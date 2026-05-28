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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanya June Horoscope 2026: कन्या जून मासिक राशिफल, शुरू होगा गोल्डन टाइम, नौकरी, पढ़ाई सफलता के जबरदस्त योग

Kanya June Horoscope 2026: कन्या जून मासिक राशिफल, शुरू होगा गोल्डन टाइम, नौकरी, पढ़ाई सफलता के जबरदस्त योग

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए जून 2026 का महीना कन्या राशि (Kanya Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 May 2026 02:49 PM (IST)
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Kanya June horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जून (June 2026) का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Kanya Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

जून की शुरुआत में मिलेगी खुशखबरी

कन्या राशि के जातकों के लिए यह जून का महीना मनचाही सफलता और मान-सम्मान को बढ़ाने वाला रहने वाला है. महीने की शुरुआत में ही आपको करियर-कारोबार से जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. यदि आप नई नौकरी, प्रमोशन या किसी बड़े अवसर का इंतजार कर रहे थे तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे.

विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता

यदि आप विदेश से जुड़े काम करते हैं या फिर आप विदेश में करियर-कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपके लिए यह महीना बेहद लकी रहने वाला है. इस दिशा में किए गए प्रयास महीने के मध्य तक सफल साबित होंगे. विदेश यात्रा या विदेशी कंपनी से जुड़ा कोई बड़ा अवसर आपके करियर को नई दिशा दे सकता है.

विद्यार्थियों के लिए सुनहरा समय

विद्यार्थी वर्ग के लिए जून का महीना नए अवसर लेकर आएगा. इस महीने आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने के कई अवसर प्राप्त होंगे और माह के उत्तरार्ध में मनचाही सफलता पाने के योग बनेंगे, हालांकि यह तभी संभव है जब आप पूरे मन से पढ़ाई करते हैं. ऐसे में परिश्रम में जरा भी कोताही न बरतें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

कारोबार में होगा लाभ और विस्तार

व्यापारी वर्ग के लिए जून महीने में लाभ की प्राप्ति के लिए कई अवसर मिलेंगे. इस महीने कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी. यदि आप बीते कुछ समय से मंदी का सामना कर रहे थे तो इस माह आपका पिछला सारा घाटा पूरा हो जाएगा और आपको अपने कारोबार को विस्तार करने के अवसर प्राप्त होंगे. हालांकि किसी भी योजना में धन लगाने या कारोबार का विस्तार करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें.

नौकरीपेशा लोगों पर बढ़ सकता है दबाव

माह के तीसरे सप्ताह में नौकरीपेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है. इस दौरान महिलाओं को घरेलू चिंता सता सकती है. हालांकि आप अपने विवेक से सभी समस्याओं को सुलझाते हुए अपने कार्य को सिद्ध करने में कामयाब होंगे. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन रहेगा सुखमय

प्रेम संबंध की दृष्टि से जून का महीना आपके लिए अनुकूल है. प्रियतम के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के योग भी बन सकते हैं.

स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति

स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, लेकिन अत्यधिक कामकाज के चलते थकान महसूस हो सकती है. ऐसे में समय-समय पर आराम करना और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक दृष्टि से यह महीना लाभकारी रहेगा और रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी.

उपाय

प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें तथा बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा और लड्डू अर्पित करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 May 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
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