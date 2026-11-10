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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBhai Dooj 2026: भाई दूसरे शहर में है तो कैसे करें तिलक? वीडियो कॉल पर पूजा करने से पूरी होगी परंपरा?

Bhai Dooj 2026: भाई दूसरे शहर में है तो कैसे करें तिलक? वीडियो कॉल पर पूजा करने से पूरी होगी परंपरा?

Bhai Dooj 2026: भाई दूसरे शहर या विदेश में है तो भाई दूज कैसे मनाएं? जानें वीडियो कॉल पर प्रतीकात्मक तिलक करने का तरीका और पारंपरिक पूजा में अंतर.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 10 Nov 2026 12:04 PM (IST)
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Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, आरती उतारती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है. लेकिन हर भाई इस दिन घर नहीं पहुंच पाता. कोई नौकरी के कारण दूसरे शहर में है तो कोई विदेश में रहता है.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वीडियो कॉल पर भाई दूज मनाई जा सकती है? क्या स्क्रीन पर तिलक लगाने से पूजा पूरी मानी जाएगी या इसके लिए भाई का सामने होना जरूरी है?

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भाई दूर है तो कैसे मनाएं भाई दूज?

11 नवंबर 2026 को भाई दूज मनाई जाएगी. इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है. परंपरा के अनुसार बहन भाई को घर बुलाकर उसका तिलक करती है, आरती उतारती है और भोजन कराती है.

लेकिन भाई घर नहीं आ सकता तो बहन वीडियो कॉल के जरिए भी उसके साथ त्योहार की खुशियां बांट सकती है. इसके लिए पूजा की थाली में रोली, अक्षत, दीपक और मिठाई रखें. भाई को वीडियो कॉल करें और उसके मंगल जीवन की प्रार्थना करें.

ध्यान रहे मोबाइल की स्क्रीन पर रोली लगाने से भाई के माथे पर वास्तविक तिलक नहीं होता. इसलिए इसे पारंपरिक तिलक का विकल्प नहीं, बल्कि दूर रहकर त्योहार मनाने का प्रतीकात्मक तरीका समझना चाहिए.

क्या वीडियो कॉल पर तिलक करने से पूरी होगी पूजा?

धार्मिक परंपरा में भाई दूज का संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना से है. कथा के अनुसार यमुना ने अपने भाई यमराज को घर बुलाया, उनका स्वागत किया और भोजन कराया. प्रसन्न होकर यमराज ने इस दिन बहन के घर भोजन करने वाले भाइयों के कल्याण का वरदान दिया.

इसी कथा के कारण भाई दूज पर बहन के घर जाकर तिलक करवाने और भोजन करने की परंपरा महत्वपूर्ण मानी जाती है.

हालांकि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में वीडियो कॉल जैसी आधुनिक व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता. इसलिए ऑनलाइन तिलक को शास्त्रसम्मत विधि बताना सही नहीं होगा.

भाई दूसरे शहर में है तो क्या करे?

भाई चाहें तो अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसके सामने स्वयं अपने माथे पर तिलक लगा सकता है. बहन इस दौरान आरती और प्रार्थना कर सकती है. लेकिन यह आधुनिक परिस्थितियों में अपनाया गया प्रतीकात्मक तरीका है, कोई प्रमाणित शास्त्रीय विधान नहीं.

कुछ परिवारों में भाई की अनुपस्थिति में उसके नाम से पूजा करने की स्थानीय परंपराएं भी हैं. इनका स्वरूप क्षेत्र और परिवार के अनुसार अलग हो सकता है.

भाई दूज पर सबसे जरूरी क्या है?

भाई दूज केवल माथे पर रोली लगाने का पर्व नहीं, बल्कि भाई-बहन के स्नेह और पारिवारिक रिश्ते से जुड़ा त्योहार है. यदि इस बार मिलना संभव नहीं है तो वीडियो कॉल पर शुभकामनाएं दें और जब मुलाकात हो, तब परिवार की परंपरा के अनुसार तिलक कर सकते हैं.

इस तरह दूरी के बावजूद त्योहार मनाया जा सकता है, लेकिन वीडियो कॉल पर किया गया प्रतीकात्मक तिलक और पारंपरिक प्रत्यक्ष तिलक एक समान धार्मिक विधियां नहीं हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Nov 2026 12:04 PM (IST)
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