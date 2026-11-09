ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGovardhan Puja Messages 2026: गोवर्धन पूजा के महापर्व पर अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

Govardhan Puja Messages 2026: गोवर्धन पूजा के महापर्व पर अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

Govardhan Puja Messages 2026: गोवर्धन पूजा पर अपनों को भेजें प्यार भरे शायरी संदेश और स्टेटस. जानिए इस पावन पर्व का धार्मिक महत्व, अन्नकूट कथा और कृष्ण कृपा की खास बातें.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 09 Nov 2026 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

Govardhan Puja Messages 2026: दीपावली की जगमगाहट के ठीक अगले दिन आने वाला गोवर्धन पूजा का त्योहार केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार और सामाजिक जुड़ाव का अनुपम उत्सव है. 

द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार को चूर कर गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया था. कान्हा ने ब्रजवासियों को सिखाया कि जो पर्वत, नदियां, गौमाता और वनस्पतियां हमें जीवन देती हैं, सच्ची पूजा उन्हीं की रक्षा में है.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
दिवाली, गोवर्धन पूजा और छठ एक ही हफ्ते में: जानें किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी और सूर्य देव की कृपा
दिवाली से छठ तक 9 से 14 नवंबर 2026: आसमान में ग्रहों का दुर्लभ तांडव, जानें किसे मिलेगा राजयोग और किसे होगा भारी नुकसान!
धर्म
सावधान! दिवाली के बाद भूलकर भी इस समय न हटाएं पूजा की चौकी, घर में आ सकती है कंगाली
सावधान! दिवाली के बाद भूलकर भी इस समय न हटाएं पूजा की चौकी, घर में आ सकती है कंगाली
धर्म
Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा पर क्यों बनाते हैं गोबर का पर्वत? जानें सही पूजा विधि
गोवर्धन पूजा पर क्यों बनाते हैं गोबर का पर्वत? जानें सही पूजा विधि
धर्म
Chhath Puja Kharna 2026: 36 घंटे के निर्जला व्रत से पहले क्यों होता है खरना? जानिए गुड़ की खीर और रोटी के प्रसाद का धार्मिक महत्व
खरना 2026: सूर्यास्त के बाद ही क्यों खाया जाता है खरना का प्रसाद? इस नियम को तोड़ा तो खंडित हो सकता है व्रत!

आज की डिजिटल दुनिया में यह पर्व स्क्रीन से परे जाकर अपनों से जुड़ने का जरिया भी बन चुका है. त्योहार की सुबह जब आंगन में गोबर से गोवर्धन जी की प्रतिमा बनाई जाती है और रसोई में विविध अनाजों और सब्जियों से युक्त 'अन्नकूट' का भोग तैयार होता है, तब हर दिल अपनों तक खुशियां पहुंचाने के लिए आतुर हो उठता है. 

व्हाट्सएप मैसेज और स्टेटस आज की तारीख में दूर बैठे रिश्तेदारों, दोस्तों और सहयोगियों तक त्योहार की सोंधी खुशबू और मंगलकामनाएं पहुंचाने का सबसे जीवंत माध्यम बन गए हैं.

रिश्तों में मिठास घोलने वाले 5 खूबसूरत गोवर्धन पूजा संदेश:

1. कान्हा की छत्रछाया और भक्ति:

उंगली पे पर्वत धरकर जिसने, ब्रज का मान बढ़ाया था,

इंद्र का दर्प मिटाकर जिसने, प्रकृति का मोल सिखाया था.

वही कन्हैया थामे रखे, हर मोड़ पे उंगली आपकी,

आशीष का वो साया दे दे, जो गोवर्धन पर छाया था.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!


Govardhan Puja Messages 2026: गोवर्धन पूजा के महापर्व पर अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

2. अन्नकूट, बरकत और उजाला:

आंगन महके अन्नकूट से, मन में श्रद्धा का वास रहे,

कान्हा की मुरली की धुन से, खुशियों का उल्लास रहे.

मिट जाए हर संकट घर से, छूटे न विश्वास कभी,

गोवर्धन की इस पावन बेला, हर दिन आपका खास रहे.

शुभ गोवर्धन पूजा!


Govardhan Puja Messages 2026: गोवर्धन पूजा के महापर्व पर अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

3. प्रकृति और अहंकार मुक्ति:

मिट जाता है घमंड पल में, जब प्रेम का परचम लहराए,

गोवर्धन की पूजा हमको, कुदरत का आदर सिखलाए.

खुशियों से भर जाए झोली, हर चेहरे पर मुस्कान खिले,

कान्हा का वरदान आपके, जीवन को महकाता जाए.

हैप्पी गोवर्धन पूजा!


Govardhan Puja Messages 2026: गोवर्धन पूजा के महापर्व पर अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

4. घर-परिवार में सुख-समृद्धि:

गोधन की सेवा से घर में, बरसे सुख और शांति अपार,

माखनचोर की कृपा से चमके, आपका ये सुंदर संसार.

