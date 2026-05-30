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Blue Moon 2026: 31 मई को दिखेगा ब्लू मून, ढाई साल बाद आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा, देखें समय
Blue Moon 2026: 31 मई को अधिकमास पूर्णिमा पर ब्लू मून का अद्भुत नजारा दिखाई देगा. खगोल प्रेमियों के लिए ये दिन बहुत खास है. क्या होता है ब्लू मून, क्यों माना जाता है इसे खास जानें महत्व
ब्लू मून 2026
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Published at : 30 May 2026 07:31 PM (IST)
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मेघा प्रसादसीनियर एडिटर (पॉलिटिकल अफेयर्स)
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