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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhai Dooj 2026: नरकासुर वध के बाद जब सुभद्रा ने किया था श्रीकृष्ण का तिलक,पढ़ें कथा और 11 नवंबर का शुभ समय

Bhai Dooj 2026: नरकासुर वध के बाद जब सुभद्रा ने किया था श्रीकृष्ण का तिलक,पढ़ें कथा और 11 नवंबर का शुभ समय

Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर केवल यम-यमुना ही नहीं, श्रीकृष्ण और सुभद्रा के स्नेह की कथा भी बेहद खास है. जानें नरकासुर वध से जुड़ा प्रसंग और 11 नवंबर का सही तिलक मुहूर्त.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 10 Nov 2026 03:25 PM (IST)
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Bhai Dooj 2026: दीपावली के महापर्व की जगमगाहट के ठीक बाद आने वाला भाई दूज (Bhai Dooj) का त्योहार भाई-बहन के आत्मीय रिश्ते, अटूट विश्वास और परस्पर सम्मान का प्रतीक है. आम तौर पर इस पर्व का नाम आते ही भगवान यमराज और उनकी बहन यमुना की प्रसिद्ध कथा का स्मरण होता है. 

यही कारण है कि इसे कई क्षेत्रों में ‘यम द्वितीया’ भी कहा जाता है. लेकिन, सनातन परंपरा और पौराणिक आख्यानों में भाई दूज का एक अत्यंत पावन संबंध भगवान श्रीकृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा के दिव्य स्नेह से भी जुड़ा हुआ है.

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नरकासुर वध और द्वारका में विजय आगमन:

प्राचीन कथाओं के अनुसार, जब प्रागज्योतिषपुर के अत्याचारी राजा नरकासुर का आतंक तीनों लोकों में बढ़ गया था, तब भगवान श्रीकृष्ण ने सत्यभामा के सहयोग से उसका वध कर संसार को भयमुक्त किया था. नरकासुर के चंगुल से सोलह हजार एक सौ कन्याओं को मुक्त कराने के पश्चात जब कान्हा युद्ध से लौटे, तो वह सीधे अपनी लाडली बहन सुभद्रा से भेंट करने पहुंचे.

अपने भ्राता को विजयी और सकुशल लौटते देख बहन सुभद्रा का हृदय आनंद से भर उठा. उन्होंने भाई के सत्कार में पूरे भवन को ताजे फूलों, सुगंधित दीपों और मांगलिक बंदनवारों से सजाया.

आरती, मंगल तिलक और अमर परंपरा की शुरुआत:

बहन सुभद्रा ने पारंपरिक विधि-विधान से थाल सजाया, जिसमें अक्षत, रोली, पुष्प और स्वादिष्ट मिष्ठान शामिल थे. उन्होंने सर्वप्रथम कान्हा की आरती उतारकर युद्ध की सारी थकान और नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया. इसके बाद स्नेहपूर्वक उनके मस्तक पर कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाया.

सुभद्रा ने प्रभु की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, यश और सर्वकल्याण की मंगलकामना की. बहन के इस निस्वार्थ प्रेम और आदर से अभिभूत होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें सदैव रक्षा और आशीष का वचन दिया. इसी पावन प्रसंग के बाद से हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बहनों द्वारा भाई के माथे पर तिलक करने और उनकी मंगल कामना करने की परंपरा लोकसंस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई.

भाई दूज 2026: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन नियम

हिंदू पंचांग में किसी भी धार्मिक पर्व का निर्धारण उदया तिथि के आधार पर श्रेष्ठ माना जाता है. वर्ष 2026 में भाई दूज की महत्वपूर्ण तिथियां और समय इस प्रकार हैं:

पर्व की तिथि: 11 नवंबर 2026, बुधवार

द्वितीया तिथि का समापन: 11 नवंबर 2026 को दोपहर 03:53 बजे तक

तिलक करने का सबसे शुभ समय: दोपहर 01:10 बजे से लेकर दोपहर 03:20 बजे तक 

तिलक करते समय भाई का मुख हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. बहनें भाई को तिलक लगाकर कलावा बांधें, मिष्ठान खिलाएं और उनकी सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें. इसके उपरांत भाई अपनी सामर्थ्यानुसार बहन को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 10 Nov 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Shubh Muhurat 2026 Bhai Dooj 2026
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