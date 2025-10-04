हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth 2025: करवा चौथ के दिन पीरियड आना नॉर्मल या टेंशन, जानें कैसे संपन्न करें पूजा-व्रत

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के दिन पीरियड आना नॉर्मल या टेंशन, जानें कैसे संपन्न करें पूजा-व्रत

Karwa Chauth Puja During Periods: करवा चौथ 10 अक्टूबर को है. इस दिन पूजा-व्रत के कुछ नियम होते हैं. अगर करवा चौथ के दिन महिला को पीरियड या मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें. जानें कैसे संपन्न करें पूजा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Oct 2025 07:20 AM (IST)
Preferred Sources

Karwa Chauth 2025 Puja During Periods: कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है. इस साल करवा चौथ शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है. हर विवाहित स्त्री के लिए करवा चौथ का पर्व बहुत महत्व रखता है. इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और जीवनसाथी के लंबी आयु की कामना करती हैं.

लेकिन कई बार अनचाहे हालातों के कारण व्रत-पूजन में बाधा उत्पन्न होती है. इन्हीं में एक है मासिक धर्म या पीरियड. महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म होता है. खासकर अगर किसी विशेष धार्मिक उत्सव में अगर पीरियड आ जाए तो महिलाएं उलझन में पड़ जाती हैं कि व्रत और पूजा कैसे करें.

मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित होता है. ऐसे में अगर करवा चौथ के दिन ही पीरियड आ जाए तो परेशानी और बढ़ जाती है. क्योंकि व्रत रखने और पूजा की तैयारियों के बीच करवा चौथ की पूजा कैसे संपन्न करें. शास्त्रों में भी मासिक धर्म की स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ सहज मार्ग भी बताए गए हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में.

करवा चौथ के दिन आ जाए पीरियड तो टेंशन न लें 

व्रत के दिन ही अगर पीरियड आ जाए तो टेंशन न लें. आप पूरे 16 श्रृंगार करें और इस दिन का आनंद उठाएं. अपना व्रत जारी रखें, लेकिन पूजा-पाठ न करें. हां, आप मानसिक तौर पर करवा माता का ध्यान करते हुए अपने मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना कर सकती हैं.

अगर आस पास या घर पर कोई सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की पूजा कर रही हों तो आप उनके पास बैठकर करवा चौथ की कथा सुन सकती हैं. इससे भी व्रत का पूरा फल मिलेगा.

रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद आप छलनी से चंद्रमा को देखकर अपना निर्जला व्रत भी खोल सकती हैं. इस तरह से आप पीरियड के दौरान भी करवा चौथ का पर्व मना सकती है. लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य देने या पूजा करने से बचना चाहिए.

इस बात का ध्यान रखें कि, मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि, अगर किसी धार्मिक आयोजन के समय मासिक धर्म आ जाए तो इसके लिए स्त्री दोषी नहीं होती. ईश्वर हर किसी के भाव और निष्ठा को देखते हैं. इसलिए चिंता करने के बजाय केवल श्रद्धा और संकल्प से अपना व्रत पूर्ण करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 04 Oct 2025 07:20 AM (IST)
Tags :
Periods Karwa Chauth Puja Karwa Chauth Moon Time Karwa Chauth 2025 Date Karwa Chauth 2025 Karwa Chauth Vrat 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, आसिम मुनीर की उड़ी नींद!
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी, मुनीर की उड़ी नींद!
दिल्ली NCR
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा अली खान का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
Advertisement

वीडियोज

New Volvo XC90 2025 facelift India review | Auto Live
MG Windsor EV India road test review, range and space test | Auto Live
Hero Xtreme 250 R Full Detailed Review | Auto Live
Hero XPulse 210 Review: The Ultimate Adventure Motorcycle for Every Terrain | Auto Live
Aston Martin Vanquish Walkaround: All details and features | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, आसिम मुनीर की उड़ी नींद!
'अगर दुनिया के नक्शे पर रहना है तो...', आर्मी चीफ ने PAK को दी चेतावनी, मुनीर की उड़ी नींद!
दिल्ली NCR
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
30 मिनट में तीन डॉग बाइट! JLN स्टेडियम में जापान और केन्या के कोच पर आवारा कुत्तों का हमला
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा अली खान का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा पर यूपी में बढ़ेगी सियासी सरगर्मी? अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, बनाई 14 लोगों की टीम
बरेली हिंसा पर यूपी में बढ़ेगी सियासी सरगर्मी? अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, बनाई 14 लोगों की टीम
यूटिलिटी
आपकी गाड़ी पर कितने हो चुके हैं चालान, घर बैठे ऐसे लगा सकते हैं पता
आपकी गाड़ी पर कितने हो चुके हैं चालान, घर बैठे ऐसे लगा सकते हैं पता
हेल्थ
आईसीएमआर की नई सलाह कार्ब्स नहीं, प्रोटीन है ज्यादा जरूरी, सफेद चावल छोड़ें, हेल्दी ग्रेन्स अपनाएं
आईसीएमआर की नई सलाह कार्ब्स नहीं, प्रोटीन है ज्यादा जरूरी, सफेद चावल छोड़ें, हेल्दी ग्रेन्स अपनाएं
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget