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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मApara Ekadashi 2026: एकादशी का व्रत रखने वाले नोट कर लें, आज कितने बजे से लग जाएगी एकादशी की तिथि

Apara Ekadashi 2026: एकादशी का व्रत रखने वाले नोट कर लें, आज कितने बजे से लग जाएगी एकादशी की तिथि

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी व्रत अपार शक्ति, धन, समृद्धि और सफलता पाने के लिए किया जाता है. अपरा एकादशी व्रत 13 मई को है लेकिन तिथि 12 मई से ही शुरू हो रही है, ऐसे में खास नियम ध्यान रखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 12 May 2026 06:20 AM (IST)
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Apara Ekadashi 2026: स्कंद पुराण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत तमाम कष्टों से मुक्ति दिलाकर व्यक्ति को भगवान विष्णु के लोग में स्थान प्रदान करता है. जीवन की हर मुश्किल घड़ी से रक्षा करता है. सुख-समृद्धि और सफलता के रास्ते खोलता है.

पंचांग अनुसार अपरा एकादशी 13 मई 2026 को है लेकिन 12 मई से ही एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी, ऐसे में व्रत करने वाले कुछ खास बातों का ध्यान रखें. जान लें आज कब से शुरू होगी अपरा एकादशी तिथि.

अपरा एकादशी तिथि कब से शुरू

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2 बजकर 52 मिनट पर शुरू हो रही है और अगले दिन 13 मई 2026 को दोपहर 1 बजकर 29 मिनट पर इसका समापन होगा.

ग्रंथों के अनुसा एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से शुरू होता है और अधिकतर अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है. एकादशी व्रत का पालन मुख्य रूप से 24 घण्टों के लिये किया जाता है लेकिन जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें तिथि शुरू होने के बाद कुछ नियमों का पालन जरुर करना चाहिए.

एकादशी तिथि शुरू होने के बाद रखें इन बातों का ध्यान

  • इस व्रत को करने वाले एकादशी तिथि शुरू होने के बाद या दशमी तिथि से ही एक समय हल्का भोजन करें ताकि व्रत के समय पेट में अन्न का कोई अवशेष न हो.
  • यदि आपसे भूलवश से एकादशी का व्रत छूट जाता है तो आप प्रायश्चित के साथ ही निर्जला एकादशी का संकल्प ले सकते हैं. जिसे निर्जला अर्थात बिना जल और अन्न के रखने का निर्देश है.
  • भले ही एकादशी व्रत के दौरान दूध से बनी चीजों का सेवन किया जा सकता है लेकिन पनीर न खाएं. क्योंकि गाय के दूध को विकृत करके बनाया जाता है. पनीर बनाने से एक तरह का दोष पैदा होता है.
  • वैदिक ज्योतिष के अनुसार, केतु और चन्द्रमा के मध्य शत्रुता है,यहां नींबू (केतु) की एक ही बूंद, चंद्रमा के प्रतीक दूध में मिश्रित होते ही वह दुग्ध को फाड़ कर पनीर में बदल देती है, इसे एकादशी पर खाने पर दोष लग सकता है. इसी तरह छेना या उससे बनी चीजें भी खाने से बचें.
  • एकादशी तिथि शुरू होने के बाद गाय का दूध ही पिएं, भैंस- बकरी का दूध वर्जित माना जाता है. कहते हैं कि जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके लिए एकादशी पूर्ण रूप से फलदायी होती है.
  • एकादशी तिथि के आरंभ होने पर ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ बोलना, निंदा या अपमान करने की भूल न करें.

अपरा एकादशी मुहूर्त और पारण समय

पूजा मुहूर्त - सुबह 5.32 से सुबह 8.55 तक शुभ मुहूर्त

अपरा एकादशी का व्रत पारण 14 मई 2026 को सुबह 5.31 से सुबह 8.14 तक रहेगा. पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:20 है.

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी व्रत 12 या 13 मई कब ? तारीख, मुहूर्त जानें, इन 3 लोगों के लिए बहुत फलदायी है ये व्रत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 12 May 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Vishnu Ji Ekadashi 2026 Apara Ekadashi 2026
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