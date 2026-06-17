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Mahabharat: जब पांचाल की सभा में जुटे आर्यावर्त के सबसे शक्तिशाली राजा
Mahabharat: द्रौपदी स्वयंवर की भव्य सभा केवल एक विवाह आयोजन नहीं थी, बल्कि योग्यता, धैर्य, विनम्रता और सच्चे चरित्र का संदेश देने वाली प्रेरणादायक घटना थी. जानिए इसकी महत्वपूर्ण सीख.
महाभारत कथा
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Published at : 17 Jun 2026 06:00 AM (IST)
धर्म
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डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
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