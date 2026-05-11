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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBakrid 2026 Date: मौलाना ने बताई ईद-उल-अजहा की तारीख, जानें भारत, पाकिस्तान, सउदी में बकरीद कब

Bakrid 2026 Date: मौलाना ने बताई ईद-उल-अजहा की तारीख, जानें भारत, पाकिस्तान, सउदी में बकरीद कब

Bakrid 2026 Date: ईद-उल-अजहा या बकरीद जुलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है. मुसलामनों को इसका बेसब्री से इंतजार है. इस्लामिक विद्वान समीरुद्दीन कासमी ने वीडियो जारी कर चांद की स्थिति बताई.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 May 2026 08:10 AM (IST)
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Bakrid 2026 Date: इस्लाम धर्म के कई महत्वपूर्ण त्योहारों में बकरीद भी एक है, जिसे ईद-उल-अजहा के नाम से भी जाना जाता है. बकरीद पर्व पर मुख्य रूप से कुर्बानी का खास महत्व होता है. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, बकरीद हर साल जुलहिज्जा (12वां महीना) की 10दसवीं तारीख को मनाई जाती है.

सभी इस्लामिक त्योहारों की तरह बकरीद की तारीख भी हिलाल का चांद नजर आने पर तय होती है. नया चांद नजर आने के बाद जुलहिज्जा की शुरुआत होगी और दसवें दिन बकरीद मनाया जाएगा. इसलिए दुनियाभर के मुसलमानों को जुलहिज्जा के चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है.

बकरीद की तारीख को लेकर लगभग दुनियाभर के देशों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. भारत से लेकर पाकिस्तान, ईरान, सऊदी और इंग्लैंड जैसे देशों में बस यही सवाल है कि, बकरीद आखिर कब मनाई जाएगी. इस बीच इस्लामिक विद्वान समीरुद्दी कासमी (Samiruddin Qasmi) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी कर चांद की स्थिति बताई है. वीडियो में उन्होंने जुलहिज्जा के चांद और बकरीद की संभावित तारीख को लेकर जानकारी दी है.

ये भी पढ़ें: Bakrid 2026 Date: 27 या 28 मई कब होगी बकरीद, ईद-उल-अजहा की तारीख पर मौलाना ने क्या कहा

बता दें कि, समीरुद्दीन कासमी ब्रिटेन में रहने वाले एक भारतीय इस्लामी विद्वान हैं. ये इस्लामी खगोल विज्ञान, हदीस, हनफी न्यायशास्त्र और इस्लामी धर्म-नीतियों में विशेषज्ञता रखते हैं. जुलहिज्जा और ईद-उल-अजहा की तारीख को लेकर समीरुद्दीन कासमी कहते हैं-

चांद की ऊंचाई पर इस्लामिक विद्वान कासमी का आंकलन 

17 मई 2026 को भारत में चांद की ऊंचाई 9 डिग्री और उमर 17 घंटे 39 मिनट है. बर्मा में 8 डिग्री,  बांग्लादेश में 9 डिग्री, नेपाल में 9 डिग्री. वैसे तो चांद 10 डिग्री में नजर आता है और यहां 9 डिग्री है. 9 डिग्री में चांद देखना मुश्किल है.

वहीं 18 मई 2026 भारत में चांद की ऊंचाई 23 डिग्री और उमर 41 घंटे 40 मिनट है. बर्मा में 22 डिग्री,  बांग्लादेश में 23 डिग्री, नेपाल में 23 डिग्री. चांद 10 डिग्री में नजर आता है और 22-23 डिग्री में अच्छी तरह से काफी देर तक हिलाल चांद नजर आएगा. ऐसे में इन देशों में 19 मई को जुलहिज्जा (Dhul Hijjah 1447) की पहली तारीख हो सकती है और इसके ठीक 10 दिन बाद 28 मई को बकरीद मनाई जा सकती है.

17 मई को कराची में चांद 10 डिग्री, पेशावर में 10 डिग्री, ईरान में 10 डिग्री और अफगानिस्तान में 10 डिग्री है. चांद 10 डिग्री में नजर आता है और यहां 10 डिग्री तो है लेकिन चांद की उमर कब है. लेकिन इन जगहों पर 18 मई को जुलहिज्जा की पहली तारीख हो सकती है. ऐसे में पाकिस्तान में 27 मई को बकरीद मनाई जा सकती है. 

भारत में बकरीद 28 मई, 2026
पाकिस्तान में बकरीद 27 मई, 2026
इंग्लैंड में बकरीद  27 मई, 2026
सउदी में बकरीद  27 मई, 2026

ये भी पढ़ें: Eid al Adha 2026: मई में इस दिन मनाया जाएगा इस्लाम का बड़ा त्योहार, तैयारियों में जुट जाएं मुसलमान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 11 May 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
Bakrid Muslim Festival Islamic Scholar Dhul Hijjah Eid Ul Adha 2026 Bakrid 2026 Date
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