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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 8 July 2026: इन 3 राशियों को बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ, बस न करें ये गलती, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 8 July 2026: इन 3 राशियों को बिजनेस में मिलेगा बड़ा लाभ, बस न करें ये गलती, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 8 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज बुधवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 07 Jul 2026 06:26 PM (IST)
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Rashifal 8 July 2026: आज 08 जुलाई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्णपक्ष तिथि अष्टमी सुबह 07 बजकर 17 मिनट तक रहेगा,उपरांत नवमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और बुध मिथुन राशि में रहेगे,सूर्य ,मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में संचरण करेगे.

शुक्र सिंह राशि में है चंद्रमा मीन राशि में में दोपहर 12:00 तक रहेगे उपरांत मेष राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज आपके परिवार का वातावरण काफी खुशनुमा रहेगा. चंद्रमा आपके राशि द्वादश और पहले भाव में संचरण करेंगे घर पर किसी मांगलिक कार्य जैसे पूजा-पाठ या छोटे आयोजन होने की संभावना है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आप अपने परिवार के साथ खुशहाल समय बिता सकते हैं. दिन में आपकी मुलाकात किसी करीबी व्यक्ति से हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन काफी लाभदायक रहेगा. आपको किसी नए काम में भी सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह दिन बेहतरीन है. आप अपने सभी कामों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन मन को केंद्रित करने के लिए अनुकूल है. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और कठिन विषयों को समझना आसान लगेगा. करियर के लिए आप कोई नई स्किल सीखने का प्रयास कर सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में है. आपकी सेहत में कोई भी समस्या नहीं होगी. आप पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहेंगे. बस स्वस्थ भोजन का सेवन करें और इस अच्छी तबियत का आनंद लें.
  • आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पिछले समय से अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है. आप अपनी बचत बढ़ाने के लिए अच्छी योजना बना सकते हैं. धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन काफी रोमांटिक और प्यार भरा रहने वाला है. आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कोई खास उपहार दे सकते हैं, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी. विवाहित जीवन में आपसी समझ और लगाव में अच्छा इजाफा होगा.
  • लकी अंक: 8
  • लकी रंग: लाल
  • उपाय: सुबह उठकर घर के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करते हुए दीपक और धूप जलाएं, इससे घर में सुख-शांति बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

वृषभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार में अतिरिक्त सावधानी बरतने का है. घर के माहौल में थोड़ा तनाव हो सकता है और छोटी-छोटी बातों पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं.चंद्रमा आपके राशि एकादश और द्वादश भाव में संचरण करेंगे किसी भी पारिवारिक विवाद में अपनी जीभ पर काबू रखें. बहस में उलझने के बजाय शांत रहने की कोशिश करें.
  • व्यापार और नौकरी: कामकाजी जगहों पर आज व्यर्थ के विवादों से दूर रहें. सहकर्मियों या बॉस के साथ रिश्तों में पूरी तरह से सावधानी बरतें. कोई भी नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपने वरिष्ठ या व्यापारिक साथी से जरूर सलाह लें.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. पढ़ाई में भटकाव आ सकता है, इसलिए एक समय में एक ही विषय पर फोकस करें. करियर के संबंध में कोई अचानक बदलाव करने से बचें.
  • स्वास्थ्य: आज आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें. मौसमी बीमारियों से बचाव करें और हल्का भोजन ग्रहण करें. तनाव और चिंता स्वास्थ्य को और अधिक नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए योग और प्राणायाम से मन को शांत रखें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचें. शेयर मार्केट या सट्टे में पैसा लगाने के बजाय अपनी बचत पर ध्यान दें. किसी को भी आज धन उधार देने से वर्ज करें, वरना वापस मिलने में परेशानी हो सकती है.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है. बातचीत में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है. पार्टनर से जिद पकड़ने या गलतफहमी के कारण रिश्ते में दरार आ सकती है. प्यार और धैर्य से बात करें, ताकि माहौल सुखद बना रहे.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: नीला
  • उपाय: सुबह उठते ही जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डालें. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपका दिन शांतिपूर्ण बीतेगा.

