इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनुपम पाण्डेय बने UPPSC के सदस्य, राज्यपाल ने दी नियुक्ति
UP News: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनुपम पाण्डेय प्रयागराज के दारागंज के निवासी हैं. वो 6 साल तक यूपी लोकसेवा आयोग के सदस्य के तौर पर काम करेंगे.
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अनुपम पाण्डेय को यूपी लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है. अनुपम पांडे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं. उन्हें प्रयागराज स्थित यूपीपीएससी में सदस्य पद की अहम जिम्मेदारी मिली है. वो 6 साल तक इस पद पर रहेंगे.
प्रोफेसर अनुपम पाण्डेय प्रयागराज के दारागंज के पुरा परैन के निवासी हैं. उनके पिता का नाम गंगा प्रसाद पाण्डेय है. उनका जन्म 22 फरवरी 1973 को हुआ है. आयोग के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की जानकारी कई विभागों और अधिकारियों को दी गई है. इसमें महालेखाकार प्रयागराज, राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी, यूपी लोकसेवा आयोग के सचिव और अन्य को इस बारे में सूचना दी गई है.
आयोग के सदस्य के तौर पर 6 साल रहेगा कार्यकाल
इस संबंध में शनिवार (30 मई 2026) को एक प्रेस रिलीज जारी की गई है. इसमें जानकारी देते हुए बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनुपम पाण्डेय को उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति करती है. उनका कार्यकाल यह पद ग्रहण करने की तारीख से 6 साल तक रहेगा.
PCS समेत कई परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी
यूपी लोक सेवा आयोग (UPPSC) राज्य सरकार के ग्रुप 'A' और 'B' के प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करने वाली संवैधानिक संस्था है. इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है. आयोग की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में PCS सबसे अहम परीक्षा है, जिसके जरिए डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बीडीओ और एआरटीओ जैसे पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. इसके अलावा आयोग RO या ARO समेत कई अन्य भर्ती परीक्षा का आयोजन भी करता है.
संजय श्रीनेत हैं यूपी लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष अभी संजय श्रीनेत हैं. श्रीनेत 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं. उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) से उच्च शिक्षा प्राप्त की है. आईआरएस में चयनित होने के बाद श्रीनेत 2005 से 2009 तक प्रथम सचिव भारतीय उच्चायोग लंदन में कार्यरत थे.
राजीव कृष्ण हो सकते हैं यूपी के स्थायी DGP, सरकार जल्द जारी कर सकती है आदेश
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL