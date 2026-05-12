तमिलनाडु में मंदिर-स्कूल के पास बनीं शराब की दुकानों पर एक्शन, CM विजय के समर्थन में आई AIMIM

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद थलापति विजय ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास से शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है. जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार को शराब और सूखे नशे पर पूरी तरह से ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए.

उत्तर प्रदेश AIMIM नेता शादाब चौहान ने थलापति विजय के शराब की दुकानों पर दिए आदेश को लेकर एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री विजय ने जो फैसला लिया है कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, स्कूल या किसी पब्लिक प्लेस के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं."

पूरी तरह से शराब पर लगे पाबंदी

उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि शराब पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए और नशे के सभी पदार्थों पर सरकार को पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए. क्योंकि इससे महिला उत्पीड़न होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, सड़क हादसे होते हैं. अपराध होता है हत्याएं होती हैं. जिससे इन मूल समस्याओं का समाधान हो सकता है तो सरकार को इन निजी लाभ के लालच में जो आबकारी विभाग को होता है की जगह इस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगानी चाहिए.

एआईएमआईएम नेता ने दावा किया कि जब उनकी सरकार आएगी तो मुख्य रूप से शराब और सूखे नशे को पूरी तरह से बंद किया जाएगा. वहीं देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा.

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थलापति विजय ने दिया आदेश

बता दें कि थलापति विजय ने तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ लेने के बाद आदेश दिया है कि राज्य में सभी धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, बस अड्डों और सार्वजनिक जगहों के 500 मीटर के दायरे में स्थित सभी शराब की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं. अगले दो हफ्तों के भीतर सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है.

तमिलनाडु में काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी. लेकिन, इससे होने वाली कमाई की वजह से सरकारें शराब की दुकानों पर सख्त कार्रवाई से बचती नज़र आती है.

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