मिथुन राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.चंद्रमा आपके राशि दशम और एकादश में संचरण करेंगे घर के किसी सदस्य से आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, जिससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाएगा. लेकिन भगवान की कृपा से आपके किसी प्रियजन से मदद मिलेगी, जो इन मुश्किल घड़ी में आपका सहारा बनेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज नुकसान हो सकता है, इसीलिए नए निवेश के फैसले में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. कोई भी बड़ा वित्तीय सौदा टाल दें. नौकरीपेशा लोगों को किसी खास काम में विफलता मिलने से आप परेशान हो सकते हैं, परंतु जल्दी ही स्थिति ठीक हो जाएगी.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को आज पढ़ाई में ध्यान लगाने में भटकाव हो सकता है. करियर के संबंध में लिए गए किसी बड़े निर्णय में देरी हो सकती है. हताश न हों, आपकी मेहनत और लगन निश्चित रूप से रंग लाएगी.
  • स्वास्थ्य: आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से मिश्रित रहेगा. आज आपके लिए लंबी यात्रा की संभावना है, लेकिन वाहन का उपयोग करते समय सावधानी बरतें. सड़क दुर्घटना या चोट लगने का जोखिम बना हुआ है, इसलिए गाड़ी धीरे चलाएं और सभी यातायात नियमों का पालन करें.
  • आर्थिक स्थिति: आज का दिन धन की बर्बादी करने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है. अचानक आई किसी बड़ी आर्थिक जरूरत के कारण आपका बजट पूरी तरह से बिगड़ सकता है. बचत पर पूरा ध्यान दें और जोखिम भरे वित्तीय सौदों से दूरी बनाए रखें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज भावनात्मक उतार-चढ़ाव बना रहेगा. आपके पार्टनर के स्वभाव में जिद्दपन देखने को मिल सकता है, जिससे नोकझोंक हो सकती है. संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपने गुस्से पर काबू रखें और प्यार भरी बातचीत से ही समस्या का हल निकालें.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: ग्रे
  • उपाय: दिन की शुरुआत में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और एक माला 'ॐ गण गणपतये नमः' का जाप जरूर करें. इससे आपके सभी कार्य बाधारहित होंगे और मन की अशांति दूर होगी.

कर्क राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके परिवार के लिए बेहद शुभ और फलदायी रहने वाला है.चंद्रमा आपके राशि नवम और दशम भाव में संचरण करेंगे,घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम या पूजा-पाठ के योग बन रहे हैं. इस कार्यक्रम में रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और खुशी का माहौल बना रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज किसी बड़ी खुशखबरी के साथ सफलता मिल सकती है. आपकी पिछली मेहनत रंग लाएगी. व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही लाभदायक रहेगा.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है. पढ़ाई में ध्यान लगाने की क्षमता काफी बढ़ेगी, जिससे आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को नई दिशा मिलेगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन बेहतरीन रहेगा. पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक तनाव दूर होगा और आप सुबह से ही ऊर्जावान महसूस करेंगे. बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, योग का सहारा लें तथा जंक फूड का सेवन कम करें. सकारात्मक सोच आपके स्वास्थ्य को और लाभ पहुंचाएगी.
  • आर्थिक स्थिति: आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति में काफी मजबूती आएगी. व्यापार से लंबित पड़े हुए पैसे वापस आ सकते हैं. साथ ही, नए वाहन की खरीदारी का योग भी बन रहा है, जिससे आपकी लाइफस्टाइल और भी बेहतर होगी. पैसों की बचत भी अच्छी होगी.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक रहने वाला है. आप अपने पार्टनर को कोई खास तोहफा देकर उन्हें खुश कर सकते हैं. विवाहित जीवन में आपसी समझ और गहरी होगी, जिससे दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
  • लकी अंक: 2
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: सुबह उठकर स्नान के बाद घर के मंदिर में साफ सुथरे कपड़े पहनकर घी का दीपक जलाएं. इसके बाद किसी भिखारी या जरूरतमंद को भोजन कराएं, इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

