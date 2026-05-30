हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिषेक बनर्जी से मिलने अस्पताल पहुंचीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाला गुस्सा, कहा- शासक हत्यारे...

अभिषेक बनर्जी से मिलने अस्पताल पहुंचीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाला गुस्सा, कहा- शासक हत्यारे...

Abhishek Banerjee Attacked: तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि अपने बातों पर कायम रहते हुए अभिषेक बनर्जी ने संजू कर्मकार के शोकाकुल परिवार का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 30 May 2026 08:26 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है. उन्होंने इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर भाजपा को हत्यारा तक करार दिया है.

उन्होंने अपने X पोस्ट में टीएमसी के आधिकारिक हैंडल से शेयर किए गए वीडियो पोस्ट को री-शेयर करते हुए सिर्फ एक लाइन लिखी है. उन्होंने लिखा, ‘शासक बने हत्यारे... भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर शर्म आती है.’  

RULERS BECAME KILLERS- shame on you BJP https://t.co/DHNsnDAc9a

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) May 30, 2026

अभिषेक बनर्जी से मिलने अस्पताल पहुंचीं ममता बनर्जी

वहीं, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सोनारपुर हमले में घायल हुए अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से मिलने शनिवार (30 मई, 2026) की शाम कोलकाता स्थित अपोलो अस्पताल पहुंची, जहां अभिषेक बनर्जी इलाजरत हैं. 

TMC ने अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर क्या कहा?

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी पर हुए सोनारपुर में हुए हमले का एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में कैप्शन में पार्टी ने लिखा, ‘अपने बातों पर कायम रहते हुए अभिषेक बनर्जी ने संजू कर्मकार के शोकाकुल परिवार का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया.’

पार्टी ने कहा, ‘भाजपा समर्थित उपद्रवियों के हिंसक हमले के बावजूद, हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने पीछे हटने का रास्ता नहीं चुना. इसके बजाय, वे उस परिवार के साथ खड़े रहे, जो कथित तौर पर भाजपा समर्थित गुंडों की तरफ से पहुंचाए गए एक अकल्पनीय नुकसान से टूट चुका है. यही करुणा से प्रेरित राजनीति और नफरत से प्रेरित राजनीति के बीच का अंतर है.’

टीएमसी ने सीएम शुभेंदु अधिकारी पर साधा निशाना

पार्टी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘शुभेंदु अधिकारी, आज की घटनाओं ने एक बार उस राजनीति को उजागर कर दिया है, जिसकी आप अगुवाई करते हैं. एक ऐसी राजनीति जो डराने और धमकाने, हिंसा और बदले पर आधारित है.’  

अभिषेक बनर्जी पर हमले की मल्लिकार्जुन खरगे ने की निंदा 

वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने अपने X पोस्ट में लिखा, ‘सोनारपुर में सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए चौंकाने वाले हमले की कड़ी निंदा करता हूं. वे राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने गए थे. एक प्रमुख विपक्षी नेता को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न दिया जाना, भाजपा की बदले और उत्पीड़न क राजनीति को उजागर करता है.’ 

खरगे ने आगे कहा, ‘पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार को सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और इस तरह के हमलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए. राजनीतिक मतभेद कभी भी किसी भी तरह की हिंसा को सही नहीं ठहरा सकते हैं.’

यह भी पढ़ेंः ‘अभी एक महीना भी नहीं हुआ और...’, बंगाल के सोनारपुर में TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर हमला, BJP पर लगाए आरोप

Published at : 30 May 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC WEST BENGAL MAMATA BANERJEE Sonarpur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अभिषेक बनर्जी से मिलने अस्पताल पहुंचीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाला गुस्सा, कहा- शासक हत्यारे...
भतीजे अभिषेक से मिलने अस्पताल पहुंचीं ममता, BJP पर निकाला गुस्सा, कहा- 'शासक हत्यारे बन गए'
इंडिया
538 जांबाज अग्निवीर पास-आउट होकर भारतीय सेना में शामिल, जम्मू कश्मीर में खाई देश की रक्षा की कसम
538 जांबाज अग्निवीर पास-आउट होकर भारतीय सेना में शामिल, जम्मू कश्मीर में खाई देश की रक्षा की कसम
इंडिया
'मां गंगा के आशीर्वाद से तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार', नितिन नवीन का उत्तराखंड चुनाव से पहले बड़ा दावा
'मां गंगा के आशीर्वाद से तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार', नितिन नवीन का उत्तराखंड चुनाव से पहले बड़ा दावा
इंडिया
दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पाकिस्तानी एजेंसी ISI के 8 एजेंट गिरफ्तार
दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, पाकिस्तानी एजेंसी ISI के 8 एजेंट गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Karan Johar ने Shah Rukh Khan-Alia Bhatt समेत कई सितारों को किया unfollow, फिर दी सफाई
Weather Update: उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी, कई हादसों में मौतें और भारी नुकसान | Breaking News
Ghaziabad Surya Case: इलाके में इंसाफ की मांग हुई तेज| Khora Murder | Breaking News | Latest News
UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
राजस्थान से दिल्ली तक अचानक वाइब्रेट करने लगे मोबाइल, किस लिए आया ये अलर्ट?
बिहार
Video: वृंदावन के वंशीवट पर तेज प्रताप यादव ने की रासलीला, गोपियों के साथ नृत्य कर बजाई बांसुरी
वृंदावन के वंशीवट पर तेज प्रताप यादव ने की रासलीला, गोपियों के साथ नृत्य कर बजाई बांसुरी
आईपीएल 2026
RCB vs GT Final: बेंगलुरू या गुजरात, फाइनल में किसका साथ देगी अहमदाबाद की पिच? देखें सबसे बड़ा प्रिडिक्शन
बेंगलुरू या गुजरात, फाइनल में किसका साथ देगी अहमदाबाद की पिच? देखें सबसे बड़ा प्रिडिक्शन
बॉलीवुड
2 साल तक डेट, और फिर गुपचुप शादी, 80 के दशक की धर्मेंद्र की वो हिरोइन, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग
2 साल तक डेट, और फिर गुपचुप शादी, 80 के दशक की धर्मेंद्र की वो हिरोइन, जिसने करियर के पीक पर छोड़ी एक्टिंग
विश्व
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
बूंद-बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची, पहलगाम आतंकी हमले पर बुरी तरह पछता रहे होंगे आसिम मुनीर!
इंडिया
Karnataka Politics: कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
कर्नाटक में सिद्धारमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करेंगे डीके शिवकुमार? पूर्व CM के करीबी का बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
एक दिन के लिए न निकले सूरज तो क्या होगा, जानें कितनी देर जिंदा रह सकेगा इंसान?
एक दिन के लिए न निकले सूरज तो क्या होगा, जानें कितनी देर जिंदा रह सकेगा इंसान?
ट्रेंडिंग
'आपको भी मुबारक' शाहीन अफरीदी ने पत्रकार के नाम को समझा ईद मुबारक, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
'आपको भी मुबारक' शाहीन अफरीदी ने पत्रकार के नाम को समझा ईद मुबारक, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget