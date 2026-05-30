Weekly Love Horoscope 31 May to 6 June 2026: इन 7 दिनों में 3 राशियों का गहरा होगा प्यार, कुछ को सहनी पड़ेंगी दूरियां
Weekly Love Saptahik Rashifal 2026: सभी 12 राशियों के लिए इस सप्ताह प्यार में क्या नई शुरुआत या रोमांस होगा या पार्टनर के साथ गलतफहमी बढ़ेगी. पढ़ें 31 मई से 6 जून तक का साप्ताहिक लव राशिफल
Weekly Love Horoscope 31 May to 6 June 2026:यह सप्ताह किन राशि को मिलेगा प्यार में धोखा तथा किन्हें होगी दोस्ती एवं किस राशि के लोगों को प्यार में मिलेगा रोमांस. इस सप्ताह आपके पार्टनर का व्यवहार कैसा रहेगा. जान लें सभी राशियों का लव राशिफल.
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मेष राशि
- मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रोमांस के मामले में बेहद शानदार और यादगार रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है और आपके दिलों में प्यार की एक नई लहर लेकर आई है. चंद्रमा आठवें नवम तथा अंतिम दिन दशम भाव में संचरण करेंगे.
- विवाहित जीवन: यदि आप विवाहित हैं, तो इस सप्ताह आपका गृहस्थ जीवन एकदम नए जोश और उत्साह से भरा होगा. आप अपने जीवन साथी के साथ काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे. लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते में भी यह हफ्ता एकदम फ्रेश और नया महसूस होगा. ऐसा लगेगा जैसे आपकी शादी की शुरुआती डेटिंग पीरियड वापस लौट आई है. आपको यह महसूस होगा कि आपका जीवन साथी वही है, जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी. पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण और सम्मान और गहरा होगा. इस खूबसूरत वक्त का लाभ उठाएं और अपने दिल की बात उन्हें जरूर बताएं.
- लव-बर्ड्स: वहीं, लव-बर्ड्स के लिए यह सप्ताह कुछ सामान्य और मिश्रित रहेगा. आपको अपने रिश्ते की असलियत से वाकिफ होने का अवसर मिलेगा. कुछ छोटी-मोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं. आप एक परिपक्व तरीके से इन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे. बस आपको अपने गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखना होगा. धैर्य और खुली बातचीत ही आपका बचाव करेगी.
- यात्रा विचार: यदि आप अपने पार्टनर के साथ किसी शांत जगह की छोटी यात्रा पर जाते हैं, तो इससे आपके बीच की दूरियां कम होंगी और प्यार और गहरा होगा.
- शुभ नंबर: 9
- शुभ रंग: लाल
- उपाय:
- पहला उपाय: सुबह सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल और लाल फूल अर्पित करें, इससे आत्मविश्वास बनेगा और रिश्ते में गर्माहट आएगी.
- दूसरा उपाय: खान-पान में सात्विक भोजन को शामिल करें और रोजाना थोड़ी देर ध्यान लगाएं ताकि मन शांत रहे और बातचीत में मधुरता आए.
वृषभ राशि
- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के मामले में बेहद शुभ और खुशियों से भरा हुआ है. चंद्रमा आपके राशि के आठवें, नवम तथा अंतिम दिन दशम भाव में संचरण करेंगे.
- विवाहित जीवन: विवाहित जीवन में एक नई ताजगी और गहराई आएगी. आपके और आपके जीवनसाथी के बीच की नजदीकियां काफी बढ़ेंगी और पिछले कुछ समय से चली आ रही दूरियां या मनमुटाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी. शुक्र का प्रभाव से परिवार का माहौल प्यार, हंठी और सामंजस्य से भरा रहेगा.
- लव लाइफ: लव लाइफ में भी आपको बहुत ही अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे. अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आपका रिश्ता किसी मोड़ पर है, तो इस सप्ताह रिश्ते को आगे बढ़ाने या प्रपोज करने के लिए उपयुक्त समय है.
- सप्ताह की शुरुआत: सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सबसे अहम साबित होगी. सोमवार और मंगलवार को अपने लव पार्टनर और दोस्तों के साथ आपका बर्ताव बहुत ही मीठा और प्यार से भरा रहेगा. आपका यह सकारात्मक रवैया पूरे सप्ताह तक आपके पक्ष में बना रहेगा. आपके पार्टनर और दोस्त आपका पूरा साथ देंगे, जिससे आपको काफी फायदा होगा. आपकी सामाजिक और व्यक्तिगत छवि बहुत मजबूत होगी और लोग आपकी बातों व व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित रहेंगे. इससे आपका कोई भी रुका हुआ काम या प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेगा.
- यात्रा और स्वास्थ्य: यात्रा के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत बेहतरीन है. आप अपने पार्टनर के साथ किसी छोटी और रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगी. हालांकि, स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. मौसमी बीमारियों जैसे जुकाम, सर्दी-खांसी या एलर्जी से बचने के लिए अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही प्यार की बातें बस पाती हैं.
- शुभ नंबर: 6
- शुभ रंग: सफेद
- उपाय:
- पहला उपाय: शुक्रवार के दिए देवी लक्ष्मी या भगवान शिव को सफेद मिठाई या दूध का भोग लगाएं.
- दूसरा उपाय: रोज सुबह पूजा स्थान पर एक सफेद फूल (जैसे कमल या चमेली) रखें और प्रेम सफलता के लिए शुक्र देव का स्मरण करें.
मिथुन राशि
- मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम और भावनाओं के मोर्चे पर अत्यंत शुभ और खुशनुमा रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति आपके रोमांटिक संबंधों को एक नई दिशा और ऊर्जा देने वाली है. इस सप्ताह चंद्रमा आपके राशि के छठे सातवें तथा अंतिम दिन आठवें भाव में संचरण करेंगे.
- परिवार और जिम्मेदारी: इस सप्ताह की सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह है कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को गहराई से समझने लगे हैं. आपकी यह परिपक्वता और समझदारी परिवार के सभी सदस्यों को आपसे बहुत खुश रखेगी.
- विवाहित जीवन: विवाहित जोड़ों के लिए यह समय विशेष रूप से उत्तम है. आपका गृहस्थ जीवन शांति, प्रेम और आपसी तालमेल से भरा रहेगा. पार्टनर के प्रति आपकी बढ़ती जिम्मेदारी दोनों के बीच की पुरानी कटुता को समाप्त कर देगी.
- लव-बर्ड्स: वहीं, लव-बर्ड्स के लिए यह सप्ताह एक सुनहरा अध्याय लेकर आ रहा है. आपके रिश्तों में एक नई ताजगी और रोमानियत का अहसास होगा. आपका स्वीटहार्ट आपसे बहुत प्रेम करता है, और इस सप्ताह वह अपने इस प्यार को पूरे दिल और बेबाकी से आपके सामने स्वीकार करेगा. चूंकि अब आप केवल एक रोमांटिक पार्टनर ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में भी उभर रहे हैं, ऐसे में आप दोनों के बीच एक अद्भुत और गहरी केमिस्ट्री बनेगी.
- यात्रा: मिथुन राशि के लोग बदलाव और यात्रा से प्रेम करते हैं, और इस सप्ताह आप अपने प्रियजन के साथ किसी नई जगह घूमने जाने की कोशिश करेंगे. सप्ताह का मध्य भाग यानी बुधवार और गुरुवार किसी भी प्रकार की रोमांटिक यात्रा के लिए सबसे अच्छा रहेगा. इस यात्रा के दौरान आप दोनों कुछ ऐसे यादगार पल बिताएंगे, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेंगे.
- शुभ नंबर: 5
- शुभ रंग: हरा (Green)
- उपाय:
- पहला उपाय: प्रेम संबंधों में मधुरता और स्थिरता बनाए रखने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और लड्डू का भोग लगाएं.
- दूसरा उपाय: रोज़ सुबह उठकर ताजे पानी में थोड़ी से केसर मिलाकर पीएं, इससे मन शांत रहेगा और आप अपनी बात प्यार से सामने रख पाएंगे.
सिंह राशि
- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रोमांस के मामले में बेहद फलदायक और यादगार साबित होने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के चौथे पांचवे तथा अंतिम दिन छठे भाव में संचरण करेंगे.
- लव-बर्ड्स: इस सप्ताह लव बर्ड्स का आकर्षण अपने चरम पर रहेगा. आप और आपका पार्टनर एक-दूसरे के प्रति काफी रोमांटिक नजर आएंगे. आप दोनों साथ में किसी अच्छी मूवी देखने या किसी शांत और खूबसूरत जगह पर वक्त बिताने का प्लान बना सकते हैं. यह समय आपके लिए अपनी दिल की बात को अपने प्रिय के समक्ष रखने का सबसे अच्छा समय है.
- गृहस्थ जीवन और मानसिक स्थिति: हालांकि, सप्ताह की शुरुआत आपके गृहस्थ जीवन और मानसिक शांति के लिए थोड़ी धीमी रहेगी. अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी होगी और कुछ मानसिक चिंताएं आपके मन में रहेंगी. इस वक्त आपको संभलने की जरूरत है क्योंकि इस टेंशन का असर आपके प्यार के माहौल पर न पड़े. लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, सप्ताह के मध्य तक तारे आपका साथ देंगे. स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, खर्चों में कमी आएगी और मन प्रसन्नता से भर जाएगा. जब आप खुश रहेंगे, तो आपका प्यार भी दोगुनी रफ्तार से बहेगा और आप कई लंबित प्रेम संबंधी मुद्दों को समय रहते निपटा लेंगे.
- स्वास्थ्य और यात्रा: सेहत के मोर्चे पर आप इस सप्ताह बेहद ऊर्जावान रहेंगे. आपकी सेहत आपका पूरा साथ देगी, जिसका आपको लाभ भी मिलेगा और आप अपने पार्टनर को भी अपनी चमक से मंत्रमुग्ध कर देंगे. सप्ताह के अंतिम दिन यात्रा करने के लिए बेहद शुभ रहेंगे. अगर आप अपने प्यार के साथ किसी छोटी यात्रा या लंबी ड्राइव पर जाते हैं, तो यह आपके रिश्ते को और भी गहरा बना देगी.
- शुभ नंबर: 1
- शुभ रंग: केसरिया
- आपके लिए विशेष उपाय:
- पहला उपाय: प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए रोज शुक्रवार को माता पार्वती और भगवान शिव को लाल रंग के फूल अर्पित करें.
- दूसरा उपाय: सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को लाल फूल और जल चढ़ाएं, इससे मानसिक चिंताएं दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
कन्या राशि
- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के मामले में अत्यंत शुभ और आनंदमय रहने वाला है. चंद्रमा तीसरे, चौथे तथा अंतिम दिन पांचवे भाव में संचरण करेंगे.
- विवाहित जीवन: यदि आप विवाहित हैं, तो आपका गृहस्थ जीवन इस सप्ताह बेहद बेहतर और सुखद रहेगा. पति-पत्नी के बीच आपसी तालमेल और समझ बढ़ेगी, जिससे आपका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा होगा. घर का वातावरण प्रेम और सद्भाव से भरा रहेगा.
- लव लाइफ: शुक्र का प्रभाव अनुकूल रहेगा. जो लोग प्रेम जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं होगा. आप अपने प्रेम संबंध में परिपक्वता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे. आपके साथी को आपके इस जिम्मेदारी भरे व्यवहार से बहुत खुशी मिलेगी और उनका आप पर से विश्वास और बढ़ेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगी. आपकी आय में तेजी से वृद्धि होगी, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. हालांकि, सप्ताह के मध्य में आपके खर्चों में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर खर्च करना समझदारी होगी. सप्ताह के अंत में आपका ध्यान खुद पर और अपनी देखभाल पर ज्यादा जाएगा. आप अपनी ग्रूमिंग पर फोकस करेंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएगा.
- स्वास्थ्य और यात्रा: स्वास्थ्य की बात करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक है. यदि आप किसी यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं, तो सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगे. अपने पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत जगह घूमने जाने का मूड बनेगा, जो आपके रिश्ते में नई जान डालेगा.
- शुभ नंबर: 6
- शुभ रंग: पेस्टल शेड का गुलाबी
- प्रेम और रिश्तों के लिए विशेष उपाय:
- पहला उपाय: बुधवार के दिन किसी छोटे बच्चे या जरूरतमंद को मीठी चीजें (जैसे खीर या लड्डू) का दान करें, इससे प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.
- दूसरा उपाय: इस सप्ताह किसी भी शुभ कार्य या डेट पर जाते समय अपने कपड़ों में हरे रंग का कोई ना कोई प्रयोग जरूर करें.
तुला राशि
- तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रोमांस के मामले में काफी अच्छा और ऊर्जावान रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के दूसरे तीसरे तथा अंतिम दिन चौथे भाव में संचरण करेंगे.
- प्रेम जीवन: आपके रिश्तों में प्यार की गर्माहट बनी रहेगी और आप अपने प्रेम जीवन का पूरा आनंद लेंगे. जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे इस सप्ताह अपने रिश्ते को लेकर काफी एक्टिव और उत्साहित रहेंगे. अपने प्रिय का दिल जीतने के लिए आप कुछ नए और खास तरीके अपनाएंगे. चाहे वो सरप्राइज डेट हो या प्यार भरी बातचीत, आपकी यह कोशिश रंग लाएगी और आपका पार्टनर आपसे और भी ज्यादा प्यार करने लगेगा.
- विवाहित जीवन: शुक्र नवम भाव में है. विवाहित जोड़ों के लिए यह सप्ताह कुछ सामान्य रह सकता है. रोजमर्रा की व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बीच रोमांस में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर ध्यान दें. छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचें. ऑफिस का तनाव घर के माहौल में न आने दें, इससे आपके वैवाहिक प्रेम में दरार आ सकती है.
- व्यापार और स्वास्थ्य: प्रेम जीवन के अलावा, इस सप्ताह आपको कुछ नए व्यापारिक समझौते भी हो सकते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे. वित्तीय सुरक्षा प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता लाती है, इसलिए सप्ताह का पूरा फायदा उठाएं. स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा. खान-पान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने से मूड डिस्टर्ब हो सकता है और इसका सीधा असर आपके पार्टनर के साथ आपके व्यवहार पर पड़ सकता है.
- शुभ नंबर: 3
- शुभ रंग: पीला
- प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय:
- पहला उपाय: प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल और लाल फूल अर्पित करें, इससे आत्मविश्वास और प्रेम में सफलता मिलेगी.
- दूसरा उपाय: अपने पार्टनर के साथ कभी भी कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें और शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मीठा या सफेद वस्त्र दान करें.
वृश्चिक राशि
- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव के मामले में काफी अच्छा और ऊर्जावान रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के पहला दूसरा तथा अंतिम दिन तीसरे भाव में संचरण करेंगे.
- ऊर्जा और प्रेम: आपकी राशि का स्वामी मंगल होने के कारण आपमें एक नया जोश और जीवन शक्ति दिखेगी, जो आपके रोमांटिक रिश्तों में चार चाँद लगाएगी.
- विवाहित जीवन: विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से शुभ रहेगा. आपका गृहस्थ जीवन बड़े ही सुखद तरीके से आगे बढ़ेगा. बीते कुछ समय से जो भी मनमुटाव या समस्याएं चल रही थीं, उनसे मुक्ति पाने का आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा. आप अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझेंगे और परिस्थितियों को सकारात्मक दिशा देंगे, जिससे आपके बीच का प्रेम और गहरा होगा.
- लव-बर्ड्स: अविवाहित युगलों (लव-बर्ड्स) के लिए यह सप्ताह कुछ सामान्य रहेगा. हालांकि आपके रिश्ते में प्रेम की कमी नहीं होगी, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बात या छोटी-सी गलतफहमी को लेकर आपसी झड़प की स्थिति बन सकती है. ऐसे में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा. लेकिन वृश्चिक राशि की आपकी समझदारी और परिपक्वता यहां काम आएगी और आप बिना मामले को बिगाड़े उसे सुलझा लेंगे.
- स्वास्थ्य और यात्रा: स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम में मस्त रहते हुए भी अपनी सेहत का ध्यान रखें. ज्यादा तेल-मसाले वाला और बाहर का भोजन खाने से परहेज करें, वरना पेट संबंधी परेशानी आपके मूड को खराब कर सकती है. अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक ट्रिप पर जाने की सोच रहे हैं, तो सप्ताह की शुरुआत ही सबसे शुभ और उत्तम रहेगी.
- शुभ नंबर: 9
- शुभ रंग: गुलाबी
- विशेष उपाय:
- पहला उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे रिश्ते के तनाव दूर होंगे.
- दूसरा उपाय: अपने बेडरूम में दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक गुलाबी क्रिस्टल रखें, यह वैवाहिक और प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा.
धनु राशि
- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर फलदायक और प्रेम संबंधों के लिए उत्साहवर्धक रहने वाला है. इस सप्ताह द्वादश, पहला तथा अंतिम दिन दूसरे भाव में संचरण करेंगे.
- लव लाइफ: अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध बिता रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा और यादगार साबित होगा. लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचे. इस दौरान आप अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह से रोमांटिक नजर आएंगे. आपके अंदर प्यार का इजहार करने का जोश बरकरार रहेगा, जिससे आपके रिश्ते में एक नई मधुरता और गहराई आएगी.
- विवाहित जीवन: विवाहित जातकों का गृहस्थ जीवन इस सप्ताह सामान्य रहेगा. आपका जीवनसाथी किसी दूर की यात्रा पर जाना चाहता है और वह इस विषय में आपसे भी विस्तार से बात करेगा. आप उनकी इच्छा का सम्मान करें और यदि संभव हो तो आप भी उनके साथ इस यात्रा की योजना बनाएं, क्योंकि सप्ताह का मध्य यात्रा के लिए अत्यंत शुभ रहेगा.
- भावनात्मक स्थिति: हालांकि, इस सप्ताह एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा. अभी आपकी भावनाओं पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं होगा. कुछ बातों पर आपका मन उदास और निराश हो सकता है. लेकिन आपको समझना होगा कि उदास रहने या हार मान लेने से कुछ हासिल नहीं होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. इस सप्ताह आपको छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जो आपके मूड को भी प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी होने पर घरेलू नुस्खों पर भरोसा करने के बजाय किसी डॉक्टर से उचित सलाह लेकर इसका उपचार जरूर कराएं. स्वस्थ शरीर में ही प्रेम का पूरा आनंद लिया जा सकता है.
- शुभ नंबर: 3
- शुभ रंग: हल्का नारंगी
- उपाय:
- पहला उपाय: शुक्रवार को किसी मंदिर में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को मीठे भोग (खीर या पीली मिठाई) का भोग लगाएं, इससे प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.
- दूसरा उपाय: अपने पार्टनर के साथ कभी भी अहसान जैसे शब्दों का प्रयोग न करें और उनके प्रति अपनी भावनाओं को शब्दों में जरूर व्यक्त करें.
मकर राशि
- मकर राशि के जातक प्रकृति से बहुत जिम्मेदार और व्यावहारिक होते हैं, लेकिन इस सप्ताह प्रेम और रोमांस के मामले में आपको अपनी इस सीमा से बाहर आना होगा. चंद्रमा आपके राशि के एकादश, द्वादश तथा पहले भाव में संचरण करेंगे.
- प्रेम जीवन: आपके लिए यह सप्ताह रिश्तों में नई ऊर्जा भरने वाला साबित होगा. अगर आप अपने वैवाहिक जीवन या लंबे समय के रिश्ते को पूरी तरह खूबसूरत और रोमांटिक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पुरजोर कोशिश करने की जरूरत है. रोजमर्रा की व्यस्तता और रूटीन से थोड़ा ब्रेक लें और अपने साथी को कहीं दूर किसी शांत या सुंदर जगह घुमाने ले जाएं.
- लव-बर्ड्स: इस सप्ताह लव-बर्ड्स के लिए समय बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है. आप अपने रिश्ते को खुलकर एंजॉय करेंगे और एक-दूसरे के प्रति अपने प्रेम को पूरी ईमानदारी से व्यक्त करेंगे. आप दोनों के बीच में इस सप्ताह प्रेम की कोई कमी नहीं आने देंगे. जो बातें अब तक मन में थीं, वो शब्दों का रूप लेंगी, जिससे समझ और गहराई बढ़ेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा, जिसका सीधा सकारात्मक असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. सेहत अच्छी होने से आपका हौसला मजबूत होगा और आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय और एनर्जी से एंजॉय कर पाएंगे.
- सप्ताह का अंत: सप्ताह के अंतिम दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे. हो सकता है कि वीकेंड पर किसी शादी या पार्टी में आपकी मुलाकात किसी खास से हो या फिर आपका पार्टनर आपको कोई ऐसा सरप्राइज दे जो यादगार बन जाए.
- शुभ नंबर: 8
- शुभ रंग: मैरून
- विशेष उपाय:
- पहला उपाय: प्रेम संबंधों में मिठास और सुख-शांति बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी या दुर्गा को लाल रंग के फूल और कुमकुम अर्पित करें.
- दूसरा उपाय: शनिवार के दिन किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को सरसों का तेल और काले तिल का दान करें, इससे रिश्तों की बाधाएं और मनमुटाव दूर होगा.
कुंभ राशि
- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों के मामले में मध्यम रूप से फलदायक रहने जा रहा है. चंद्रमा आपके राशि के दशम, एकादश तथा अंतिम दिन द्वादश भाव में संचरण करेंगे, जिसे खुशियों की कोई कमी नहीं होगी.