सिंह राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला है. पारिवारिक जीवन में विवाद की स्थिति बन सकती है.चंद्रमा आपके राशि अष्टम और नवम भाव में संचरण करेंगे, छोटी-छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर पूरी तरह नियंत्रण रखें. जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से काम लें, बातचीत में सौहार्द बनाए रखने की कोशिश करें और घर का माहौल सकारात्मक बनाए रखें.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारी वर्ग को आज बड़ा जोखिम उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर भारी नुकसान हो सकता है. नए निवेश से दूर रहें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठों से तालमेल बिगड़ने की शिकायत रह सकती है.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनाई हो सकती है. मन में उतार-चढ़ाव के कारण अध्ययन में रुचि कम रहेगी. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आज के दिन टाल दें. यदि कोई इंटरव्यू या परीक्षा है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में आज कुछ अप्रत्याशित समस्याएं आ सकती हैं. अचानक सिरदर्द, पेट दर्द या थकान रह सकती है. मानसिक तनाव भी बना रहेगा. अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें, बाहर का जंक फूड बिल्कुल न खाएं और पर्याप्त आराम लें.
  • आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्थिति में नरमी आने के आसार हैं. धन की बचत पर ध्यान दें. आज का दिन धन लगाने के लिए शुभ नहीं है. किसी को उधार देने या बड़ी खरीदारी करने से बचें, क्योंकि पैसे फंस सकते हैं.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भी तनाव रह सकता है. पार्टनर से मतभेद हो सकता है. गलतफहमियों को दूर करने के लिए जिद पकड़ने के बजाय सकारात्मक संवाद का सहारा लें और शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें.
  • लकी अंक: 5
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: सुबह उठकर जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें. घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने ईष्ट देवता का ध्यान करें. इससे मन की अशांति और उतार-चढ़ाव दूर होगा.

कन्या राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर काफी उतार-चढ़ाव लेकर आएगा.चंद्रमा आपके राशि सप्तम और आठवें भाव में संचरण करेंगे,घर के वातावरण में अचानक तनाव पैदा हो सकता है और पुरानी या छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में आपको अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा. क्रोध या जल्दबाजी में बोली गई कोई भी बात रिश्तों में दरार डाल सकती है. इसलिए शांति से काम लें और समझदारी से व्यवहार करें.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारी वर्ग को आज बाजार में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी भी तरह का बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने से पूरी तरह बचें, क्योंकि आज ऐसा करने पर भारी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अचानक बदलावों या वरिष्ठ अधिकारियों से तनाव का सामना करना पड़ सकता है.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को आज पढ़ाई में एकाग्रता लगाने में कठिनाई हो सकती है. मानसिक उथल-पुथल के कारण करियर संबंधी कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें. साथ ही, यदि आप किसी कानूनी मामले या कोर्ट केस से जुड़े हैं, तो आज सतर्क रहें. कानूनी मामलों में अचानक परेशानी और उलझन बढ़ सकती है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सावधानी बरतने वाला है. तनाव और अनिद्रा के कारण सिरदर्द, चक्कर आना या ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्या आ सकती है. अपने खान-पान और जलसेचन पर विशेष ध्यान दें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति आज कुछ कमजोर रहेगी. कानूनी या चिकित्सा खर्चों के कारण धन का अचानक बहिर्वाह हो सकता है. आज किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से बचें और बजट के अनुसार ही खर्च करें.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में भी आज मिश्रित फल मिलेंगे. घर का तनाव आपके रोमांटिक जीवन पर भारी पड़ सकता है और पार्टनर के साथ नोकझोंक हो सकती है. संवाद में नरमी बनाए रखें.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश और शनि देव को घी का दीपक और सिंदूर अर्पित करें. इससे कानूनी परेशानियां और घरेलू कलह कम होगी.

तुला राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज आपको किसी खास काम की वजह से यात्रा पर जाना पड़ सकता है.चंद्रमा आपके राशि छठे और सातवें भाव में संचरण करेंगे,इस दौरान किसी करीबी को खोने का अनावश्यक डर मन में रह सकता है. इसलिए जहां तक हो सके, अपनों के साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करें.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन कुछ चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. कारोबार में अचानक नुकसान होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को किसी आवश्यक कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है.
  • करियर और शिक्षा: मानसिक अशांति के कारण छात्रों और युवाओं को अपने करियर के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है. पढ़ाई में थोड़ी रुकावट आ सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए भ्रम को दूर करने के लिए गुरुजनों की सलाह जरूर लें.
  • स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है. खासकर वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटना का खतरा बना हुआ है. तेज गति से वाहन चलाने से पूरी तरह बचें. यात्रा से शारीरिक थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है.
  • आर्थिक स्थिति: व्यापार में आने वाले नुकसान का असर सीधा आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है. आज का दिन धन खर्च करने के लिए अनुकूल नहीं है. आय से अधिक खर्चा होने की स्थिति बन सकती है, इसलिए बजट के अनुसार ही खर्च करें.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन भावुकता से भरा रहेगा. किसी करीबी को खोने का डर आपके अंदर असुरक्षा पैदा कर सकता है. अपने पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करें, इससे रिश्ता मजबूत होगा.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: सुबह उठते ही घर के मंदिर में दीपक जलाएं और अपने इष्ट देवता को पीले फूल अर्पित करें. यात्रा से पहले अपने परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपकी हर बाधा दूर होगी.

वृश्चिक राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार के साथ आपका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत और मधुर रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के छठे और सातवें भाव में संचरण करेंगे घर का माहौल सुखद, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद और उनकी सलाह आपके महत्वपूर्ण निर्णयों में बेहद लाभदायक साबित होगी. आपसी प्रेम और सहयोग से पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों को अचानक कोई बड़ा ऑर्डर या लाभदायक डील मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि से कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे. जो लोग उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या नई तकनीक सीखने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सकारात्मक अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन शानदार रहेगा. शरीर में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. हालांकि बदलते मौसम को देखते हुए संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या का पालन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज मजबूती देखने को मिलेगी. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. संपत्ति, शेयर बाजार या अन्य निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही निवेश करना बेहतर रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा और जीवनसाथी के साथ घूमने-फिरने या डिनर का अवसर मिल सकता है. विवाहित जीवन में प्रेम, विश्वास और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी.
  • लकी अंक: 1
  • लकी रंग: केसरिया
  • उपाय: सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. इससे नए कार्यों में सफलता और शुभ फल प्राप्त होंगे.

धनु राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज घर का वातावरण शांत, सुखद और सकारात्मक रहेगा. परिवार के सभी सदस्य आपका पूरा सहयोग करेंगे,चंद्रमा आपके राशि के चौथे और पांचवे भाव में संचरण करें जिससे मन प्रसन्न रहेगा. किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद और अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा. पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा तथा घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपको कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर आप हर चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. व्यापारियों के लिए अचानक आर्थिक लाभ के योग हैं. लंबे समय से रुका हुआ कोई सौदा आज पूरा हो सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझना आसान होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. करियर से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलने से भविष्य की राह मजबूत होगी.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. फिर भी संतुलित दिनचर्या अपनाएं तथा जंक फूड और तैलीय भोजन से बचें. नियमित योग, प्राणायाम और पर्याप्त पानी का सेवन आपको पूरे दिन तरोताजा रखेगा.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. आपकी मेहनत का सकारात्मक असर आय और बैंक बैलेंस पर दिखाई देगा. नया निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभकारी रहेगा.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और तालमेल मजबूत होगा. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में महत्वपूर्ण साबित होगी.
  • लकी अंक: 3
  • लकी रंग: पीला
  • उपाय: सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और उनके मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाएं. इससे कार्यों की बाधाएं दूर होंगी और नई जिम्मेदारियों में सफलता मिलेगी.

मकर राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा आपके राशि के तीसरे और चौथे भाव में संचरण करेंगे,परिवार में संपत्ति या भूमि को लेकर कोई विवाद उभर सकता है. ऐसे में आपको अपने तबियत से काम लेने की जरूरत है. बातचीत में तीखेपन से बचें, नहीं तो मामला और बढ़ सकता है.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. बिना विचार-विमर्श के कोई जोखिम उठाना आपके लिए घातक साबित हो सकता है. नौकरी में भी आज अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से परहेज करें. अपरिचित व्यक्तियों को धन उधार देने की भूल बिल्कुल न करें, वरना पैसा फंसने की पूरी संभावना है.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है. मानसिक शांति बनाए रखने पर ही अपना लक्ष्य हासिल होगा. करियर के मामले में आज नए अवसरों का इंतजार करना ही बेहतर रहेगा. किसी भी तरह के परिवर्तन को लेकर जल्दबाजी में निर्णय न लें.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज आप काफी परेशान रह सकते हैं. पुरानी कोई बीमारी फिर से सिर उठा सकती है या शरीर में थकान बनी रह सकती है. इसलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें. ठंडी चीजों का सेवन कम करें और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
  • आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य की वजह से प्रभावित हो सकती है. अचानक चिकित्सा खर्चों के कारण बजट बिगड़ सकता है. आज निवेश करने या बड़ी खरीदारी करने का दिन नहीं है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट हो सकती है, जिससे आपके पार्टनर से तकरार हो सकती है. स्वास्थ्य और घरेलू तनाव का असर आपके रिश्ते पर भी पड़ सकता है.
  • लकी अंक: 4
  • लकी रंग: ग्रे
  • उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान शिव या हनुमान जी को जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद या बीमार व्यक्ति में दान करें, इससे स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

