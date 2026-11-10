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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChitragupta Puja 2026: कब है चित्रगुप्त पूजा? नोट करें दोपहर का शुभ मुहूर्त और सम्पूर्ण पूजा विधि

Chitragupta Puja 2026: कब है चित्रगुप्त पूजा? नोट करें दोपहर का शुभ मुहूर्त और सम्पूर्ण पूजा विधि

Chitragupta Puja 2026: चित्रगुप्त पूजा 2026 की सही तिथि 11 नवंबर और दोपहर का शुभ मुहूर्त जानें. जानिए यम द्वितीया पर कलम-दवात व बही-खाता पूजन का महत्व और सरल पूजा विधि.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 10 Nov 2026 01:29 PM (IST)
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Chitragupta Puja 2026: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सनातन परंपरा में विशेष महत्व रखती है. इस पावन दिन जहां बहनें भाइयों को तिलक कर यम द्वितीया मनाती हैं, वहीं ज्ञान, विद्या और कर्मों के लेखाधिकारी भगवान चित्रगुप्त की विशेष आराधना की जाती है.

विशेषकर कायस्थ समाज, विद्यार्थियों, व्यापारियों और कलमजीवियों के लिए यह पर्व नई ऊर्जा और सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है.

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10 या 11 नवंबर: कब है चित्रगुप्त पूजा 2026?

तिथि के आरंभ और समापन समय को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है. पंचांग की गणना के अनुसार:

द्वितीया तिथि का प्रारंभ: 10 नवंबर 2026, मंगलवार दोपहर लगभग 02:00 बजे

द्वितीया तिथि का समापन: 11 नवंबर 2026, बुधवार दोपहर 03:53 बजे

हिंदू धर्म में त्योहारों का निर्णय उदया तिथि (सूर्योदय कालीन तिथि) के आधार पर किया जाता है. 11 नवंबर की सुबह सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए चित्रगुप्त पूजा 11 नवंबर 2026, बुधवार को ही मनाई जाएगी.

चित्रगुप्त पूजा 2026 का शुभ मुहूर्त:

भगवान चित्रगुप्त की पूजा सामान्यतः दिन के दूसरे प्रहर यानी अपराह्न (दोपहर) में करने का विधान है.

अपराह्न पूजा मुहूर्त: दोपहर 01:01 बजे से लेकर दोपहर 03:10 बजे तक

अवधि: लगभग 2 घंटे 9 मिनट

इस शुभ समय में भगवान चित्रगुप्त, मस्याधारा (दवात) और नई लेखनी का पूजन करना कार्यक्षेत्र व अध्ययन में उत्तम फलदायी माना जाता है.

क्यों की जाती है कलम-दवात की पूजा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की काया से उत्पन्न भगवान चित्रगुप्त मृत्यु के देवता यमराज के मुख्य लेखाधिकारी हैं. वे समस्त प्राणियों के कर्मों, पाप-पुण्य का बही-खाता संधारित करते हैं.

मस्याधारा पूजन: स्याही के पात्र को 'मस्याधारा' कहा जाता है. भगवान चित्रगुप्त के हाथों में स्थित कलम और दवात ज्ञान, सत्य और विवेक के प्रतीक हैं.

उपकरणों के प्रति कृतज्ञता: अध्ययन, लेखन और व्यापार से जुड़े लोग अपनी आजीविका और विद्या के साधनों को ईश्वर का रूप मानकर पूजते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में सत्यनिष्ठा और उन्नति बनी रहे.

घर पर कैसे करें भगवान चित्रगुप्त की पूजा?

तैयारी और शुद्धि: सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर साफ कपड़े धारण करें और पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें.

प्रतिमा स्थापना: एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़े बिछाकर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. साथ में गणेश जी की स्थापना भी करें.

सामग्री अर्पण: भगवान को रोली, अक्षत, चंदन, पीले पुष्प, मौसमी फल और मिष्ठान अर्पित करें. धूप-दीप प्रज्वलित करें.

लेखनी व बही-खाता पूजन: चौकी पर नई कलम, दवात, सफेद कोरा कागज और नए बही-खाते या नोटबुक रखें. उन पर रोली व हल्दी का तिलक लगाएं.

पारंपरिक लेखन: एक कोरे कागज पर हल्दी या रोली से 'ॐ गणेशाय नमः' और 'ॐ श्री चित्रगुप्ताय नमः' लिखें. इसके बाद उस पर अपनी आगामी साल की आय-व्यय का संक्षिप्त विवरण या शुभ विचार लिखकर भगवान के चरणों में समर्पित करें.

आरती व क्षमा प्रार्थना: अंत में भगवान चित्रगुप्त की आरती करें और उनसे सद्बुद्धि, सत्य के मार्ग पर चलने और जीवन में शुभ कर्म करने का आशीर्वाद मांगें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 10 Nov 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Bhai Dooj 2026 Chitragupta Puja 2026
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