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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममैहर शारदा मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आस्था का सैलाब, दर्शन के लिए जुटे लाखों श्रद्धालु!

मैहर शारदा मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आस्था का सैलाब, दर्शन के लिए जुटे लाखों श्रद्धालु!

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मध्यप्रदेश के मैहर में स्थित मां शारदा मंदिर में 77 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए. प्रशासन ने पहले से ही लाखों भक्तों के आने का अनुमान जताया था.

By : नजीम सौदागर, सतना | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Mar 2026 08:30 PM (IST)
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मध्यप्रदेश के मैहर में स्थित मां शारदा मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला. सुबह से ही हजारों श्रद्धालु त्रिकूट पर्वत पर विराजमान माता के दर्शन के लिए पहुंचने लगे. प्रशासन ने पहले ही लाखों भक्तों के आने का अनुमान जताया था.

नवरात्रि के पहले दिन शाम 6 बजे तक कुल 77,560 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए. इनमें 72,010 भक्त सीढ़ियों के रास्ते पहुंचे, 4,500 श्रद्धालु रोपवे के जरिए और 1,050 लोग वाहन मार्ग से मंदिर पहुंचे. भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी के चलते व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रही और दर्शन सुचारू रूप से चलते रहे.

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त्रिकूट पर्वत पर विराजमान है दिव्य शक्तिपीठ

त्रिकूट पर्वत की ऊंचाई पर स्थित मां शारदा मंदिर को देश के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है. मान्यता है कि माता सती का हार इसी स्थान पर गिरा था, जिसके कारण इस जगह का नाम “मैहर” पड़ा. यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि यहां होने वाले चमत्कारों को लेकर भी श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है.

अल्हा-उदल की रहस्यमयी परंपरा आज भी जिंदा

इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा अल्हा और उदल से जुड़ी है. लोकमान्यता के अनुसार, आज भी सबसे पहले पूजा अल्हा करते हैं.

मंदिर के पुजारी पवन पांडेय के अनुसार, पहाड़ी के नीचे स्थित आल्हा अखाड़ा के तालाब से रोज कमल के फूल अपने आप मंदिर में पहुंच जाते हैं. इसके अलावा देर रात घंटियों की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिन्हें अल्हा की पूजा से जोड़ा जाता है.

यही वजह है कि रात की आरती के बाद मंदिर को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और किसी को भी ऊपर रुकने की अनुमति नहीं दी जाती.

अमरत्व की कथा से जुड़ा है विश्वास

लोककथाओं के अनुसार, अल्हा-उदल ने मां शारदा की कठोर तपस्या कर अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था. तभी से यह विश्वास है कि अल्हा आज भी जीवित हैं और रोज सबसे पहले माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं. यही कारण है कि इस मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों में गिना जाता है.

भक्ति, परंपरा और विश्वास का संगम बना मैहर

नवरात्रि के पहले दिन से ही मैहर में भक्ति और आस्था का माहौल चरम पर है. देशभर से श्रद्धालु यहां पहुंचकर मां शारदा के दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं.

नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैहर एक बार फिर आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां हर भक्त दिव्य अनुभव की उम्मीद लेकर पहुंच रहा है.

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About the author नजीम सौदागर, सतना

पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मजबूत पहचान बनाई है और पिछले 7 वर्षों से टीवी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में ABP News में मैहर और सतना जिले के लिए बतौर रिपोर्टर कार्यरत हैं. क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक सरोकार और जमीनी स्तर की खबरों को प्रभावी तरीके से सामने लाना मेरी पत्रकारिता की खास पहचान है.
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Published at : 19 Mar 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
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