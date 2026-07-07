Rashifal 8 July 2026: इन 3 राशियों को बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ, बस न करें ये गलती, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 8 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज बुधवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 8 July 2026: आज 08 जुलाई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि अष्टमी सुबह 07 बजकर 17 मिनट तक रहेगा,उपरांत नवमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध मिथुन राशि में रहेगे,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे.
शुक्र सिंह राशि में है चंद्रमा मीन राशि में में दोपहर 12:00 तक रहेगे उपरांत मेष राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज आपके परिवार का वातावरण काफी खुशनुमा रहेगा. चंद्रमा आपके राशि द्वादश और पहले भाव में संचरण करेंगे घर पर किसी मांगलिक कार्य जैसे पूजा-पाठ या छोटे आयोजन होने की संभावना है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आप अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिता सकते हैं. दिन में आपकी मुलाकात किसी करीबी व्यक्ति से हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन काफी लाभदायक रहेगा. आपको किसी नए काम में भी सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह दिन बेहतरीन है. आप अपने सभी कामों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन मन को केंद्रित करने के लिए अनुकूल है. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और कठिन विषयों को समझना आसान लगेगा. करियर के लिए आप कोई नई स्किल सीखने का प्रयास कर सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में है. आपकी सेहत में कोई भी समस्या नहीं होगी. आप पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहेंगे. बस स्वस्थ भोजन का सेवन करें और इस अच्छी तबियत का आनंद लें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पिछले समय से अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है. आप अपनी बचत बढ़ाने के लिए अच्छी योजना बना सकते हैं. धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन काफी रोमांटिक और प्यार भरा रहने वाला है. आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कोई खास उपहार दे सकते हैं, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी. विवाहित जीवन में आपसी समझ और लगाव में अच्छा इजाफा होगा.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: लाल
- उपाय: सुबह उठकर घर के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करते हुए दीपक और धूप जलाएं, इससे घर में सुख-शांति बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार में अतिरिक्त सावधानी बरतने का है. घर के माहौल में थोड़ा तनाव हो सकता है और छोटी-छोटी बातों पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं.चंद्रमा आपके राशि एकादश और द्वादश भाव में संचरण करेंगे किसी भी पारिवारिक विवाद में अपनी जीभ पर काबू रखें. बहस में उलझने के बजाय शांत रहने की कोशिश करें.
- व्यापार और नौकरी: कामकाजी जगहों पर आज व्यर्थ के विवादों से दूर रहें. सहकर्मियों या बॉस के साथ रिश्तों में पूरी तरह से सावधानी बरतें. कोई भी नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपने वरिष्ठ या व्यापारिक साथी से जरूर सलाह लें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. पढ़ाई में भटकाव आ सकता है, इसलिए एक समय में एक ही विषय पर फोकस करें. करियर के संबंध में कोई अचानक बदलाव करने से बचें.
- स्वास्थ्य: आज आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें. मौसमी बीमारियों से बचाव करें और हल्का भोजन ग्रहण करें. तनाव और चिंता स्वास्थ्य को और अधिक नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए योग और प्राणायाम से मन को शांत रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें. शेयर मार्केट या सट्टे में पैसा लगाने के बजाय अपनी बचत पर ध्यान दें. किसी को भी आज धन उधार देने से वर्ज करें, वरना वापस मिलने में परेशानी हो सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है. बातचीत में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है. पार्टनर से जिद पकड़ने या गलतफहमी के कारण रिश्ते में दरार आ सकती है. प्यार और धैर्य से बात करें, ताकि माहौल सुखद बना रहे.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: नीला
- उपाय: सुबह उठते ही जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डालें. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपका दिन शांतिपूर्ण बीतेगा.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.चंद्रमा आपके राशि दशम और एकादश में संचरण करेंगे घर के किसी सदस्य से आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, जिससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाएगा. लेकिन भगवान की कृपा से आपके किसी प्रियजन से मदद मिलेगी, जो इन मुश्किल घड़ी में आपका सहारा बनेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज नुकसान हो सकता है, इसीलिए नए निवेश के फैसले में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. कोई भी बड़ा वित्तीय सौदा टाल दें. नौकरीपेशा लोगों को किसी खास काम में विफलता मिलने से आप परेशान हो सकते हैं, परंतु जल्दी ही स्थिति ठीक हो जाएगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को आज पढ़ाई में ध्यान लगाने में भटकाव हो सकता है. करियर के संबंध में लिए गए किसी बड़े निर्णय में देरी हो सकती है. हताश न हों, आपकी मेहनत और लगन निश्चित रूप से रंग लाएगी.
- स्वास्थ्य: आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से मिश्रित रहेगा. आज आपके लिए लंबी यात्रा की संभावना है, लेकिन वाहन का उपयोग करते समय सावधानी बरतें. सड़क दुर्घटना या चोट लगने का जोखिम बना हुआ है, इसलिए गाड़ी धीरे चलाएं और सभी यातायात नियमों का पालन करें.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन धन की बर्बादी करने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है. अचानक आई किसी बड़ी आर्थिक जरूरत के कारण आपका बजट पूरी तरह से बिगड़ सकता है. बचत पर पूरा ध्यान दें और जोखिम भरे वित्तीय सौदों से दूरी बनाए रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव बना रहेगा. आपके पार्टनर के स्वभाव में जिद्दपन देखने को मिल सकता है, जिससे नोकझोंक हो सकती है. संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपने गुस्से पर काबू रखें और प्यार भरी बातचीत से ही समस्या का हल निकालें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: दिन की शुरुआत में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और एक माला 'ॐ गण गणपतये नमः' का जाप जरूर करें. इससे आपके सभी कार्य बाधारहित होंगे और मन की अशांति दूर होगी.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके परिवार के लिए बेहद शुभ और फलदायी रहने वाला है.चंद्रमा आपके राशि नवम और दशम भाव में संचरण करेंगे,घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम या पूजा-पाठ के योग बन रहे हैं. इस कार्यक्रम में रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और खुशी का माहौल बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज किसी बड़ी खुशखबरी के साथ सफलता मिल सकती है. आपकी पिछली मेहनत रंग लाएगी. व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही लाभदायक रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है. पढ़ाई में ध्यान लगाने की क्षमता काफी बढ़ेगी, जिससे आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को नई दिशा मिलेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बेहतरीन रहेगा. पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक तनाव दूर होगा और आप सुबह से ही ऊर्जावान महसूस करेंगे. बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, योग का सहारा लें तथा जंक फूड का सेवन कम करें. सकारात्मक सोच आपके स्वास्थ्य को और लाभ पहुंचाएगी.
- आर्थिक स्थिति: आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति में काफी मजबूती आएगी. व्यापार से लंबित पड़े हुए पैसे वापस आ सकते हैं. साथ ही, नए वाहन की खरीदारी का योग भी बन रहा है, जिससे आपकी लाइफस्टाइल और भी बेहतर होगी. पैसों की बचत भी अच्छी होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक रहने वाला है. आप अपने पार्टनर को कोई खास तोहफा देकर उन्हें खुश कर सकते हैं. विवाहित जीवन में आपसी समझ और गहरी होगी, जिससे दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: हरा
- उपाय: सुबह उठकर स्नान के बाद घर के मंदिर में साफ सुथरे कपड़े पहनकर घी का दीपक जलाएं. इसके बाद किसी भिखारी या जरूरतमंद को भोजन कराएं, इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.
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