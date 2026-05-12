बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! बांग्लादेश में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
बांग्लादेश एयरफोर्स में TTP जैसे नेटवर्क के खुलासे और कई अधिकारियों की गिरफ्तारी के बीच पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद पांच दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंचे हैं.
बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ दिन पहले देश की वायुसेना में तहरीक-ए-पाकिस्तान (TTP) मॉडल जैसे नेटवर्क का खुलासा किया था. इस कार्रवाई के दौरान बांग्लादेश एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों और कई नॉन-कमीशंड अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की जांच अभी जारी है और गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इसी घटनाक्रम के बीच अब पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का ढाका दौरा चर्चा में आ गया है.
10 मई से ढाका में मौजूद हैं औरंगजेब अहमद
नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद 10 मई से बांग्लादेश दौरे पर हैं. रिपोर्ट में दस्तावेजों के हवाले से बताया गया है कि उनके नेतृत्व में पाकिस्तान वायुसेना के पांच अधिकारियों की टीम पांच दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंची है. हालांकि अब तक ना तो पाकिस्तान और ना ही बांग्लादेश की ओर से इस दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है.
पहली बार शुरू हुई ‘एयर स्टाफ टॉक’
रिपोर्ट के मुताबिक ढाका और इस्लामाबाद के बीच पहली बार “एयर स्टाफ टॉक” की शुरुआत 10 मई को हुई है. इस बैठक में दोनों देशों की वायुसेनाएं आपसी सहयोग, अनुभव साझा करने और सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा कर रही हैं. औरंगजेब अहमद के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर कमोडोर शाह खालिद, अब्दुल गफूर बुजदार, ग्रुप कैप्टन मोहम्मद अली खान और विंग कमांडर हसन तारिक अजीज भी बांग्लादेश पहुंचे हैं.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में रहे थे औरंगजेब
बताया जा रहा है कि पिछले साल भारत के “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान औरंगजेब अहमद पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रमुख चेहरा माने जा रहे थे. 7 मई को इस्लामाबाद स्थित एयर मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में उन्हें सम्मानित भी किया गया था.
पाकिस्तान एयरफोर्स में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं औरंगजेब
एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद पाकिस्तान वायुसेना के जनसंपर्क महानिदेशक, वायुसेना उप प्रमुख (ऑपरेशंस) और वायुसेना रणनीतिक कमान के कमांडर हैं. रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रतिनिधिमंडल कतर एयरवेज की फ्लाइट से दोहा होते हुए ढाका के हजरत शाह जलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा.
बांग्लादेश एयरबेस पर बढ़ी गतिविधियां
सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम बांग्लादेश एयरफोर्स मुख्यालय और अन्य सैन्य ठिकानों का दौरा कर सकती है. खासतौर पर भारत सीमा के पास स्थित लालमोनिरहाट और बोगुरा एयरबेस पर बुनियादी ढांचे के विस्तार को लेकर गतिविधियां तेज हैं. बताया गया है कि लालमोनिरहाट एयरपोर्ट, जो भारत-बांग्लादेश सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर है, वहां नया हैंगर तैयार किया गया है. वहीं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बोगुरा एयरबेस के रनवे को बढ़ाकर 3.2 किलोमीटर किया जा रहा है.
एयर डिफेंस रडार और फाइटर जेट्स पर भी चर्चा
रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों एयरबेस पर एयर डिफेंस रडार लगाने का काम भी जारी है. हाल ही में बांग्लादेश एयरफोर्स के एयर मार्शल हसन महमूद खान ने बोगुरा एयरबेस के रणनीतिक महत्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था. इसके अलावा बांग्लादेश वायुसेना फ्लाइंग एकेडमी, फाइटर पायलट ट्रेनिंग सेंटर और ड्रोन उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रही है.
JF-17 लड़ाकू विमान खरीद पर भी अटकलें
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में जनवरी में दावा किया गया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच JF-17 लड़ाकू विमान खरीद को लेकर बातचीत चल रही है. ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि ढाका पहुंचे पाकिस्तानी अधिकारियों और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है.
भारत की नजर इस दौरे पर
रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान पाकिस्तान एयरफोर्स की इस यात्रा पर करीब से नजर रखे हुए है. खासतौर पर TTP मॉड्यूल के खुलासे और सीमा के पास बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इस दौरे को रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है.
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Source: IOCL