Rashifal 31 May 2026: अधिकमास पूर्णिमा लाई कर्क समेत 3 राशियों के लिए खुशियों की सौगात, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 31 May 2026: ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें मेष से मीन का दैनिक राशिफल. जानें कैसा रहेगा आज आपका भाग्य, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य. पढ़ें अपनी राशि का सटीक हाल.
Rashifal: आज 31 मई 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ शुक्लपक्ष तिथि पूर्णिमा दोपहर 01 बजकर 01 मिनट तक रहेगा,उपरांत अधिक ज्येष्ठ कृष्णपक्ष प्रतिपदा तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में हैं सूर्य ,बुध वृषभ राशि में है.चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेगे.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए शाम के समय बहुत ही शुभ और सुखद रहने वाला है. दिन भर की भागदौड़ और व्यस्तता के बाद, जब आप शाम को घर वापस आएंगे, तो आप अपने परिजनों के साथ शांति और सौहार्द के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर हुई बातचीत आपके मन को शांति प्रदान करेगी.
- करियर और व्यापार: करियर और व्यापार के क्षेत्र में आज आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं. सुबह का समय किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए बेहद अनुकूल और उपयुक्त है. व्यापारी वर्ग को आज आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपने अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि आपके अधिकारी आपके कामकाज के तरीके से काफी खुश और संतुष्ट नजर आएंगे.
Mrityu Panchak 2026: मृत्यु पंचक कब ? जून में ये 5 दिन बहुत खतरनाक, रहें संभलकर
- लव लाइफ: आज आपके विचारों में शीघ्र परिवर्तन होता दिखाई देगा, जिसका असर आपके व्यक्तिगत संबंधों पर भी पड़ सकता है. दोपहर के बाद के समय में मन खोया-खोया रहने के कारण आप अपने पार्टनर को उतना समय नहीं दे पाएंगे, जितना उन्हें चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह देता है. दोपहर के बाद आप अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं. मन का चंचल और खोया-खोया रहना आपकी शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकता है, जिससे आपको थकान महसूस हो सकती है.
- सावधानी: दोपहर के बाद के समय में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. चूंकि आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, इसलिए इस समय कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय या भावनात्मक निर्णय लेने से बचें. गलती होने की संभावना अधिक है, इसलिए जब तक आपका मन स्थिर न हो जाए, तब तक नए कामों को टाल दें.
- उपाय: अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो हो सके तो दोपहर में कुछ देर के लिए आराम अवश्य करें. शाम को परिवार के साथ समय बिताकर अपनी मानसिक थकान दूर करें.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 6
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके लिए पारिवारिक सुख और समृद्धि लेकर आया है. आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे, भाई-बहनों के साथ आपके संबंध काफी मधुर और मजबूत बने रहेंगे, जिससे घर का वातावरण प्रेम और सद्भावना से ओतप्रोत होगा. दिन में किसी पुराने मित्र या स्नेहीजन से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको मानसिक शांति और खुशी मिलेगी.
- करियर और व्यापार: व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज आप अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर काफी सक्रिय और गंभीर रहेंगे. आप अपने धन को सुरक्षित और गुणक बनाने के लिए निवेश की नई योजनाओं पर चर्चा करेंगे. चाहे आप नौकरी करते हों या व्यवसाय, आज का दिन वित्तीय रणनीति बनाने के लिए उत्तम है.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन के लिए दिन काफी रोमांटिक और प्रफुल्लित करने वाला है. शाम के समय आप अपने प्रेमी या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने या पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं. यह यात्रा आपके रिश्तों में नई जान फूंक देगी और आपसी समझ में और बढ़ावा होगा.
- स्वास्थ्य: सेहत के मामले में आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. शाम को बाहर जाने पर खान-पान में लापरवाही न करें. बाहर का तला-भुना या अधिक मसालेदार भोजन आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकता है. अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और हल्का-फुल्का भोजन ही करें, ताकि आप बीमार पड़ने से बच सकें.
- सावधानी: आज के दिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपनी वाणी पर देने की आवश्यकता है. दोपहर के बाद की गई कोई भी बात विवाद का कारण बन सकती है. किसी से भी बहस में उतरने से बचें और अपने गुस्से पर काबू रखें. वाणी पर नियंत्रण ही आपके संबंधों को बचाए रखने का कारगर उपाय होगा.
- उपाय: सूर्य देवता को जल अर्पित करें और 'ऊं सूर्याय नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाने से ग्रह दोषों में कमी आएगी और दिन शुभ रहेगा.
