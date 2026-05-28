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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVrishchik June Horoscope 2026: वृश्चिक जून मासिक राशिफल, अचानक बड़ा खर्चा बढ़ा सकता है तनाव, बचत जरुरी

Vrishchik June Horoscope 2026: वृश्चिक जून मासिक राशिफल, अचानक बड़ा खर्चा बढ़ा सकता है तनाव, बचत जरुरी

June Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताोया जाता है. जानिए जून 2026 का महीना वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 May 2026 03:10 PM (IST)
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Scorpio June horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जून (June 2026) का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जून का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत में सेहत को लेकर रहें सतर्क

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिला-जुला रहने वाला है. माह की शुरुआत में सेहत संबंधी कुछेक दिक्कतें हो सकती हैं. इस दौरान आपको मौसमी बीमारी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा हो सकती है. ऐसे में इस दौरान आपको अपने खानपान और दिनचर्या का ख्याल रखना उचित रहेगा. अनियमित दिनचर्या और अधिक तनाव आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं, इसलिए समय पर आराम करना जरूरी होगा.

आर्थिक मामलों में बरतें समझदारी

जून महीने के पूर्वार्ध में आपको अपने धन को बहुत सोच-समझकर खर्च करना होगा अन्यथा आपको महीने के अंत तक उधार लेने की नौबत आ सकती है. माह के मध्य में अचानक से आए बड़े खर्च आपका बजट बिगाड़ने का काम कर सकते हैं. ऐसे में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य को ध्यान में रखकर आर्थिक योजनाएं बनाएं.

कारोबार में मिलेगा कड़ा मुकाबला

व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटरर्स से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. वृश्चिक राशि के लोगों को कारोबार में या किसी अन्य क्षेत्र में शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए अन्यथा उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं. जल्द लाभ के लालच में कोई गलत फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. पास के फायदे में दूर का नुकसान बचने के लिए जून महीने में सट्टा, लॉटरी से दूर रहें और जोखिम भरी योजना में निवेश करने से बचें.

नौकरीपेशा लोगों पर बढ़ेगा दबाव

माह के मध्य में नौकरीपेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है. यदि आप प्रमोशन या ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं तो वह थोड़ा आगे बढ़ सकता है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा. जल्दबाजी में किसी सहकर्मी के साथ विवाद करने से बचें.

प्रेम संबंधों में आ सकती है उठापटक

प्रेम संबंध की दृष्टि से जून का महीना थोड़ा उठापटक वाला रहने वाला है. लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते कभी नरम तो कभी गरम दिख सकते हैं. गलतफहमियों के कारण रिश्तों में दूरी आ सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. वहीं दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा. ऐसे समय में उनका सहयोग और भावनात्मक साथ देना आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा.

महिलाओं और परिवार के लिए सलाह

माह के अंतिम सप्ताह में कामकाजी महिलाओं को अपने घर और कार्यक्षेत्र के बीच सामंजस्य बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं. परिवार की जिम्मेदारियों के साथ कामकाज का दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. ऐसे में समय प्रबंधन और परिवार का सहयोग आपके लिए राहत लेकर आएगा.

उपाय

प्रतिदिन ‘ॐ हं हनुमते नमः’ मंत्र की एक माला जप करें तथा मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 May 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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