कर्नाटक में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी बीच कांग्रेस नेता बिलकिस बानो ने शनिवार (30 मई 2026) को कहा कि सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया को मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय कांग्रेस नेतृत्व ही लेगा.

यतींद्र सिद्धारमैया को मंत्री बनाए जाने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए बिलकिस बानो ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और यह पूरी तरह हाईकमान के विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर युवाओं की ओर से भी मांग उठ रही है और यदि कांग्रेस नेतृत्व उचित समझेगा तो यतींद्र को मंत्री बनाया जा सकता है.

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बिलकिस बानो ने क्या कहा?

बिलकिस बानो ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा पार्टी हाईकमान के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में पार्टी के महासचिव और पर्यवेक्षक शामिल होंगे, जो हाईकमान का संदेश विधायकों तक पहुंचाएंगे. इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा. यतींद्र सिद्धारमैया को शनिवार को उनके बेंगलुरु स्थित आवास से बाहर निकलते हुए देखा गया था. इसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि उन्हें नई सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है. हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

डिप्टी CM पद को लेकर चर्चा

डिप्टी मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी बिलकिस बानो ने कहा कि इस बारे में भी अंतिम निर्णय कांग्रेस हाईकमान ही करेगा. उन्होंने कहा कि पूरे कर्नाटक से अलग-अलग वर्गों की मांगें सामने आ रही हैं. पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय भी अपनी भागीदारी की मांग कर रहे हैं. ऐसे में पार्टी नेतृत्व सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसला करेगा. इससे पहले शुक्रवार को डीके शिवकुमार ने कहा था कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक पार्टी पर्यवेक्षक की मौजूदगी में होगी. बैठक में लिए गए सुझावों और विचार-विमर्श के बाद अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान से सलाह लेकर किया जाएगा.

सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया

मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवकुमार ने कहा कि पहले कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया तय होगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें भी यह जानकारी नहीं है कि विधायक दल का नेता कब चुना जाएगा. गौरतलब है कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है. सिद्धारमैया ने 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा था कि यह फैसला उन्होंने अपनी इच्छा से और पार्टी नेतृत्व के सुझाव पर लिया है.

राहुल गांधी से डीके शिवकुमार की मुलाकात

नई सरकार के गठन को लेकर डीके शिवकुमार ने हाल ही में नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी. इस दौरान राज्य में नेतृत्व, राज्यसभा चुनाव और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी. अब सभी की नजरें कांग्रेस विधायक दल की बैठक और हाईकमान के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं.

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