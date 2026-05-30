एक शांत और सुरक्षित मानी जाने वाली हाउसिंग सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई. लोगों के भरोसे और सुरक्षा की भावना को झकझोर देने वाली इस घटना ने पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है. आरोप है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को पड़ोसी के घर की बालकनी में घुसकर बिना इजाजत लोगों की रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ा गया. इस खुलासे के बाद से सोसाइटी के लोग सदमे में हैं और अब अपने ही आसपास के माहौल को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बालकनी से बाहर झुककर चाचा ने की औछी हरकत

CCTV वीडियो में कथित तौर पर दिखता है कि वह व्यक्ति पड़ोसी की बालकनी के पास पहुंचता है और वहां खड़े होकर किसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है. दावा किया जा रहा है कि वह लोगों की जानकारी के बिना उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था. वीडियो में ये शख्स बालकनी से अपनी जान जोखिम में डालकर झुकता है और पड़ोस वाले फ्लेट की वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया. कई लोगों ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि जिस जगह को वे सुरक्षित मानते थे, वहां ऐसी घटना होना बेहद डराने वाला है. खासकर महिलाओं और परिवारों में इस घटना को लेकर ज्यादा चिंता देखी जा रही है.

इन चाचा को देखिए 😳



अपनी जान की परवाह किए बिना, पड़ोसी घर में हो रही लड़ाई का वीडियो बनाने के लिए खिड़की से लटक गए,



असल में बगल वाले घर में झगड़ा चल रहा था, लेकिन आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी,



जिज्ञासा में चाचा साहब सीधे बिल्डिंग की खिड़की से झूलकर वीडियो रिकॉर्ड करने लग गए। pic.twitter.com/x33cdGG3uN — ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) May 29, 2026

लोगों को शुरू से ही था शक

मामला तब शुरू हुआ जब सोसाइटी के कुछ निवासियों ने पिछले कई दिनों से अजीब हरकतें नोटिस करनी शुरू कीं. शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे-धीरे शक गहराने लगा. कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है. इसके बाद निवासियों ने मिलकर CCTV फुटेज चेक करने का फैसला किया. जैसे ही रिकॉर्डिंग देखी गई, सबके होश उड़ गए. फुटेज में एक बुजुर्ग व्यक्ति संदिग्ध तरीके से एक फ्लैट के पास घूमता हुआ दिखाई दिया. वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि एबीपी लाइव नहीं करता है, खबर इंटरनेट पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "आजकल लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा समझदारी भी होनी चाहिए." वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, "जरा सी गलती हो जाती तो चाचा सीधे यमलोक पहुंच जाते." एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "ये तो हमारी कॉलोनी वाली आंटी की तरह है, जहां भी कुछ होता है, उन्हें सब पता रहता है." हालांकि, ज्यादातर लोगों ने इस घटना को गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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