नेकी की हर राह खुले और, रिश्ते सारे महक उठें,

मुबारक हो आपको दिल से, गोवर्धन पूजा का त्योहार.

गोवर्धन पूजा की ढेरों बधाइयां!


Govardhan Puja Messages 2026: गोवर्धन पूजा के महापर्व पर अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

5. सरल और दिल को छूने वाली शुभकामना:

धरा की सोंधी खुशबू लेकर, कान्हा का आशीष मिले,

जीवन के हर सूखे गुलशन में, फिर से कोई फूल खिले.

गोवर्धन पर्वत की खातिर, नमन करें हम कुदरत को,

प्यार की गंगा बहती जाए, हर एक दिल से दिल मिले.

शुभ अन्नकूट व गोवर्धन पूजा!


Govardhan Puja Messages 2026: गोवर्धन पूजा के महापर्व पर अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

गोवर्धन पूजा के 5 असरदार और सुंदर व्हाट्सएप स्टेटस:

1. "उंगली पर पर्वत उठाया, प्रकृति से प्रेम करना सिखाया. जय श्री कृष्ण! #GovardhanPuja"

2. "अन्नकूट का पावन भोग, जीवन में लाए खुशियों का योग. शुभ गोवर्धन पूजा!"

3. "प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और कान्हा के प्रति अटूट विश्वास. गोवर्धन पूजा की बधाई!"

4. "जहाँ कृष्ण का हाथ है, वहाँ हर मुश्किल का हल साथ है. Happy Govardhan Puja!"

5. "गोधन की सेवा और गोवर्धन की वंदना, घर-आंगन में बरसे सुख और शांति. शुभ अन्नकूट!"


Govardhan Puja Messages 2026: गोवर्धन पूजा के महापर्व पर अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Govardhan Puja 2026 Happy Govardhan Puja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
दिवाली, गोवर्धन पूजा और छठ एक ही हफ्ते में: जानें किन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी और सूर्य देव की कृपा
दिवाली से छठ तक 9 से 14 नवंबर 2026: आसमान में ग्रहों का दुर्लभ तांडव, जानें किसे मिलेगा राजयोग और किसे होगा भारी नुकसान!
धर्म
सावधान! दिवाली के बाद भूलकर भी इस समय न हटाएं पूजा की चौकी, घर में आ सकती है कंगाली
सावधान! दिवाली के बाद भूलकर भी इस समय न हटाएं पूजा की चौकी, घर में आ सकती है कंगाली
धर्म
Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा पर क्यों बनाते हैं गोबर का पर्वत? जानें सही पूजा विधि
गोवर्धन पूजा पर क्यों बनाते हैं गोबर का पर्वत? जानें सही पूजा विधि
धर्म
Chhath Puja Kharna 2026: 36 घंटे के निर्जला व्रत से पहले क्यों होता है खरना? जानिए गुड़ की खीर और रोटी के प्रसाद का धार्मिक महत्व
खरना 2026: सूर्यास्त के बाद ही क्यों खाया जाता है खरना का प्रसाद? इस नियम को तोड़ा तो खंडित हो सकता है व्रत!
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
26/11 के मास्टमाइंड हाफिज सईद की पार्टी को बड़ा झटका, PAK उपचुनाव में हुई करारी हार
बिहार
पहले काम्या मिश्रा, अब अक्षरा सिंह, JDU में शामिल होंगी दोनों? बढ़ी हलचल
पहले काम्या मिश्रा, अब अक्षरा सिंह, JDU में शामिल होंगी दोनों? बढ़ी हलचल
बॉलीवुड
'रामायण' ने मंडे टेस्ट में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 'बाहुबली 2' को पछाड़ बनी नंबर 1, हुई 300 करोड़ के पार
'रामायण' ने मंडे टेस्ट में तोड़े सारे रिकॉर्ड, 'बाहुबली 2' को पछाड़ बनी नंबर 1, हुई 300 करोड़ के पार
क्रिकेट
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
पहला टेस्ट: पहले दिन का खेल खत्म, बाबर आजम समेत 4 बल्लेबाजों ने जड़े अर्धशतक; स्कोर 281/5
इंडिया
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
टेक्नोलॉजी
iPhone Update : 20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
एग्रीकल्चर
Brinjal Farming: ये कीड़े कर देते हैं बैंगन में छेद, ऐसे बचाएं अपनी फसल
ये कीड़े कर देते हैं बैंगन में छेद, ऐसे बचाएं अपनी फसल
ट्रेंडिंग
दिवाली के बाद भी भारत के इस शहर का AQI 56, सामने आई वायरल तस्वीर
दिवाली के बाद भी भारत के इस शहर का AQI 56, सामने आई वायरल तस्वीर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget