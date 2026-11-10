Bhai Dooj 2026: दीपावली के महापर्व की जगमगाहट के ठीक बाद आने वाला भाई दूज (Bhai Dooj) का त्योहार भाई-बहन के आत्मीय रिश्ते, अटूट विश्वास और परस्पर सम्मान का प्रतीक है. आम तौर पर इस पर्व का नाम आते ही भगवान यमराज और उनकी बहन यमुना की प्रसिद्ध कथा का स्मरण होता है.

यही कारण है कि इसे कई क्षेत्रों में ‘यम द्वितीया’ भी कहा जाता है. लेकिन, सनातन परंपरा और पौराणिक आख्यानों में भाई दूज का एक अत्यंत पावन संबंध भगवान श्रीकृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा के दिव्य स्नेह से भी जुड़ा हुआ है.

नरकासुर वध और द्वारका में विजय आगमन:

प्राचीन कथाओं के अनुसार, जब प्रागज्योतिषपुर के अत्याचारी राजा नरकासुर का आतंक तीनों लोकों में बढ़ गया था, तब भगवान श्रीकृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से उसका वध कर संसार को भयमुक्त किया था. नरकासुर के चंगुल से सोलह हजार एक सौ कन्याओं को मुक्त कराने के पश्चात जब कान्हा युद्ध से लौटे, तो वह सीधे अपनी लाडली बहन सुभद्रा से भेंट करने पहुंचे.

अपने भ्राता को विजयी और सकुशल लौटते देख बहन सुभद्रा का हृदय आनंद से भर उठा. उन्होंने भाई के सत्कार में पूरे भवन को ताजे फूलों, सुगंधित दीपों और मांगलिक बंदनवारों से सजाया.

आरती, मंगल तिलक और अमर परंपरा की शुरुआत:

बहन सुभद्रा ने पारंपरिक विधि-विधान से थाल सजाया, जिसमें अक्षत, रोली, पुष्प और स्वादिष्ट मिष्ठान शामिल थे. उन्होंने सर्वप्रथम कान्हा की आरती उतारकर युद्ध की सारी थकान और नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया. इसके बाद स्नेहपूर्वक उनके मस्तक पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाया.

सुभद्रा ने प्रभु की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, यश और सर्वकल्याण की मंगलकामना की. बहन के इस निस्वार्थ प्रेम और आदर से अभिभूत होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें सदैव रक्षा और आशीष का वचन दिया. इसी पावन प्रसंग के बाद से हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बहनों द्वारा भाई के माथे पर तिलक करने और उनकी मंगल कामना करने की परंपरा लोकसंस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई.

भाई दूज 2026: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन नियम

हिंदू पंचांग में किसी भी धार्मिक पर्व का निर्धारण उदया तिथि के आधार पर श्रेष्ठ माना जाता है. वर्ष 2026 में भाई दूज की महत्वपूर्ण तिथियां और समय इस प्रकार हैं:

पर्व की तिथि: 11 नवंबर 2026, बुधवार

द्वितीया तिथि का समापन: 11 नवंबर 2026 को दोपहर 03:53 बजे तक

तिलक करने का सबसे शुभ समय: दोपहर 01:10 बजे से लेकर दोपहर 03:20 बजे तक

तिलक करते समय भाई का मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. बहनें भाई को तिलक लगाकर कलावा बांधें, मिष्ठान खिलाएं और उनकी सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें. इसके उपरांत भाई अपनी सामर्थ्यानुसार बहन को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं.

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