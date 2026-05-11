Bakrid 2026 Date: मौलाना ने बताई ईद-उल-अजहा की तारीख, जानें भारत, पाकिस्तान, सउदी में बकरीद कब

Bakrid 2026 Date: इस्लाम धर्म के कई महत्वपूर्ण त्योहारों में बकरीद भी एक है, जिसे ईद-उल-अजहा के नाम से भी जाना जाता है. बकरीद पर्व पर मुख्य रूप से कुर्बानी का खास महत्व होता है. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, बकरीद हर साल जुलहिज्जा (12वां महीना) की 10दसवीं तारीख को मनाई जाती है.

सभी इस्लामिक त्योहारों की तरह बकरीद की तारीख भी हिलाल का चांद नजर आने पर तय होती है. नया चांद नजर आने के बाद जुलहिज्जा की शुरुआत होगी और दसवें दिन बकरीद मनाया जाएगा. इसलिए दुनियाभर के मुसलमानों को जुलहिज्जा के चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है.

बकरीद की तारीख को लेकर लगभग दुनियाभर के देशों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. भारत से लेकर पाकिस्तान, ईरान, सऊदी और इंग्लैंड जैसे देशों में बस यही सवाल है कि, बकरीद आखिर कब मनाई जाएगी. इस बीच इस्लामिक विद्वान समीरुद्दी कासमी (Samiruddin Qasmi) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर चांद की स्थिति बताई है. वीडियो में उन्होंने जुलहिज्जा के चांद और बकरीद की संभावित तारीख को लेकर जानकारी दी है.

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बता दें कि, समीरुद्दीन कासमी ब्रिटेन में रहने वाले एक भारतीय इस्लामी विद्वान हैं. ये इस्लामी खगोल विज्ञान, हदीस, हनफी न्यायशास्त्र और इस्लामी धर्म-नीतियों में विशेषज्ञता रखते हैं. जुलहिज्जा और ईद-उल-अजहा की तारीख को लेकर समीरुद्दीन कासमी कहते हैं-

चांद की ऊंचाई पर इस्लामिक विद्वान कासमी का आंकलन

17 मई 2026 को भारत में चांद की ऊंचाई 9 डिग्री और उमर 17 घंटे 39 मिनट है. बर्मा में 8 डिग्री, बांग्लादेश में 9 डिग्री, नेपाल में 9 डिग्री. वैसे तो चांद 10 डिग्री में नजर आता है और यहां 9 डिग्री है. 9 डिग्री में चांद देखना मुश्किल है.

वहीं 18 मई 2026 भारत में चांद की ऊंचाई 23 डिग्री और उमर 41 घंटे 40 मिनट है. बर्मा में 22 डिग्री, बांग्लादेश में 23 डिग्री, नेपाल में 23 डिग्री. चांद 10 डिग्री में नजर आता है और 22-23 डिग्री में अच्छी तरह से काफी देर तक हिलाल चांद नजर आएगा. ऐसे में इन देशों में 19 मई को जुलहिज्जा (Dhul Hijjah 1447) की पहली तारीख हो सकती है और इसके ठीक 10 दिन बाद 28 मई को बकरीद मनाई जा सकती है.

17 मई को कराची में चांद 10 डिग्री, पेशावर में 10 डिग्री, ईरान में 10 डिग्री और अफगानिस्तान में 10 डिग्री है. चांद 10 डिग्री में नजर आता है और यहां 10 डिग्री तो है लेकिन चांद की उमर कब है. लेकिन इन जगहों पर 18 मई को जुलहिज्जा की पहली तारीख हो सकती है. ऐसे में पाकिस्तान में 27 मई को बकरीद मनाई जा सकती है.

भारत में बकरीद 28 मई, 2026 पाकिस्तान में बकरीद 27 मई, 2026 इंग्लैंड में बकरीद 27 मई, 2026 सउदी में बकरीद 27 मई, 2026

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