कुंभ राशि

  • पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है.चंद्रमा आपके राशि के दूसरे और पहले भाव में संचरण करेंगे घर का वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा. बड़ों की बातों पर ध्यान दें और गुस्से में कोई भी निर्णय या बात न कहें, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज गिरावट आ सकती है. आपके विरोधी बहुत सक्रिय हो जाएंगे और आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे. नौकरी में पुराने लंबित कार्यों को लेकर अधिकारियों से डांट सुनने की संभावना है, इसलिए काम को बहुत सावधानी से करें.
  • करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता लगाने में काफी कठिनाई होगी. परीक्षा या करियर से जुड़े किसी भी फैसले को अभी के लिए टाल दें. मानसिक उलझन के कारण आज नया कुछ शुरू करने का समय अनुकूल नहीं है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा. सिरदर्द, चक्कर या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है. आज ज्यादा तनाव लेने से बचें और योग या ध्यान करें.
  • आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा. धन के लेन-देन में बहुत ही सावधानी बरतें. किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश, शेयर मार्केट या सट्टे में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें, नुकसान होने की पूरी संभावना है.
  • प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज आपका चिड़चिड़ापन रिश्ते में तनाव ला सकता है. अपने पार्टनर के साथ झिझक के कारण दूरी बढ़ सकती है. कोशिश करें कि अपनी परेशानी का बोझ उन पर न डालें.
  • लकी अंक: 6
  • लकी रंग: सफेद
  • उपाय: सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव को जल अर्पित करें. दिन में कम से कम 15 मिनट की शांत जगह पर ध्यान अवश्य करें. काले वस्त्रों का आज उपयोग न करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

मीन राशि

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद खुशहाल रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के पहले और दूसरे भाव में संचरण करेंगे ,घर का माहौल आपसी प्रेम और सद्भावना से भरा रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने-फिरने या किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिल सकता है. इस यात्रा से मन में ताजगी आएगी और पहले से चल रहे किसी भी मनमुटाव भी दूर होंगे. बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपके साथ रहेगा.
  • व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन वरदान से कम नहीं है. व्यापार में कोई बड़ी डील अचानक फाइनल होने की संभावना है, जिससे आपको भारी लाभ होगा. किसी नई साझेदारी की शुरुआत हो सकती है, जो भविष्य में बेहद लाभकारी साबित होगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत के अनुरूप तरक्की और प्रशंसा मिल सकती है.
  • करियर और शिक्षा: करियर के लिहाज से समय अनुकूल है. आपकी कार्यक्षमता और फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. विद्यार्थियों के लिए भी दिन शानदार है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं.
  • स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहेगा. आप अपने आप को बेहद ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे. मानसिक तनाव की कमी रहेगी. बस अपने खान-पान का ध्यान रखें और हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
  • आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार से आने वाले लाभ और बड़ी डील के कारण आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी. पैसों की बचत करने का यह उत्तम समय है, लेकिन कोई भी जोखिम भरा निवेश करने से बचें.
  • प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. विवाहित जीवन में तालमेल और प्रेम बढ़ेगा.
  • लकी अंक: 7
  • लकी रंग: हरा
  • उपाय: सुबह उठकर घर के मंदिर में सुगंधित धूप और दीपक जलाएं. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 07 Jul 2026 06:26 PM (IST)
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