Chitragupta Puja 2026: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सनातन परंपरा में विशेष महत्व रखती है. इस पावन दिन जहां बहनें भाइयों को तिलक कर यम द्वितीया मनाती हैं, वहीं ज्ञान, विद्या और कर्मों के लेखाधिकारी भगवान चित्रगुप्त की विशेष आराधना की जाती है.

विशेषकर कायस्थ समाज, विद्यार्थियों, व्यापारियों और कलमजीवियों के लिए यह पर्व नई ऊर्जा और सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है.

10 या 11 नवंबर: कब है चित्रगुप्त पूजा 2026?

तिथि के आरंभ और समापन समय को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है. पंचांग की गणना के अनुसार:

द्वितीया तिथि का प्रारंभ: 10 नवंबर 2026, मंगलवार दोपहर लगभग 02:00 बजे

द्वितीया तिथि का समापन: 11 नवंबर 2026, बुधवार दोपहर 03:53 बजे

हिंदू धर्म में त्योहारों का निर्णय उदया तिथि (सूर्योदय कालीन तिथि) के आधार पर किया जाता है. 11 नवंबर की सुबह सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए चित्रगुप्त पूजा 11 नवंबर 2026, बुधवार को ही मनाई जाएगी.

चित्रगुप्त पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त:

भगवान चित्रगुप्त की पूजा सामान्यतः दिन के दूसरे प्रहर यानी अपराह्न (दोपहर) में करने का विधान है.

अपराह्न पूजा मुहूर्त: दोपहर 01:01 बजे से लेकर दोपहर 03:10 बजे तक

अवधि: लगभग 2 घंटे 9 मिनट

इस शुभ समय में भगवान चित्रगुप्त, मस्याधारा (दवात) और नई लेखनी का पूजन करना कार्यक्षेत्र व अध्ययन में उत्तम फलदायी माना जाता है.

क्यों की जाती है कलम-दवात की पूजा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की काया से उत्पन्न भगवान चित्रगुप्त मृत्यु के देवता यमराज के मुख्य लेखाधिकारी हैं. वे समस्त प्राणियों के कर्मों, पाप-पुण्य का बही-खाता संधारित करते हैं.

मस्याधारा पूजन: स्याही के पात्र को 'मस्याधारा' कहा जाता है. भगवान चित्रगुप्त के हाथों में स्थित कलम और दवात ज्ञान, सत्य और विवेक के प्रतीक हैं.

उपकरणों के प्रति कृतज्ञता: अध्ययन, लेखन और व्यापार से जुड़े लोग अपनी आजीविका और विद्या के साधनों को ईश्वर का रूप मानकर पूजते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में सत्यनिष्ठा और उन्नति बनी रहे.

घर पर कैसे करें भगवान चित्रगुप्त की पूजा?

तैयारी और शुद्धि: सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर साफ कपड़े धारण करें और पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें.

प्रतिमा स्थापना: एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़े बिछाकर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. साथ में गणेश जी की स्थापना भी करें.

सामग्री अर्पण: भगवान को रोली, अक्षत, चंदन, पीले पुष्प, मौसमी फल और मिष्ठान अर्पित करें. धूप-दीप प्रज्वलित करें.

लेखनी व बही-खाता पूजन: चौकी पर नई कलम, दवात, सफेद कोरा कागज और नए बही-खाते या नोटबुक रखें. उन पर रोली व हल्दी का तिलक लगाएं.

पारंपरिक लेखन: एक कोरे कागज पर हल्दी या रोली से 'ॐ गणेशाय नमः' और 'ॐ श्री चित्रगुप्ताय नमः' लिखें. इसके बाद उस पर अपनी आगामी साल की आय-व्यय का संक्षिप्त विवरण या शुभ विचार लिखकर भगवान के चरणों में समर्पित करें.

आरती व क्षमा प्रार्थना: अंत में भगवान चित्रगुप्त की आरती करें और उनसे सद्बुद्धि, सत्य के मार्ग पर चलने और जीवन में शुभ कर्म करने का आशीर्वाद मांगें.

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