- शुभ रंग: नारंगी
- शुभ अंक: 1
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. एक ओर जहां आपको अपने स्नेहीजनों और मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे मन खुश होगा, वहीं घर पर स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी मिलेगा. हालांकि, जीवनसाथी के साथ किसी बात पर विचारों का मतभेद हो सकता है. ऐसी स्थिति में संयम बनाए रखें ताकि घर का वातावरण खराब न हो.
- करियर और व्यापार: व्यापार और करियर के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है. व्यापार में वातावरण सकारात्मक बना रहेगा, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी. आर्थिक आयोजन सफल रहेंगे और भविष्य के लिए कहीं निवेश की योजना भी बन सकती है. कार्यक्षेत्र में शुरुआत में थोड़ा विलंब या अवरोध आने की संभावना है, लेकिन आपके प्रयासों से काम निर्धारित रूप से पूरा होगा.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन के लिए दिन ठीक-ठाक रहने वाला है. दोस्तों और प्रियजनों के साथ मुलाकात से रिश्तों में मधुरता आएगी. यदि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उनकी बातों को समझें. आज के दिन ज्यादा उम्मीदें न रखें, बल्कि सामान्य रूप से समय व्यतीत करने की कोशिश करें ताकि कोई विवाद न हो.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन मध्यम रहेगा. आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखने की आवश्यकता है. खान-पान की आदतों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि लापरवाही सेहत खराब कर सकती है. थकान महसूस हो सकती है, इसलिए जरूरत के अनुसार विश्राम भी लेते रहें.
- सावधानी: आज की सबसे बड़ी सावधानी आपके खान-पान को लेकर है. बाहर जाकर खाना-पीना आज बिल्कुल टालें, अन्यथा पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा, निवेश करते समय जल्दबाजी न करें और जीवनसाथी से तर्क-वितर्क से दूर रहें.
- उपाय: घर के मंदिर में भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें. इससे कामकाज में आ रही बाधाएं दूर होंगी और काम समय पर पूरा होगा.
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 3
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में होने के कारण, आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखद रहेगा. परिजनों, स्नेहीजनों और मित्रों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. उनकी ओर से आपको उपहार मिल सकते हैं, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई आएगी और वैवाहिक जीवन में सुख व संतोष की अनुभूति होगी. परिवार के साथ मिलकर आप खान-पान का कोई सुंदर आयोजन कर सकते हैं, जिससे घर का वातावरण और भी खुशनुमा हो जाएगा.
- करियर और व्यापार: आज का दिन आपके लिए शुभ समाचार लेकर आया है. आपका मन प्रसन्न रहेगा, जिसका सकारात्मक असर आपके कार्यक्षेत्र पर भी पड़ेगा. यदि आप कोई प्रवास या यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो वह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और आप अपने व्यापार में भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जो आपको सफलता दिलाएगा.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक है. आप अपने प्रिय पात्र के साथ समय व्यतीत करके अपने मन को खुशी देंगे. आप दोनों के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ेगा. अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार है. तन और मन दोनों दृष्टि से आप स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे. आपके चेहरे पर चमक और आंखों में तेज दिखाई देगा. आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे.
- सावधानी: खान-पान के आयोजन में अत्यधिक उत्साह के चलते अपनी दिनचर्या से विचलित न हों. भावनात्मक निर्णय लेते समय संयम बनाए रखें.
- उपाय: चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्तुओं का दान करें या शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
- शुभ रंग: सफेद
- शुभ अंक: 2
- यदि चाहें तो मैं सिंह से मीन राशि तक भी इसी फॉर्मेट में एक साथ दे सकती हूँ.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, आज घरेलू मोर्चे पर आपको संयम बनाए रखने की आवश्यकता है. मन भावनात्मक रूप से व्यथित रहेगा, जिसका असर पारिवारिक माहौल पर भी पड़ सकता है. किसी भी सदस्य के साथ वाद-विवाद से बचें. विदेश से आने वाली अच्छी खबर से परिवार में खुशियाँ दस्तक सकती हैं, जिससे माहौल हल्का होगा.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. विदेश से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जो आपके व्यवसाय को नई दिशा दे सकता है. हालांकि, कोर्ट-कचहरी या कानूनी बातों में किसी भी निर्णय को लेने से पहले गहराई से सोच-विचार करें. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदेय हो सकते हैं.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में आज संवेदनशीलता बनी रहेगी. अपने प्रियतम की बातों को विशेष महत्व दें, उन्हें नजरअंदाज न करें. भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जो आपके रिश्ते को नुकसान पहुँचाए. वाणी में मधुरता बनाए रखें, ताकि प्यार में मिठास कम न हो. साथी के साथ समय व्यतीत करें और उनकी भावनाओं का आदर करें.
