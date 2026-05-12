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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'

NEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'

NEET UG 2026 Exam Cancelled: NTA ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है. यह परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई है. इसके पेपर लीक होने के बाद विवाद बढ़ गया था, इसके बाद परीक्षा कैंसिल कर दी गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 12 May 2026 01:29 PM (IST)
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नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने पर ममता बनर्जी की टीएमसी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा कि इस सरकार में किसी की कोई जवाबदेही नहीं है. ये सरकार बेमतलब अपना प्रचार कर रही है और रोजाना का प्रशासन संभालने में भी असमर्थ है. 

सागरिका घोष ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'डबल इंजन सरकार से और खबरें. NEET-UG परीक्षा रद्द. लाखों छात्रों का जीवन अस्त-व्यस्त और चिंता में डूब गया. अक्षम और निकम्मे नरेंद्र मोदी शासन में कोई शासन नहीं और शून्य जवाबदेही. मोदी सरकार सिर्फ बेमतलब अपना प्रचार कर रही है, दैनिक प्रशासन संभालने में असमर्थ.'

तीन मई को देश में हुई थी नीट यूजी परीक्षा

NTA ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है. यह परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई है. इसके पेपर लीक होने के बाद विवाद बढ़ गया था, इसके बाद परीक्षा कैंसिल कर दी गई. एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई NEET UG परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी. परीक्षा के लिए नई तारीखों को जल्दी ही ऐलान किया जाएगा. 

पेपर लीक की होगी CBI जांच

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा लीक होने की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. एजेंसी ने 10 मई को जारी प्रेस रिलीज में कहा, '8 मई को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया था. इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट और जांच रिपोर्ट की समीक्षा की गई. पेपर लीक होने के CBI जांच के भी आदेश दिए गए हैं. एग्जाम सिस्टम में पारदर्शिता बनाए रखने और निष्पक्ष व विश्वसनीय परीक्षा तय करने के लिए यह कदम उठाया गया है.'

कब होगी नीट यूजी की परीक्षा?

NTA के अनुसार, परीक्षा कैंसिल होने के बाद NEET UG 2026 एग्जाम दोबारा आयोजित किया जाएगा. नई परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल और अन्य जरूरी जानकारी जल्द ही एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएगी.  

Published at : 12 May 2026 01:16 PM (IST)
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