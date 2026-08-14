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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 14 August 2026: आज शुक्रवार लक्ष्मी और संतोषी माता की पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 14 August 2026: आज शुक्रवार लक्ष्मी और संतोषी माता की पूजा का मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 14 August 2026: आज सावन शुक्ल द्वितीया तिथि और शुक्रवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 14 Aug 2026 08:29 AM (IST)
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Hindi Panchang, 14 August 2026: आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार है. शुक्रवार को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन और आर्थिक समृद्धि, धन-धान्य की वृद्धि, यश और कीर्ति की कामना के लिए किया जाता है. इसे घर में श्री और सौभाग्य की स्थापना, अलक्ष्मी यानी अभाव और दरिद्रता से मुक्ति की कामना तथा परिवार और जीवन में सुख-समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. 

सावन के शुक्रवार को शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल और एक मुठ्ठी चावल अर्पित करें. साथ ही खीर का भोग लगाकर कन्याओं को बांटे. मान्यता है इससे अलक्ष्मी दूर रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा बना रहता है. 

14 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 August 2026)

  • तिथि – द्वितीया (13 अगस्त 2026, रात 9:35 से 14 अगस्त 2026, शाम 6:47 तक)
  • वार – शुक्रवार
  • नक्षत्र – पूर्वाफाल्गुनी
  • योग – परिघ
  • सूर्योदय – सुबह 5:49 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 7:01
  • चंद्रोदय – सुबह 7:17 बजे
  • चंद्रास्त – रात 8:04 बजे
  • चंद्र राशि – सिंह

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चर चौघड़िया – सुबह 5:49 से 7:28 बजे
  • सुबह का लाभ चौघड़िया – सुबह 9:07 से 10:46 बजे
  • दोपहर का अमृत चौघड़िया – दोपहर 2:05 से 3:44 बजे
  • शाम का शुभ चौघड़िया – शाम 5:23 से 7:02 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – सुबह 10:46 से दोपहर 12:25 बजे
  • यमगण्ड काल – दोपहर 3:44 से शाम 5:23 बजे
  • गुलिक काल – सुबह 7:28 से 9:07 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त – सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक

ग्रहों की स्थिति – 14 अगस्त 2026

  • सूर्य – कर्क राशि
  • चंद्रमा – सिंह राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कर्क राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि
  • केतु – सिंह राशि

14 अगस्त का राशिफल

मेष राशि

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और पिता से विशेष सहयोग प्राप्त होगा. नौकरी में दिन आपके अनुकूल बीतेगा. सामाजिक व पारिवारिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा. सगे-संबंधियों से मुलाकात का मौका मिलेगा. सेहत का ध्यान रखें.

वृष राशि

पुराने निवेश और कामों से बड़ा रिटर्न मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों की मेहनत रंग लाएगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी. जीवनसाथी को खुश करने के लिए उपहार खरीद सकते हैं. भाई-बहनों के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा.

मिथुन राशि

काम का अतिरिक्त दबाव रहने से मानसिक तनाव हो सकता है. कार्य योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है. बिजनेस में कमाई बढ़ेगी. जीवनसाथी से किसी बात पर मतभेद संभव है. धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

कर्क राशि

अटका हुआ काम पूरा होगा. सहकर्मियों के सहयोग से ऑफिस में काम आसान होंगे. साझेदारी में नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है. जीवनसाथी के साथ सुखद और रोमांटिक समय बीतेगा. माता-पिता का आशीर्वाद व सहयोग प्राप्त होगा.

सिंह राशि

किराना, मिठाई व खानपान से जुड़े कारोबारियों के काम में तेजी रहेगी. बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहें. दांपत्य जीवन में प्रेम व तालमेल बना रहेगा. रिश्तेदारों से कोई खास उपहार मिल सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

कन्या राशि

कार्यक्षेत्र में काम सुचारू रूप से चलेगा. मित्र या पूर्व परिचित के माध्यम से लाभ मिलेगा. पुराने निवेश से फायदा होगा. नई ऊर्जा का संचार होगा. जीवनसाथी या भाई-बहन के लिए गिफ्ट ले सकते हैं, जिससे स्नेह बढ़ेगा.

तुला राशि

नौकरीपेशा लोग व्यस्त रहेंगे और काम की सराहना होगी. समस्याओं को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाएं. वाणी में संयम रखें. बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. दोस्तों व रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक राशि

परिश्रम का पूरा फल मिलेगा. अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा. सरकारी क्षेत्र के कामों में सफलता मिलेगी और व्यापार में लाभ होगा. लव लाइफ में पार्टनर से लंबी बातचीत होगी. सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. मानसिक भटकाव पर काबू रखें.

धनु राशि

बिजनेस में अच्छी डील मिलने के योग हैं. साझेदारी के काम सफल होंगे. सफलता पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें. जीवनसाथी के साथ शाम का समय अच्छा बीतेगा और कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. खानपान में लापरवाही न बरतें.

मकर राशि

नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में पैसा कमाने के कई मौके मिलेंगे. निवेश से अच्छा मुनाफा होगा. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. मित्रों या रिश्तेदारों से मुलाकात का योग है. मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद लेंगे.

कुंभ राशि

काम पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेस में संयम से काम लें, आर्थिक लाभ होगा. परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा. अध्यात्म और दर्शन में रुचि बढ़ेगी. छोटी या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है.

मीन राशि

आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी. नौकरी में प्रभाव व सम्मान बढ़ेगा. पिता व पैतृक संपत्ति से लाभ का योग है. मित्रों और पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा. उतावलेपन में कोई फैसला न लें और अनावश्यक खर्चों से बचें.

आज का उपाय

शुक्रवार को मां लक्ष्मी को लाल चुनरी में एक सिक्का, बताशा, नारियल डालकर माता को चढाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

आज का लकी कलर

गुलाबी, लाल

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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