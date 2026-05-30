ब्लू मून एक खगोलीय घटना है, जो तब घटित होती है जब किसी मौसम (सीजन) में सामान्य तीन की बजाय चार पूर्णिमाएं पड़ती हैं। इस स्थिति में आने वाली अतिरिक्त पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। यही वजह है कि यह घटना विशेष मानी जाती है.