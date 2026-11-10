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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGovardhan Puja 2026 Wishes: कान्हा की कृपा से रोशन हो जीवन, गोवर्धन पूजा पर परिजनों और दोस्तों को भेजें ये सुंदर बधाई संदेश

Govardhan Puja 2026 Wishes: कान्हा की कृपा से रोशन हो जीवन, गोवर्धन पूजा पर परिजनों और दोस्तों को भेजें ये सुंदर बधाई संदेश

Govardhan Puja 2026 Wishes: 10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट बनाकर भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने और गिरिराज परिक्रमा की विशेष परंपरा है. अपनों को भेजें पावन शुभकामनाएं!

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 10 Nov 2026 05:00 AM (IST)
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Happy Govardhan Puja 2026 Wishes: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा (अन्नकूट) का पावन पर्व इस वर्ष 10 नवंबर 2026 को देशभर में बड़े ही हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है. दिवाली के ठीक अगले दिन पड़ने वाला यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण द्वारा इंद्र देव के अहंकार को तोड़ने और गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठाने की पावन स्मृति में मनाया जाता है.

इस विशेष दिन पर घर-आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उनकी पूजा-अर्चना की जाती है, साथ ही गौ-माता की सेवा और भगवान श्रीहरि को छप्पन भोग (अन्नकूट) अर्पित करने की सदियों पुरानी परंपरा है.

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गोवर्धन पर्व के दिन लोग गाय गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा-पाठ करते हैं और अन्नकूट का प्रसाद बनाकर भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करते हैं. इस शुभ दिन अगर आप अपनों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और इसके लिए मैसेज या फोटोज ढूंढ रहे हैं तो यहां देखिए गोवर्धन पूजा के खूबसूरत बधाई संदेश.

श्रीकृष्ण का नाम लो, जीवन संवर जाएगा,
गोवर्धन पूजा का पर्व खुशियां लेकर आएगा.
गोवर्धन पूजा की ढेरों शुभकामनाएं...


Govardhan Puja 2026 Wishes: कान्हा की कृपा से रोशन हो जीवन, गोवर्धन पूजा पर परिजनों और दोस्तों को भेजें ये सुंदर बधाई संदेश

छोटे से पर्वत को उंगली पर उठाने वाला,
हर संकट से हमें बचाने वाला
श्रीकृष्ण की कृपा सदा बनी रहे,
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!


Govardhan Puja 2026 Wishes: कान्हा की कृपा से रोशन हो जीवन, गोवर्धन पूजा पर परिजनों और दोस्तों को भेजें ये सुंदर बधाई संदेश

धरती पर जब-जब संकट आया,
कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर हमें बचाया.
उसके प्रेम में लीन रहो,
हर दिन गोवर्धन पूजा सा हो! 


Govardhan Puja 2026 Wishes: कान्हा की कृपा से रोशन हो जीवन, गोवर्धन पूजा पर परिजनों और दोस्तों को भेजें ये सुंदर बधाई संदेश

जो आप मांगें उससे अधिक पाएं
गोवर्धन पूजा में कृष्ण गुण गाएं,
गोवर्धन पूजा 2026 की शुभकामनाएं!

Govardhan Puja 2026 Wishes: कान्हा की कृपा से रोशन हो जीवन, गोवर्धन पूजा पर परिजनों और दोस्तों को भेजें ये सुंदर बधाई संदेश

प्रेम से जो ले कृष्ण का नाम,
पूरे होंगे सारे अधूरे काम,
आज काम न करना कोई दूजा,
आज तो करनी है गोवर्धन पूजा.
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं


Govardhan Puja 2026 Wishes: कान्हा की कृपा से रोशन हो जीवन, गोवर्धन पूजा पर परिजनों और दोस्तों को भेजें ये सुंदर बधाई संदेश

लोगों की रक्षा करने
एक अंगुली पर पहाड़ उठाया,
उसी कन्हैया की याद दिलाने
गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया.
हैप्पी गोवर्धन पूजा 2026


Govardhan Puja 2026 Wishes: कान्हा की कृपा से रोशन हो जीवन, गोवर्धन पूजा पर परिजनों और दोस्तों को भेजें ये सुंदर बधाई संदेश

घमंड तोड़ इंद्र का
प्रकृति का महत्व समझाया
ऊंगली पर उठाकर पहाड़
वो ही रक्षक कहलाया
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं


Govardhan Puja 2026 Wishes: कान्हा की कृपा से रोशन हो जीवन, गोवर्धन पूजा पर परिजनों और दोस्तों को भेजें ये सुंदर बधाई संदेश

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 10 Nov 2026 05:00 AM (IST)
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