- स्वास्थ्य: आज आपका मानसिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है. मन व्यथित और चिंतित रहेगा, जिससे शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. योग और ध्यान जैसी गतिविधियों से मन को शांत करने का प्रयास करें. सकारात्मक सोच बनाए रखने की कोशिश करें. अनिद्रा से बचने के लिए रात को भारी भोजन से परहेज करें.
- सावधानी: आज सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत कोर्ट-कचहरी के मामलों में है. भावनाओं के वेग में आकर ऐसा कोई भी अनैतिक कार्य न करें, जिसके भविष्य में पछतावा हो. अजनबियों से बातचीत करते समय अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें. वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें, क्योंकि कड़वे शब्द रिश्तों में दरार डाल सकते हैं.
- उपाय: मानसिक शांति और कानूनी परेशानियों को दूर करने के लिए आज शनिदेव को तेल चढ़ाएं और काले तिल का दान करें.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 8
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन को और भी सुखद बनाने वाला है. प्रियजनों के साथ हुई मुलाकात बहुत ही आनंददायक और यादगार रहेगी. घर के वातावरण में खुशियों का आगमन होगा. दांपत्य जीवन में आप गहरा सुख और संतोष अनुभव करेंगे, जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी.
- करियर और व्यापार: करियर और व्यापार के क्षेत्र में आज आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. विविध क्षेत्रों से यश, कीर्ति तथा आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. व्यापार में आय में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. ऑफिस के किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर यात्रा का आयोजन हो सकता है, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होगी.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद ही शुभ और रोमांटिक है. मित्रों से लाभ होने के साथ-साथ आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा. अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे और एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे. विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का समय आपके लिए बहुत अच्छा है. आप खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहने से आप अपने दैनिक कार्यों को बहुत ही आसानी और सकारात्मकता के साथ पूरा कर पाएंगे.
- सावधानी: हालांकि दिन शुभ है, फिर भी लापरवाही से बचने की जरूरत है. किसी भी काम को करते समय जल्दबाजी न करें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है. विशेष रूप से वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें.
- उपाय: आज के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और गरीबों को भोजन कराएं.
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 5
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, इस दिन पारिवारिक जीवन की शुरुआत थोड़ी चिंताग्रस्त रहेगी. सुबह आपका मन किसी न किसी बात को लेकर उद्विग्न रह सकता है. घरेलू मोर्चे पर, खासकर संतान के साथ आपके मतभेद होने की संभावना है, जिससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. हालांकि, शाम का समय राहत भरा रहेगा. शाम को आप अपने परिजनों के साथ सुखद क्षण व्यतीत करेंगे और घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा.
- करियर और व्यापार: करियर के क्षेत्र में दिन की शुरुआत थोड़ी मुश्किल हो सकती है. सुबह शारीरिक शिथिलता और आलस्य के कारण आप काम में रुचि नहीं ले पाएंगे, जिससे आपके अधिकारी आपसे अप्रसन्न रह सकते हैं. लेकिन दोपहर के बाद स्थिति में व्यापक सुधार होगा. कार्यालय का वातावरण अनुकूल होगा और उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि आपको व्यावसायिक लाभ दिलाएगी. सामाजिक क्षेत्र में भी आपको मान-सम्मान के अवसर प्राप्त होंगे.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन के लिए दिन मिला-जुला परिणाम देगा. सुबह की चिंता और थकान के कारण आप अपने साथी को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे. लेकिन जैसे ही शाम होगी, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. शाम का समय प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्तम है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है. हालांकि सुबह आपको आलस और शिथिलता महसूस हो सकती है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ आपका आरोग्य ठीक रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.
- सावधानी: सुबह के समय कार्यालय में अपने अधिकारियों से तर्क-वितर्क करने से बचें. संतान के साथ भी विवाद को बढ़ने न दें और संयम बनाए रखें. आलस पर काबू पाने का प्रयास करें ताकि काम प्रभावित न हो.
- उपाय: सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी.
