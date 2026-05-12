Himanta Biswa Sarma 2.0: असम में नई सरकार का गठन हो चुका है और हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं. हिमंत बिस्वा सरमा ने आज गुवाही में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस तरह असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी-NDA की सरकार बन चुकी है.

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को नमन किया. शपथ ग्रहण समारोह (Assam CM Oath) से पहले हिमंता बिस्वा सरमा ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां कामख्या (Kamakhya Temple) और श्रीमंत शंकरदेव शंकरदेव (Srimanta Sankardev) का भी जिक्र किया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिमंता बिस्वा सरमा ने लिखा- ‘मां कामाख्या और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के आशीर्वाद से असम के लोगों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा’. उन्होंने कहा कि उनके आशीर्वाद से असम आने वाले दिनों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा. मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले जिस तरह से हिमंत बिस्वा सरमा ने मां कामख्या और शंकरदेव को याद किया यह राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों नजरियों से अहम है.

May the blessings of Maa Kamakhya and Mahapurush Srimanta Sankardev illuminate the lives of everyone in Assam and open new pathways to peace, progress and prosperity.



Assam will scale new heights of development in the coming days with their blessings.



12.05.2026 pic.twitter.com/ocEPHSo9g1 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 12, 2026

गुवाहाटी में हिमंत बिस्वा सरमा का शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष और समेत एनडीए के कई नेता भी मौजूद हैं. बता दें कि असम में हिमंत बिस्वा सरमा वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे भी. अब दूसरी बार वे राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं.

असम चुनाव भारी बहुमत से जीती थी एनडीए

असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए कुल 102 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इनमें बीजेपी (Bharatiya Janata Party) को 82 सीटें मिलीं, जबकि सहयोगी दल AGP और BPF ने 10-10 सीटें अपने नाम की थीं. दूसरी ओर, कांग्रेस गठबंधन महज 19 सीटों पर सिमट गया था. वहीं रायजोर दल और AIUDF को 2-2 सीटें मिली थीं, जबकि TMC को 1 सीट हासिल हुई थी. असम जातीय परिषद (AJP)का खाता भी नहीं खुला.

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