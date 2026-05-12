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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHimanta Biswa Sarma 2.0: हिमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार बने असम के CM, शपथ से पहले मां कामाख्या और शंकरदेव को किया नमन

Himanta Biswa Sarma 2.0: हिमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार बने असम के CM, शपथ से पहले मां कामाख्या और शंकरदेव को किया नमन

Himanta Biswa Sarma 2.0: BJP के नेता हिमंत बिस्वा सरमा 12 मई को दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. उन्होंने आज CM पद की शपथ ली. शपथ से पहले उन्होंने मां कामख्या और श्रीमंत शंकरदेव का नाम लिया.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 May 2026 12:11 PM (IST)
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Himanta Biswa Sarma 2.0: असम में नई सरकार का गठन हो चुका है और हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. हिमंत बिस्वा सरमा ने आज गुवाही में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस तरह असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी-NDA की सरकार बन चुकी है. 

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को नमन किया. शपथ ग्रहण समारोह (Assam CM Oath) से पहले हिमंता बिस्वा सरमा ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां कामख्या (Kamakhya Temple) और श्रीमंत शंकरदेव शंकरदेव (Srimanta Sankardev)  का भी जिक्र किया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिमंता बिस्वा सरमा ने लिखा- ‘मां कामाख्या और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के आशीर्वाद से असम के लोगों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा’. उन्होंने कहा कि उनके आशीर्वाद से असम आने वाले दिनों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा. मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले जिस तरह से हिमंत बिस्वा सरमा ने मां कामख्या और शंकरदेव को याद किया यह राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों नजरियों से अहम है.

गुवाहाटी में हिमंत बिस्वा सरमा का शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष और समेत एनडीए के कई नेता भी मौजूद हैं. बता दें कि असम में हिमंत बिस्वा सरमा वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे भी. अब दूसरी बार वे राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

असम चुनाव भारी बहुमत से जीती थी एनडीए

असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए कुल 102 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इनमें बीजेपी (Bharatiya Janata Party) को 82 सीटें मिलीं, जबकि सहयोगी दल AGP और BPF ने 10-10 सीटें अपने नाम की थीं. दूसरी ओर, कांग्रेस गठबंधन महज 19 सीटों पर सिमट गया था. वहीं रायजोर दल और AIUDF को 2-2 सीटें मिली थीं, जबकि TMC को 1 सीट हासिल हुई थी. असम जातीय परिषद (AJP)का खाता भी नहीं खुला.

ये भी पढ़ें: Assam Election Results 2026: असम में हिमंता बिस्वा सरमा की जीत, कुंडली के ग्रह दे रहे शक्ति और स्थिरता का संकेत
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 12 May 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Assam Politics Assam CM Oath HIMANTA BISWA SARMA Maa Kamakhya Himanta Biswa Sarma 2.0
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