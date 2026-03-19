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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचैत्र नवरात्रि में काशी सबसे शक्तिशाली क्यों होती है? जानिए इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण?

चैत्र नवरात्रि में काशी सबसे शक्तिशाली क्यों होती है? जानिए इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण?

वाराणसी केवल बनारस नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आध्यात्मिक केंद्र है, जहां मां विशालाक्षी की दिव्य शक्ति हर अनकही प्रार्थना को सुनती है. जानिए चैत्र नवरात्रि में काशी क्यों इतना शक्तिशाली हो जाता है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Mar 2026 06:36 PM (IST)
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वाराणसी में कुछ ऐसा है, जो इसे बाकी जगहों से अलग बनाता है. लोग यहां शांति और तर्क से परे कुछ सवाल का जवाब खोजने के लिए आते हैं. लेकिन क्या होगा अगर काशी की असली शक्ति मात्र भगवान शिव तक ही सीमित न हो? क्या हो अगर कोई दिव्य शक्ति हर प्रार्थना को, यहां तक कि अनकही प्रार्थनाओं को भी सुनती हो?

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एक छिपी हुई शक्ति जो आपको अदृश्य रूप से घेरे रहती है, फिर भी अनसुनी रह जाती है. बहुत से लोग आते हैं, अनुष्ठान करते हैं और चले जाते हैं. लेकिन इस एनर्जी को को महसूस करने के लिए काफी कम लोग रुकते हैं, और सचमुच जुड़ते हैं. क्योंकि काशी को देखने भर से ही असली जादू महसूस नहीं किया जा सकता है, उसे समझने के लिए आत्मा की गहराई में उतरना जरूरी है. 

वह दर्द जिससे शक्ति का सृजन हुआ?

यह कथा शुरू होती है सती से, अपने पिता द्वारा किए गए घोर अपमान को सहने के बाद उन्होंने पवित्र अग्नि में आत्मदाह करने का निश्वच किया. यह मात्र दुख नहीं था, इसने संपूर्ण ब्रह्मांड को झकझोर कर दिया. भगवान शिव दुख और गुस्से से व्याकुल होकर माता सती के शरीर को सृष्टि में ले गए. सब कुछ थम गया, समय, संतुलन यहां तक कि जीवन भी ठहर सा गया है.

ब्रह्मांड विनाश की ओर अग्रसर हुआ, लेकिन इस असहनीय पीड़ा से एक दिव्य मोड़ आया, जिसने शक्तिशाली पीठों की रचना की, ये पवित्र स्थान है, जहां देवी की ऊर्जा विद्यमान रहती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है. 

वह पल जिसने सृष्टि को बचाया

सृष्टि को अराजकता से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया. दिव्य कुशलता के साथ उन्होंने सती के शरीर को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया.जहां-जहां ये पवित्र हिस्से गिरे, वहां शक्तिशाली शक्ति पीठों का निर्माण हुआ. ये साधारण मंदिर नहीं थे, बल्कि  दिव्य ऊर्जा के जीवंत केंद्र बन गए, जिनमें खुद देवी की उपस्थिति थी.

हर पीठ में एक अनूठी शक्ति समाहित है, जो भक्तों को अलग-अलग आशीर्वाद प्रदान करती है. इन सभी पवित्र स्थानों में वाराणसी का एक खास और गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जिसे केवल सच्चे मन से जानने वाला ही जान सकते हैं. 

मां विशालाक्षी की छिपी हुई शक्ति

वाराणसी में सती का एक पवित्र अंश गिरा, जिससे मां विशालाक्षी का जन्म हुआ. वह केवल देवी ही नहीं हैं, बल्कि करुणा, शक्ति और मौन रक्षका भी हैं. भक्तों का मानना है कि, वह न केवल बोली गई प्रार्थनाओं को सुनती हैं, बल्कि अनकहे भावों को भी समझ जाती हैं.

लोग दर्द, उलझन और आशा की उम्मीद को लेकर उनके पास आते हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढने जिन्हें वे समझा नहीं सकते. उनकी उपस्थिति न तो शोरगुल वाली है और न ही नाटकीय.

अधिकांश लोग इस सच्चाई को क्यों नहीं समझते?

ज्यादातर लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए वाराणसी आते हैं, और उनका ध्यान अनुष्ठानों, मंदिरों और परंपराओं पर केंद्रित है. लेकिन ऐसा करने से वे आमतौर पर एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तत्व, दिव्य स्त्री ऊर्जा को समझने से चूक जाते हैं.

सच्चाई यह है कि, शक्ति के बिना काशी अपूर्ण है. मां के बिना शिव स्थिर, मौन और अपूर्ण हैं. उनकी ऊर्जा ही इस पवित्र स्थान को जीवन, संतुलन और अनुभूति प्रदान करती है. जो लोग इसे असल में समझते हैं, वे केवल काशी की यात्रा नहीं करते, बल्कि इसे महसूस भी करते हैं. वे एक गहरे जुड़ाव का अनुभव करते हैं, जो अनुष्ठानों से परे जाकर आत्मा के अंदर तक पहुंचता है. 

उसके आशीर्वाद का अनुभव कैसे करें?

यदि आप वाराणसी जाएं तो कुछ पल रुकें. रीति-रिवाजों से परे जाकर, बस मौन में बैठ. खुले और निर्मल हृदय से मां विशालाक्षी के दर्शन करें. ईमानदारी से कहें या बिल्कुल भी न बोलें. बस उनकी उपस्थिति का अनुभव करें. अपने विचारों को शांत होने दें और उन्हें अपने अंदर स्थिर होने दें.

यहां सच्ची आस्था रीति-रिवाजों को निभाने में नहीं है, बल्कि गहराई से महसूस करने और अंदर से जुड़ने में है. ऐसा माना जाता है कि, चैत्र नवरात्रि के दौरान उनकी दिव्य ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जिससे हर प्रार्थना और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है और हर भावना गहराई से सुनाई देती है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 19 Mar 2026 06:36 PM (IST)
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