्रदान कर सकता है. भूमि, रियल एस्टेट, मशीनरी और तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के लिए मंगल ग्रह का विशेष महत्व बताया गया है.

मंगल देव की कृपा पाने के लिए आसान उपाय:

  • सुबह जल्दी उठकर नहाकर.
  • लाल या केसरिया कपड़े धारण करें.
  • मंगल देव का ध्यान करें.
  • "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें.
  • हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • हनुमान मंदिर में दर्शन करें.
  • मसूर की दाल, गुड़ या तांबे का दान करें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.
  • क्रोध पर नियंत्रण रखें.
  • माता-पिता और बड़े भाई-बहनों का सम्मान करें.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन उपायों को श्रद्धा और निरंतरता के साथ करने से मंगल ग्रह की शुभता प्राप्त होती है. किसी भी ज्योतिषीय उपाय को अपनाने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना उचित माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 15 Jun 2026 02:37 PM (IST)
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