हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! बांग्लादेश में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?

बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! बांग्लादेश में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?

बांग्लादेश एयरफोर्स में TTP जैसे नेटवर्क के खुलासे और कई अधिकारियों की गिरफ्तारी के बीच पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद पांच दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंचे हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 12 May 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ दिन पहले देश की वायुसेना में तहरीक-ए-पाकिस्तान (TTP) मॉडल जैसे नेटवर्क का खुलासा किया था. इस कार्रवाई के दौरान बांग्लादेश एयरफोर्स के कुछ अधिकारियों और कई नॉन-कमीशंड अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की जांच अभी जारी है और गिरफ्तार अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इसी घटनाक्रम के बीच अब पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद का ढाका दौरा चर्चा में आ गया है.

10 मई से ढाका में मौजूद हैं औरंगजेब अहमद

नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद 10 मई से बांग्लादेश दौरे पर हैं. रिपोर्ट में दस्तावेजों के हवाले से बताया गया है कि उनके नेतृत्व में पाकिस्तान वायुसेना के पांच अधिकारियों की टीम पांच दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंची है. हालांकि अब तक ना तो पाकिस्तान और ना ही बांग्लादेश की ओर से इस दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है.

पहली बार शुरू हुई ‘एयर स्टाफ टॉक’

रिपोर्ट के मुताबिक ढाका और इस्लामाबाद के बीच पहली बार “एयर स्टाफ टॉक” की शुरुआत 10 मई को हुई है. इस बैठक में दोनों देशों की वायुसेनाएं आपसी सहयोग, अनुभव साझा करने और सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा कर रही हैं. औरंगजेब अहमद के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर कमोडोर शाह खालिद, अब्दुल गफूर बुजदार, ग्रुप कैप्टन मोहम्मद अली खान और विंग कमांडर हसन तारिक अजीज भी बांग्लादेश पहुंचे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा में रहे थे औरंगजेब

बताया जा रहा है कि पिछले साल भारत के “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान औरंगजेब अहमद पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रमुख चेहरा माने जा रहे थे. 7 मई को इस्लामाबाद स्थित एयर मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में उन्हें सम्मानित भी किया गया था.

पाकिस्तान एयरफोर्स में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं औरंगजेब

एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद पाकिस्तान वायुसेना के जनसंपर्क महानिदेशक, वायुसेना उप प्रमुख (ऑपरेशंस) और वायुसेना रणनीतिक कमान के कमांडर हैं. रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रतिनिधिमंडल कतर एयरवेज की फ्लाइट से दोहा होते हुए ढाका के हजरत शाह जलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा.

बांग्लादेश एयरबेस पर बढ़ी गतिविधियां

सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम बांग्लादेश एयरफोर्स मुख्यालय और अन्य सैन्य ठिकानों का दौरा कर सकती है. खासतौर पर भारत सीमा के पास स्थित लालमोनिरहाट और बोगुरा एयरबेस पर बुनियादी ढांचे के विस्तार को लेकर गतिविधियां तेज हैं. बताया गया है कि लालमोनिरहाट एयरपोर्ट, जो भारत-बांग्लादेश सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर है, वहां नया हैंगर तैयार किया गया है. वहीं रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बोगुरा एयरबेस के रनवे को बढ़ाकर 3.2 किलोमीटर किया जा रहा है.

एयर डिफेंस रडार और फाइटर जेट्स पर भी चर्चा

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों एयरबेस पर एयर डिफेंस रडार लगाने का काम भी जारी है. हाल ही में बांग्लादेश एयरफोर्स के एयर मार्शल हसन महमूद खान ने बोगुरा एयरबेस के रणनीतिक महत्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था. इसके अलावा बांग्लादेश वायुसेना फ्लाइंग एकेडमी, फाइटर पायलट ट्रेनिंग सेंटर और ड्रोन उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रही है.

JF-17 लड़ाकू विमान खरीद पर भी अटकलें

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में जनवरी में दावा किया गया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच JF-17 लड़ाकू विमान खरीद को लेकर बातचीत चल रही है. ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि ढाका पहुंचे पाकिस्तानी अधिकारियों और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है.

भारत की नजर इस दौरे पर

रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान पाकिस्तान एयरफोर्स की इस यात्रा पर करीब से नजर रखे हुए है. खासतौर पर TTP मॉड्यूल के खुलासे और सीमा के पास बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच इस दौरे को रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है.

Published at : 12 May 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Pakistan Air Force Bangladesh Pakistan Relations Aurangzeb Ahmed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! बांग्लादेश में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
बांग्लादेश में पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री से हलचल! ढाका में क्यों डेरा डाले हैं औरंगजेब?
इंडिया
गुरुग्राम दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट ने SIT को दिया निर्देश, पोक्सो कोर्ट में दाखिल करें चार्जशीट
गुरुग्राम दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट ने SIT को दिया निर्देश, पोक्सो कोर्ट में दाखिल करें चार्जशीट
इंडिया
'मैं शपथ लेता हूं...', दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्वा सरमा, जानें कौन-कौन बना मंत्री
'मैं शपथ लेता हूं...', दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हिमंत बिस्वा सरमा, जानें कौन-कौन बना मंत्री
इंडिया
सीबीआई को सौंपी गई शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस की जांच, DIG रैंक के अधिकारी करेंगे टीम लीड
सीबीआई को सौंपी गई शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस की जांच, DIG रैंक के अधिकारी करेंगे टीम लीड
Advertisement

वीडियोज

Energy Lockdown: सावधान! भारत में लगेगा 'एनर्जी लॉकडाउन'? | PM Modi | LPG-Oil Crisis
Petrol-Diesel Rate: आने वाले दिनों में और महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? | LPG-Oil Crisis | ABP News
Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
बालेन शाह के कपड़ों पर मचा बवाल, अब अचानक बदला अपना लुक, आखिर क्या है वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के खिलाफ सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर भड़की AIMIM, कहा- अखिलेश यादव दें जबाव
PM मोदी के खिलाफ सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर भड़की AIMIM, कहा- अखिलेश यादव दें जबाव
इंडिया
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
तमिलनाडु का CM बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला, 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें....
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
विजय के इस एक्शन के खिलाफ थाने पहुंच गए दिनाकरण, अब AMMK ने किया TVK को समर्थन का ऐलान
विजय के इस एक्शन के खिलाफ थाने पहुंच गए दिनाकरण, अब AMMK ने किया TVK को समर्थन का ऐलान
एग्रीकल्चर
होर्मुज संकट के बीच खाद की कमी, किसान ऐसे शुरू करें आर्गेनिक खेती
होर्मुज संकट के बीच खाद की कमी, किसान ऐसे शुरू करें आर्गेनिक खेती
शिक्षा
Punjab Board 12th Result 2026: कल जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेंगे सबसे तेज नतीजे
कल जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, यहां मिलेंगे सबसे तेज नतीजे
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget