गर्मियों में स्वीमिंग करते वक्त कभी न करना ये गलती, वरना शरीर को हो जाएगा बड़ा नुकसान

Precautions During Swimming: गर्मियों का मौसम आ चुका है ऐसे में सूरज ने भी आग बरसाना शुरु कर दिया है, तो इससे बचने के लिए लोगों की भीड़ अब स्विमिंग पूल की ओर उमड़ने लगी है. वैसे ये बात तो सही है कि ठंडे पानी में गोता लगाना मजेदार होता है, लेकिन इसके साथ ही ये खतरनाक भी हो सकता है.

आपकी जरा सी लापरवाही स्किन इंफेक्शन, फंगल प्रॉब्लम या आंखों में जलन जैसी समस्याओं को दावत दे सकती है. इसलिए जब भी पूल में मस्ती करने का प्लान बनाएं तो सावधानियां जरूर बरतें. आइए जान लेते हैं कौन-सी हैं वो गलतियां, जिनसे बचना बहुत जरूरी है.

1.सीधे धूप से आकर तुरंत पानी में कूदना- जब आप तेज गर्मी और धूप में होते हैं, तो आपके शरीर का तापमान बहुत अधिक होता है. ऐसे में बिना सामान्य हुए तुरंत ठंडे पानी में छलांग लगाने से शरीर का तापमान अचानक गिर जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर में भारी उतार-चढ़ाव आ सकता है.इससे मांसपेशियों में ऐंठन, चक्कर आना, दिल की धड़कन का असामान्य होना या यहां तक कि हीटस्ट्रोक भी हो सकता है.

2. आंखों और त्वचा की सुरक्षा को इग्नोर करना- अक्सर देखने में आता है की ज्यादातर स्विमिंग पूल्स के पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन और अन्य रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप बिना प्रोटेक्टिव गियर के पानी में जाते हैं, तो यह आपकी त्वचा और आंखों के लिए भी खतरनाक हो सकता है. वहीं, बिना गॉगल्स के तैरने पर आंखों में गंभीर जलन, लालपन या सूखापन की समस्या हो सकती है. साथ ही क्लोरीनयुक्त पानी आपकी त्वचा के नेचुरल ऑयल को छीनकर उसे रूखा और बेजान बना देता है.

3.सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर न लगाना- अगर आप खुले या आउटडोर पूल में दिन के समय तैरने जाते हैं,तो सूरज की यूवी किरणें त्वचा को तेजी से डैमेज करती हैं. इसके साथ ही बिना वाटरप्रूफ सनस्क्रीन लगाए स्विमिंग करने से भयानक सन टैनिंग और सनबर्न हो सकता है, जिससे त्वचा झुलस सकती है.

4.तैरने के दौरान डिहाइड्रेटेड रहना- लोगों को लगता है कि पानी में रहने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती, लेकिन यह बात सच नहीं है. स्विमिंग एक भारी फिजिकल एक्सरसाइज है, जिसमें पसीना आता है और शरीर से मिनरल्स बाहर निकलते हैं. ऐसे में पानी में रहने के बावजूद अगर आप पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं लेते हैं, तो थकान, सिरदर्द, और चक्कर आने की समस्या हो सकती है.

5.गंदे पूल में तैरना- पब्लिक स्विमिंग पूल्स जहां साफ-सफाई और क्लोरीन के लेवल का सही ध्यान नहीं रखा जाता, वहाँ बैक्टीरिया और फंगस आसानी से पनपते हैं. ऐसे दूषित पानी में तैरने से त्वचा पर रैशेज,खुजली,फंगल इन्फेक्शन और कान में संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

6.पेट भरकर तुरंत पानी में उतरना- भारी भोजन करने के तुरंत बाद स्विमिंग करने से पेट में भारीपन और एसिडिटी की समस्या होती है. वहीं,खाना खाने के तुरंत बाद तैरने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है, जिससे पेट में दर्द और क्रैम्प्स की समस्या आ सकती है.

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बचाव के लिए रखें इन बातों का ध्यान

गर्म से ठंडे का बैलेंस- जब भी धूप से आएं, तो पहले शरीर के तापमान को थोड़ा सामान्य होने दें. 5-10 मिनट आराम करें, हल्का सादा पानी पिएं और फिर पूल में उतरें.

सनस्क्रीन का इस्तेमाल- वहीं,पानी में उतरने से कम से कम 20 मिनट पहले वाटरप्रूफ सनस्क्रीन जरूर लगाएं.

गॉगल्स और इयरप्लग- अपनी आंखों और कानों की सुरक्षा के लिए हमेशा स्विमिंग गॉगल्स और इयरप्लग का इस्तेमाल करें.

हाइड्रेटेड रहें- इसके साथ ही स्विमिंग सेशन के दौरान बीच-बीच में नारियल पानी, नींबू पानी या सादा पानी का सेवन करते रहें.

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