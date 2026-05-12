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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKamakhya Temple: चुनाव से शपथ तक मां कामाख्या का आशीर्वाद, नेताओं के लिए क्यों खास है यह शक्ति पीठ?

Kamakhya Temple: चुनाव से शपथ तक मां कामाख्या का आशीर्वाद, नेताओं के लिए क्यों खास है यह शक्ति पीठ?

Kamakhya Temple: राजनीति और खासकर असम की राजनीति में कामाख्या मंदिर का अहम योगदान है.यहां चुनाव से शपथ तक नेता मां कामाख्या का आशीर्वाद जरूर लेते हैं. जानें असम की राजनीति में इस शक्तिपीठ का महत्व.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 May 2026 01:42 PM (IST)
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Kamakhya Temple: असम की राजनीति में आज 12 मई को हिमंत बिस्वा सरमा का नाम राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हो चुका है. असम चुनाव में एनडीए की सरकार ने भारी बहुत से जीत हासिल की और दूसरी बार हिमंत बिस्वा सरमा को मुख्यमंत्री (CM Himanta Biswa Sarma) बनाया गया.

मुख्यमंत्री पद की शपथ (Assam Oath) लेने से पहले हिमंत बिस्वा सरमा ने मां कामाख्या को याद किया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा-  मां कामाख्या और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के आशीर्वाद से असम के लोगों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा. मां कामाख्या के आशीर्वाद से असम आने वाले दिनों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा.

हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब असम की राजनीति में मां कामाख्या का जिक्र हुआ हो. गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या का मंदिर हमेशा से ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है. चुनाव के पहले से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक यहां राजनेता माथा टेकने पहुंचते हैं. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंचते हैं.

शपथ ग्रहण से पहले नेताओं ने किए मां कामाख्या के दर्शन

आज 12 मई को असम में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई नेताओं की मौजूदी रही. भाजपा (BJP) और एनडीए (NDA) के कई नेताओं ने समारोह में शामिल होने से पहले मां कामाख्या के दर्शन किए. इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta), गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नाम शामिल हैं. इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी गुवाहाटी पहुंचकर मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया. राजनेताओं का मां कामाख्या के दरबार पहुंचकर आशीर्वाद लेना सिर्फ धार्मिक परंपरा या विश्वास ही नहीं बल्कि बल्कि असम की राजनीतिक संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.

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51 शक्ति पीठों में से एक है मां कामाख्या

गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर को देवी के 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस स्थान पर देवी सती का योनिभाग गिरा था. इसलिए कामाख्या देवी को शक्ति और सृजन का प्रतीक माना जाता है. योनि भाग होने के कारण यहां देवी रजस्वला (menstruation) भी होती है. यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां साल में एक बार देवी कामाख्या को मासिक धर्म होता है. देवी जब मासिक चक्र में होती हैं तो तीन दिनों के लिए मंदिर भी बंद रहता है और देवी का दर्शन भी वर्जित रहता है.

कामाख्या मंदिर को विशेषरूप से तंत्र साधना और शक्ति उपासना का केंद्र माना जाता है. यहां देशभर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन असम की राजनीति में कामाख्या मंदिर का प्रभाव इतना गहरा है कि चुनावी माहौल में यहां नेताओं की आवाजाही बढ़ जाती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 12 May 2026 01:42 PM (IST)
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Kamakhya Temple Assam Politics Kamakhya Mandir HIMANTA BISWA SARMA Maa Kamakhya Himanta Biswa Sarma 2.0
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