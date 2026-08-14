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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJanmashtami 2026: कृष्ण जन्माष्टमी से पहले घर में रखे लड्डू गोपाल की ये 7 चीजें जरूर जांच लें, सेवा में न हो ये भूल

Janmashtami 2026: कृष्ण जन्माष्टमी से पहले घर में रखे लड्डू गोपाल की ये 7 चीजें जरूर जांच लें, सेवा में न हो ये भूल

Janmashtami 2026: कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. कान्हा के जन्मदिवस से पहले कुछ खास वस्तुओं पर गौर कर लें, ताकि पूजा और बाल गोपाल की सेवा में कोई भूल न हो.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 14 Aug 2026 08:00 AM (IST)
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Janmashtami 2026: कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. इस दिन घरों और मंदिरों में लड्डू गोपाल की विशेष पूजा और सेवा की जाती है. जिन घरों में बाल स्वरूप श्रीकृष्ण की नियमित सेवा होती है, वहां जन्माष्टमी से पहले उनकी पूजा से जुड़ी वस्तुओं को जांच लेना चाहिए ताकि पूजा में कोई भूल न हो. 

  1. लड्डू गोपाल के वस्त्र साफ हैं या नहीं - सबसे पहले भगवान के वस्त्रों को देखें. अगर पोशाक पुरानी, गंदी या बहुत अधिक खराब हो गई है, तो जन्माष्टमी से पहले उसे बदल दें. 
  2. मुकुट और श्रृंगार की वस्तुएं जांचें - लड्डू गोपाल के मुकुट, बांसुरी, माला, कंगन, पायल और अन्य श्रृंगार सामग्री को अच्छी तरह साफ कर लें. टूटी हुई या खराब हो चुकी वस्तुओं को पूजा में इस्तेमाल न करें. जन्माष्टमी पर बाल गोपाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है, इसलिए पहले से सभी सामग्री व्यवस्थित कर लेना बेहतर रहता है.
  3. झूले की सफाई जरूर करें - जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को झूला झुलाने की परंपरा है. अगर घर में पहले से झूला रखा है, तो उसे साफ कर लें. झूले पर लगी धूल या पुराने फूलों को हटाकर उसे अच्छी तरह सजाएं.
  4. पूजा स्थल की स्वच्छता पर ध्यान दें - लड्डू गोपाल जिस स्थान पर विराजमान हैं, वहां सफाई जरूर करें. चौकी, आसन और आसपास की जगह को साफ रखें. पूजा स्थल पर लंबे समय से रखे सूखे फूल, खराब हो चुके प्रसाद या अनावश्यक वस्तुएं जमा न होने दें.
  5. भोग की सामग्री - जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को माखन मिश्री, पंचामृत, फल, मिठाई और अन्य सात्त्विक प्रसाद अर्पित किया जाता है. घर में रखी भोग सामग्री ताजा होनी चाहिए. भगवान को बासी या खराब हो चुका भोजन अर्पित नहीं किया जाता है.
  6. पूजा के बर्तन और दीपक जांचें - लड्डू गोपाल की सेवा में इस्तेमाल होने वाले जलपात्र, थाली, चम्मच, दीपक और अन्य पूजा सामग्री को साफ कर लें. दीपक या पूजा का कोई बर्तन टूट गया हो, तो उसे बदल देना बेहतर है.
  7. भगवान की सेवा का नियम तय करें - जन्माष्टमी से पहले ये भी तय कर लें कि पूजा, भोग, वस्त्र परिवर्तन और आरती किस तरह करनी है. घर में लड्डू गोपाल की नियमित सेवा होती है तो अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार नियमों का पालन करें. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा दिखावे के बजाय श्रद्धा, स्वच्छता और प्रेम से हो.

रात में क्यों होती है पूजा 

जन्माष्टमी की पूजा में मध्यरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि धार्मिक परंपरा के अनुसार श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में मध्यरात्रि के समय हुआ था.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 Aug 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
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