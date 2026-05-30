हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थPrecautions During Swimming: गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान

Precautions During Swimming: गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान

Precautions During Swimming: क्या आप भी गर्मी में पूल में घंटों मस्ती करते हैं? लेकिन आपकी जरा सी लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है.

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 30 May 2026 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

Precautions During Swimming: गर्मियों का मौसम आ चुका है ऐसे में सूरज ने भी आग बरसाना शुरु कर दिया है, तो इससे बचने के लिए लोगों की भीड़ अब स्विमिंग पूल की ओर उमड़ने लगी है. वैसे ये बात तो सही है कि ठंडे पानी में गोता लगाना मजेदार होता है, लेकिन इसके साथ ही ये खतरनाक भी हो सकता है.

आपकी जरा सी लापरवाही स्किन इंफेक्शन, फंगल प्रॉब्लम या आंखों में जलन जैसी समस्याओं को दावत दे सकती है. इसलिए जब भी पूल में मस्ती करने का प्लान बनाएं तो सावधानियां जरूर बरतें. आइए जान लेते हैं कौन-सी हैं वो गलतियां, जिनसे बचना बहुत जरूरी है. 

1.सीधे धूप से आकर तुरंत पानी में कूदना- जब आप तेज गर्मी और धूप में होते हैं, तो आपके शरीर का तापमान बहुत अधिक होता है. ऐसे में बिना सामान्य हुए तुरंत ठंडे पानी में छलांग लगाने से शरीर का तापमान अचानक गिर जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर में भारी उतार-चढ़ाव आ सकता है.इससे मांसपेशियों में ऐंठन, चक्कर आना, दिल की धड़कन का असामान्य होना या यहां  तक कि हीटस्ट्रोक भी हो सकता है.

 2. आंखों और त्वचा की सुरक्षा को इग्नोर करना- अक्सर देखने में आता है की ज्यादातर स्विमिंग पूल्स के पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन और अन्य रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप बिना प्रोटेक्टिव गियर के पानी में जाते हैं, तो यह आपकी त्वचा और आंखों  के लिए भी खतरनाक हो सकता है. वहीं, बिना गॉगल्स के तैरने पर आंखों में गंभीर जलन, लालपन या सूखापन की समस्या हो सकती है. साथ ही क्लोरीनयुक्त पानी आपकी त्वचा के नेचुरल ऑयल को छीनकर उसे रूखा और बेजान बना देता है. 

3.सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर न लगाना- अगर आप खुले या आउटडोर पूल में दिन के समय तैरने जाते हैं,तो सूरज की यूवी किरणें त्वचा को तेजी से डैमेज करती हैं. इसके साथ ही बिना वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाए स्विमिंग करने से भयानक सन टैनिंग और सनबर्न हो सकता है, जिससे त्वचा झुलस सकती है. 

4.तैरने के दौरान डिहाइड्रेटेड रहना- लोगों को लगता है कि पानी में रहने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती, लेकिन यह बात सच नहीं है. स्विमिंग एक भारी फिजिकल एक्सरसाइज है, जिसमें पसीना आता है और शरीर से मिनरल्स बाहर निकलते हैं. ऐसे में पानी में रहने के बावजूद अगर आप पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं लेते हैं, तो थकान, सिरदर्द, और चक्कर आने की समस्या हो सकती है. 

5.गंदे पूल में तैरना- पब्लिक स्विमिंग पूल्स जहां साफ-सफाई और क्लोरीन के लेवल का सही ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँ बैक्टीरिया और फंगस आसानी से पनपते हैं. ऐसे दूषित पानी में तैरने से त्वचा पर रैशेज,खुजली,फंगल इन्फेक्शन और कान में संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. 

6.पेट भरकर तुरंत पानी में उतरना- भारी भोजन करने के तुरंत बाद स्विमिंग करने से पेट में भारीपन और एसिडिटी की समस्या होती है. वहीं,खाना खाने के तुरंत बाद तैरने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है, जिससे पेट में दर्द और क्रैम्प्स की समस्या आ सकती है. 

यह भी पढ़ें: Right Way to Eat Mango: आम खाने के बाद खराब हो जाता है पेट? गर्मी में ऐसे ले सकते हैं फलों के राजा का मजा

बचाव के लिए रखें इन बातों का ध्यान

गर्म से ठंडे का बैलेंस- जब भी धूप से आएं, तो पहले शरीर के तापमान को थोड़ा सामान्य होने दें. 5-10 मिनट आराम करें, हल्का सादा पानी पिएं और फिर पूल में उतरें.
सनस्क्रीन का इस्तेमाल- वहीं,पानी में उतरने से कम से कम 20 मिनट पहले वाटरप्रूफ सनस्क्रीन जरूर लगाएं. 
गॉगल्स और इयरप्लग- अपनी आंखों और कानों की सुरक्षा के लिए हमेशा स्विमिंग गॉगल्स और इयरप्लग का इस्तेमाल करें.
हाइड्रेटेड रहें- इसके साथ ही स्विमिंग सेशन के दौरान बीच-बीच में नारियल पानी, नींबू पानी या सादा पानी का सेवन करते रहें.

यह भी पढ़ें: Dengue Recovery Diet: अभी-अभी डेंगू से ठीक हुए हैं तो ऐसी रखें डाइट, फटाफट होगी रिकवरी

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
Read More
Published at : 30 May 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Swimming Swimming Pool Precautions During Swimming Swimming Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Precautions During Swimming: गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान
हेल्थ
Ebola Virus Outbreak: कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन, अब तक मिले 900 से ज्यादा संक्रमित; 223 की हुई मौत
कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन, अब तक मिले 900 से ज्यादा संक्रमित; 223 की हुई मौत
हेल्थ
Cancer Risk: सही लाइफस्टाइल से टल सकता है 40% कैंसर का खतरा, एक्सपर्ट से जानें बचाव का तरीका
सही लाइफस्टाइल से टल सकता है 40% कैंसर का खतरा, एक्सपर्ट से जानें बचाव का तरीका
हेल्थ
Brain Health: दिमाग को खोखला कर रही मोबाइल की लत, डॉक्टरों ने बताया नींद और थकान का खौफनाक सच
दिमाग को खोखला कर रही मोबाइल की लत, डॉक्टरों ने बताया नींद और थकान का खौफनाक सच
Advertisement

वीडियोज

Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
New Honda City facelift hybrid drive review and mileage | #hondacity #hondacityfacelift #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों घबराया तुर्की? ग्रीस संग डील की चर्चा से टेंशन में एर्दोगन, एक्सपर्ट ने खोले राज
भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों घबराया तुर्की? ग्रीस संग डील की चर्चा से टेंशन में एर्दोगन, एक्सपर्ट ने खोले राज
बिहार
बिहार सरकार ने इन दो IAS अधिकारियों को किया सस्पेंड, टेंडर घोटाले में हुई कार्रवाई
बिहार सरकार ने इन दो IAS अधिकारियों को किया सस्पेंड, टेंडर घोटाले में हुई कार्रवाई
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
आईपीएल 2026
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
Upcoming Movies: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय
जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी'
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
इंडिया
3900 KM दूर चीन में बैठे डॉक्टर ने कर दी भारत में सर्जरी, हैदराबाद में हुआ ये हैरान कर देने वाला कारनामा, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
3900 KM दूर चीन में बैठे डॉक्टर ने कर दी भारत में सर्जरी, हैदराबाद में हुआ ये हैरान कर देने वाला कारनामा, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget