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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBlue Moon 2026: 31 मई को दिखेगा ब्लू मून, ढाई साल बाद आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा, देखें समय

Blue Moon 2026: 31 मई को दिखेगा ब्लू मून, ढाई साल बाद आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा, देखें समय

Blue Moon 2026: 31 मई को अधिकमास पूर्णिमा पर ब्लू मून का अद्भुत नजारा दिखाई देगा. खगोल प्रेमियों के लिए ये दिन बहुत खास है. क्या होता है ब्लू मून, क्यों माना जाता है इसे खास जानें महत्व

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 30 May 2026 07:31 PM (IST)
Blue Moon 2026: 31 मई को अधिकमास पूर्णिमा पर ब्लू मून का अद्भुत नजारा दिखाई देगा. खगोल प्रेमियों के लिए ये दिन बहुत खास है. क्या होता है ब्लू मून, क्यों माना जाता है इसे खास जानें महत्व

ब्लू मून 2026

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भारत में अधिकमास पूर्णिमा के दिन 31 मई को शाम 6.30 से 7.30 के बीच ब्लू मून दिखाई देगा. ऐसा दुर्लभ नजारा 2 से 3 साल के बाद ही नजर आता है.
भारत में अधिकमास पूर्णिमा के दिन 31 मई को शाम 6.30 से 7.30 के बीच ब्लू मून दिखाई देगा. ऐसा दुर्लभ नजारा 2 से 3 साल के बाद ही नजर आता है.
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ब्लू मून एक खगोलीय घटना है, जो तब घटित होती है जब किसी मौसम (सीजन) में सामान्य तीन की बजाय चार पूर्णिमाएं पड़ती हैं। इस स्थिति में आने वाली अतिरिक्त पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। यही वजह है कि यह घटना विशेष मानी जाती है.
ब्लू मून एक खगोलीय घटना है, जो तब घटित होती है जब किसी मौसम (सीजन) में सामान्य तीन की बजाय चार पूर्णिमाएं पड़ती हैं। इस स्थिति में आने वाली अतिरिक्त पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। यही वजह है कि यह घटना विशेष मानी जाती है.
Published at : 30 May 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Adhik Maas Purnima Purnima 2026 Blue Moon 2026 Full Moon 2026

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