- विवाहित जीवन: अगर आप विवाहित हैं, तो आपकी वैवाहिक जीवन (मैरिड लाइफ) इस सप्ताह बहुत अच्छी और सुहावनी रहेगी. आपका जीवनसाथी इस बार आपके परिवार वालों को भरपूर खुशी देगा और घर की सारी जिम्मेदारियों को बड़ी तत्परता और अच्छी तरह निभाएगा.
- लव-बर्ड्स: वहीं, लव-बर्ड्स के लिए यह सप्ताह एक शानदार अवसर लेकर आ रहा है. अगर आप लंबे समय से अपने दिल की बात अपने स्वीटहार्ट या दोस्तों को नहीं बता पा रहे थे, तो अब वह समय आ गया है. आप खुलकर अपनी भावनाओं को साझा कर सकेंगे. अपने दिल के अरमानों और ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश अभी करें, क्योंकि सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक हैं. इस दौरान आप अपने पार्टनर पर थोड़ा खर्च भी करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी आय इस सप्ताह अच्छी रहेगी, जिससे आपको आर्थिक तौर पर मजबूती का अहसास होगा. प्यार में खर्च करते समय आपको किसी तरह की कोई हिचक महसूस नहीं होगी.
- स्वास्थ्य और यात्रा: स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आपकी सेहत इस सप्ताह अच्छी बनी रहेगी और कोई बड़ी समस्या दिखने नहीं देगी. तंदुरुस्ती बनी रहने से प्रेम में भी उत्साह बना रहेगा. अगर आप किसी रोमांटिक यात्रा या छोटी सैर पर जाने का मन बना रहे हैं, तो सप्ताह का अंतिम दिन इसके लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जा रहा है.
- शुभ नंबर: 7
- शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- उपाय:
- पहला उपाय: प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को किसी सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं और उसे अपने पार्टनर के साथ बांटकर खाएं.
- दूसरा उपाय: अपने बेडरूम में शुभ नंबर '7' का उपयोग किसी सजावटी वस्तु के रूप में करें, इससे प्रेम की ऊर्जा बनी रहेगी.
मीन राशि
- मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का लव-लाइफ अत्यंत शानदार और यादगार रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के नवम दशम तथा अंतिम दिन एकादश भाव में संचरण करेंगे.
- प्रेम जीवन: आपके दिल की गहराइयों से निकली प्यार की भावनाएं और आपकी मेहनत इस बार जरूर रंग लाएगी. आपका भावनात्मक जुड़ाव आपके रिश्ते को और भी मजबूत करेगा.
- विवाहित जीवन: इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में एक नई उमंग और रोमांस का बसेरा रहेगा. आपके मन में अपने जीवनसाथी और परिवार के साथ मिलकर कुछ नए और खास सपने देखने की इच्छा जागृत होगी. यह सप्ताह आपसी तालमेल बढ़ाने का है. अपने इन ख्वाबों और सपनों के बारे में अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें.
- लव-बर्ड्स: जो जातक प्रेम संबंध में हैं, वे अपनी क्रिएटिव (रचनात्मक) क्षमता का बेहतरीन प्रयोग करेंगे. अपने प्रिय को हर तरह से खुश रखने के लिए आप कुछ ऐसा अनोखा करेंगे, जो उन्हें सरप्राइज कर दे. चाहे वह कोई खास तोहफा हो, कोई शानदार डेट प्लान हो या फिर प्यार भरी बातें, आपका पार्टनर आपके इन प्रयासों से बेहद प्रभावित होगा और आपके प्यार में और भी गहराई आएगी.
- स्वास्थ्य और यात्रा: प्यार में खुशियां होंगी, लेकिन आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा. आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव दिखाई दे सकता है, इसलिए लापरवाही न बरतें. खाने-पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग या पेट संबंधी परेशानी का खतरा बना हुआ है. बाहर का खाना खाने से बचें. वहीं, यदि आप अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सप्ताह का मध्य (बुधवार-गुरुवार) सबसे उत्तम रहेगा.
- शुभ नंबर: 7
- शुभ रंग: समुद्री हरा
- उपाय:
- पहला उपाय: लव-लाइफ में मधुरता लाने के लिए शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाएं और उसे किसी जरूरतमंद महिला को दान करें.
- दूसरा उपाय: मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, इसलिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और केसर का तिलक लगाएं, इससे रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी.
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