- शुभ रंग: नारंगी
- शुभ अंक: 1
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, आज के दिन घरेलू मोर्चे पर थकान और आलस्य का असर दिखाई देगा. आपकी ऊर्जा कम होने के कारण घर के छोटे-मोटे कामों में भी रुचि नहीं दिखाएंगे. इस वजह से संतान के साथ आपके विचारों में मतभेद हो सकते हैं. बच्चों की बातों पर धैर्य रखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्रोध करने से स्थिति और बिगड़ सकती है. पारिवारिक वातावरण को सामान्य बनाए रखने के लिए ज्यादा बोलने से परहेज करें.
- करियर और व्यापार: व्यावसायिक क्षेत्र में आज आपको उत्साह की काफी कमी महसूस होगी. शारीरिक और मानसिक थकान के चलते काम की गति सुस्त पड़ सकती है. किसी भी काम के बीच में ही अटकने या पूरा न होने से आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे. खास बात यह है कि आज उच्च अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति बेहद नकारात्मक और कठोर रहेगा, जिससे मन खिन्न हो सकता है. नए कार्यों की शुरुआत आज न करें.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में भी आज दिन ठीक नहीं कहा जाएगा. थकान के कारण आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे और बातचीत में कड़वाहट आ सकती है. छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की संभावना है, इसलिए संवेदनशील रहें.
- स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी थके हुए महसूस करेंगे. चिंता और आलस्य आपकी ऊर्जा को खत्म कर देंगे, जिससे काम करने की इच्छा नहीं होगी. अपनी फिटनेस का ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा तनाव न लें, अन्यथा सिरदर्द की समस्या हो सकती है.
- सावधानी: आज का दिन बड़े निर्णयों के लिए अनुकूल नहीं है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को आज स्थगित ही रखना लाभदायक रहेगा, खासकर आर्थिक पहलू को लेकर. विवाद से बचने के लिए मौन का सहारा लें और अपनी बात रखने में ही समझदारी समझें.
- उपाय: मन की शांति बनाए रखने और विवादों को दूर करने के लिए आज ज्यादा से ज्यादा 'मौन' व्रत का पालन करें.
- शुभ रंग: हरा
- शुभ अंक: 3
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी, जिससे घर के बजट पर दबाव पड़ सकता है और आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी और व्यवहार पर पूर्ण संयम रखना आवश्यक है. गुस्से में कही गई बातें रिश्तों में दरार पैदा कर सकती हैं, इसलिए संवेदनशील रहें और किसी भी बहस से बचें.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज आपको सावधान रहने की जरूरत है. आज के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत न करें, क्योंकि यह समय अनुकूल नहीं है. व्यापार में बड़ा निवेश करने से बचें. अगर आप किसी ऑपरेशन या कानूनी मामले की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें आगे बढ़ाना ही बेहतर रहेगा. वर्तमान कार्यों को संभालकर चलें और जोखिम न लें.
- लव लाइफ: प्रेम जीवन में आज आप काफी चिंतित महसूस कर सकते हैं. अपने साथी के साथ व्यवहार करते समय संयम बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें, क्योंकि आज माहौल तनावपूर्ण रह सकता है. अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें ताकि प्यार में मिठास बनी रहे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. कफ, जुकाम या पेट संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. अचानक किसी पुरानी बीमारी के उभरने की भी संभावना है, जिससे आप शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे. ठंडी चीजों का सेवन कम करें और डॉक्टर की सलाह लेना न भूलें.
- सावधानी: आज के दिन ऑपरेशन जैसे बड़े चिकित्सकीय कार्यों को टाल दें. अपनी खर्चीली आदतों पर लगाम लगाएं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है. बोलते समय सोच-समझकर बोलें, वरना विवाद की स्थिति बन सकती है.
- उपाय: मानसिक शांति और सेहत के लिए सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तथा 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.
- शुभ रंग: पिंक
- शुभ अंक: 1
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन पारिवारिक सुख-सुविधाओं के लिए अनुकूल है. घर का वातावरण काफी अच्छा और सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन होगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा. ननिहाल पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशियों का वातावरण बन जाएगा.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज आपको सफलता हाथ लगेगी. आपके द्वारा किए गए काम सराहे जाएंगे, जिससे आपको यश और कीर्ति प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोगों को सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे टीम में काम करना आसान हो जाएगा. व्यापार में भी आपकी रणनीतियां सफल रहेंगी और लाभ के नए अवसर सामने आएंगे.
