Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, आरती उतारती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है. लेकिन हर भाई इस दिन घर नहीं पहुंच पाता. कोई नौकरी के कारण दूसरे शहर में है तो कोई विदेश में रहता है.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वीडियो कॉल पर भाई दूज मनाई जा सकती है? क्या स्क्रीन पर तिलक लगाने से पूजा पूरी मानी जाएगी या इसके लिए भाई का सामने होना जरूरी है?

भाई दूर है तो कैसे मनाएं भाई दूज?

11 नवंबर 2026 को भाई दूज मनाई जाएगी. इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है. परंपरा के अनुसार बहन भाई को घर बुलाकर उसका तिलक करती है, आरती उतारती है और भोजन कराती है.

लेकिन भाई घर नहीं आ सकता तो बहन वीडियो कॉल के जरिए भी उसके साथ त्योहार की खुशियां बांट सकती है. इसके लिए पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक और मिठाई रखें. भाई को वीडियो कॉल करें और उसके मंगल जीवन की प्रार्थना करें.

ध्यान रहे मोबाइल की स्क्रीन पर रोली लगाने से भाई के माथे पर वास्तविक तिलक नहीं होता. इसलिए इसे पारंपरिक तिलक का विकल्प नहीं, बल्कि दूर रहकर त्योहार मनाने का प्रतीकात्मक तरीका समझना चाहिए.

क्या वीडियो कॉल पर तिलक करने से पूरी होगी पूजा?

धार्मिक परंपरा में भाई दूज का संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना से है. कथा के अनुसार यमुना ने अपने भाई यमराज को घर बुलाया, उनका स्वागत किया और भोजन कराया. प्रसन्न होकर यमराज ने इस दिन बहन के घर भोजन करने वाले भाइयों के कल्याण का वरदान दिया.

इसी कथा के कारण भाई दूज पर बहन के घर जाकर तिलक करवाने और भोजन करने की परंपरा महत्वपूर्ण मानी जाती है.

हालांकि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में वीडियो कॉल जैसी आधुनिक व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता. इसलिए ऑनलाइन तिलक को शास्त्रसम्मत विधि बताना सही नहीं होगा.

भाई दूसरे शहर में है तो क्या करे?

भाई चाहें तो अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसके सामने स्वयं अपने माथे पर तिलक लगा सकता है. बहन इस दौरान आरती और प्रार्थना कर सकती है. लेकिन यह आधुनिक परिस्थितियों में अपनाया गया प्रतीकात्मक तरीका है, कोई प्रमाणित शास्त्रीय विधान नहीं.

कुछ परिवारों में भाई की अनुपस्थिति में उसके नाम से पूजा करने की स्थानीय परंपराएं भी हैं. इनका स्वरूप क्षेत्र और परिवार के अनुसार अलग हो सकता है.

भाई दूज पर सबसे जरूरी क्या है?

भाई दूज केवल माथे पर रोली लगाने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के स्नेह और पारिवारिक रिश्ते से जुड़ा त्योहार है. यदि इस बार मिलना संभव नहीं है तो वीडियो कॉल पर शुभकामनाएं दें और जब मुलाकात हो, तब परिवार की परंपरा के अनुसार तिलक कर सकते हैं.

इस तरह दूरी के बावजूद त्योहार मनाया जा सकता है, लेकिन वीडियो कॉल पर किया गया प्रतीकात्मक तिलक और पारंपरिक प्रत्यक्ष तिलक एक समान धार्मिक विधियां नहीं हैं.

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