- लव लाइफ: आपके अंदर ताजगी और स्फूर्ति का संचार होगा, जिसका सकारात्मक असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे. प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ किसी खूबसूरत जगह पर जाने का मौका मिल सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आप बिल्कुल फिट और चुस्त महसूस करेंगे. तन-मन से आप ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे. यदि किसी बीमार व्यक्ति का इलाज चल रहा है, तो आज उनकी तबीयत में सुधार आने की संभावना है, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी.
- सावधानी: आज के दिन आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. राशिफल के अनुसार खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें. आवेग में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें. धन का लेन-देन करते समय सावधानी बरतें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.
- उपाय: अपनी इस स्फूर्ति और सफलता को बनाए रखने के लिए आज आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज पर ध्यान दें. सुबह उठकर कुछ समय व्यायाम और ध्यान को समर्पित करें. इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और पूरे दिन ऊर्जा का स्तर उच्च बना रहेगा.
- शुभ रंग: आसमानी
- शुभ अंक: 5
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन पारिवारिक सुख-सुविधाओं के लिए अनुकूल है. घर का वातावरण काफी अच्छा और सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतरीन होगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा. ननिहाल पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशियों का वातावरण बन जाएगा. घर पर धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकते हैं.
- करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज आपको सफलता हाथ लगेगी. आपके द्वारा किए गए काम सराहे जाएंगे, जिससे आपको यश और कीर्ति प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोगों को सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे टीम में काम करना आसान हो जाएगा. व्यापार में भी आपकी रणनीतियां सफल रहेंगी और लाभ के नए अवसर सामने आएंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी.
- लव लाइफ: आपके अंदर ताजगी और स्फूर्ति का संचार होगा, जिसका सकारात्मक असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे. प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ किसी खूबसूरत जगह पर जाने का मौका मिल सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आप बिल्कुल फिट और चुस्त महसूस करेंगे. तन-मन से आप ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे. यदि किसी बीमार व्यक्ति का इलाज चल रहा है, तो आज उनकी तबीयत में सुधार आने की संभावना है, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी. आप अपने सेहत को लेकर काफी सजग रहेंगे.
- सावधानी: आज के दिन आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. राशिफल के अनुसार खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें. आवेग में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें. धन का लेन-देन करते समय सावधानी बरतें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो.
- उपाय: अपनी इस स्फूर्ति और सफलता को बनाए रखने के लिए आज आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज पर ध्यान दें. सुबह उठकर कुछ समय व्यायाम और ध्यान को समर्पित करें. इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और पूरे दिन ऊर्जा का स्तर उच्च बना रहेगा.
- शुभ रंग: आसमानी
- शुभ अंक: 5
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन को और अधिक सुखद बनाएगा. घर के वातावरण में सुख और शांति की व्यापकता बनी रहेगी, जिससे सभी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलेगी. दिन में किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा. दोस्तों या रिश्तेदारों की ओर से कोई उपहार मिलने की संभावना भी है, जो घर की खुशियों को और बढ़ा देगा. परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करें.
- करियर और व्यापार: करियर और व्यावसायिक मोर्चे पर आज आपको उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलेंगे. लंबे समय से अटके हुए अधूरे काम आज पूरे होंगे, जिससे आपको बड़ी राहत महसूस होगी. दोपहर के बाद का समय आर्थिक लाभ के लिहाज से अत्यंत शुभ रहने वाला है. व्यापार में आपके विरोधियों पर आप आसानी से विजय प्राप्त करेंगे और आपकी स्थिति मजबूत होगी. यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो आगे बढ़ें.
- लव लाइफ: आज के दिन कला और सौंदर्य के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिसका सकारात्मक असर आपके प्रेम जीवन पर भी पड़ेगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी रचनात्मक काम में सहभागिता कर सकते हैं. आपका स्वभाव प्रेमपूर्ण रहेगा और प्रियजनों का साथ आपको खुश रखेगा. कोई विशेष उपहार मिलने से रोमांटिक जीवन में मिठास आएगी.
- स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक है. दिन के दौरान चिंता के क्षण आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें.
- सावधानी: आज सबसे अधिक सावधानी अपने स्वभाव को लेकर बरतनी होगी. इस समय स्वभाव में क्रोध की अधिकता हो सकती है. बातचीत में गुस्से को नहीं आने दें, अन्यथा बनते काम बिगड़ सकते हैं. मन और वाणी पर पूर्ण संयम रखना आवश्यक है.
- उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं तथा गाय को रोटी खिलाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और मन शांत रहेगा.
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 1
Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी कब ? जानें डेट, मुहूर्त, चंद्रोदय समय
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL