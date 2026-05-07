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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEid al Adha 2026: मई में इस दिन मनाया जाएगा इस्लाम का बड़ा त्योहार, तैयारियों में जुट जाएं मुसलमान

Eid al Adha 2026: मई में इस दिन मनाया जाएगा इस्लाम का बड़ा त्योहार, तैयारियों में जुट जाएं मुसलमान

Eid al Adha 2026: ईद के बाद ईद-उल-अजहा या बकरीद इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसमें खासतौर पर कुर्बानी का महत्व है. यह हर साल जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 07 May 2026 07:24 AM (IST)
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  • बकरीद 27 या 28 मई को मनाए जाने की उम्मीद है।
  • इस्लामिक त्योहार चंद्र कैलेंडर पर आधारित, चांद पर निर्भर करता है।
  • यह पैगंबर इब्राहिम के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है।
  • कुर्बानी के मांस को तीन हिस्सों में बांटा जाता है।

Eid al Adha 2026: ईद-उल-अजहा को इस्लाम का महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है. इस साल 27 या 28 मई को यह त्योहार मनाए जाने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन अंतिम तिथि घोषणा चांद नजर आने के बाद ही की जाएगी.

ईद-उल-अजहा को बकरीद, कुर्बानी या ईद-उल-अधा जैसे नामों से भी जाना जाता है. यह ऐसा अवसर होता है, जब दुनियाभर के मुसलमान एक साथ बकरीद मनाते हैं और अल्लाह की शुक्रिया अदा करते हैं. साथ ही बकरीद का त्योहार इबादत, अल्लाह के प्रति विश्वास, दान और उदारता से भी जुड़ा है.

कब है बकरीद

इस्लाम धर्म से जुड़े त्योहारों में डेट को लेकर सटीक जानकारी पहले से नहीं होती है, क्योंकि इस्लामिक त्योहार चंद्र कैलेंडर पर आधारित होते हैं और नया चांद (हिलाल) नजर आने के बाद ही सटीक तिथि की घोषणा की जाती है. इसलिए यह ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष से आगे-पीछे हो जाती है. कई बार तो त्योहारों की तिथि में 10 से 11 दिनों तक का अंतर हो जाता है.

वहीं बात करें बकरीद के संभावित तिथि की तो यह 27 या 28 मई को मनाए जाने की उम्मीद है. इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक बकरीद जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है. जिलहिज्जा 2026 (Dhul Hijjah) का चांद 17 या 18 मई को देखा जाएगा. अगर इस दिन चांद नजर आ जाता है तो, बकरीद की तारीख भी तय हो जाएगी और मुसलमान तैयारियों में जुट जाएंगे.

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क्यों मनाते हैं ईद के बाद बकरीद

इस्लाम धर्म में ईद या ई-उल-फितर को सबसे बड़ा त्योहार बताया गया है. लेकिन ईद के बाद मनाए जाने वाले त्योहार बकरीद का भी उतना ही महत्व है. इसे इस्लाम का दूसरा सबसे अहम त्योहार बताया गया है. इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग पैगंबर इब्राहिम द्वारा किए जाने वाले सर्वोच्च बलिदान और अल्लाह के प्रति उनके प्रेम को याद करते हैं.

जिलहिज्जा का नया चांद नजर आते ही मुसलमान तैयारियों में जुट जाते हैं. बकरीद से पहले ही बाजारों में रौनक भी बढ़ने लगती है. लोग नए कपड़े, मिठाइयां और कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने की तैयारी शुरू कर देते हैं.

बकरीद पर कुर्बानी क्यों इतनी जरूरी?

बकरीद का त्योहार कुर्बानी के बिना अधूरा माना जाता है. इसमें भेड़ (दुम्बा), मेमना, बकरी, भैंस या ऊंट आदि जैसे जानवर की कुर्बानी की रस्म अदा की जाती है. कुर्बानी ईद के नियमों के अनुसार, कुर्बानी हलाल तरीके से की जाती है. कुर्बानी की रस्म के बाद दान देने की भी परंपरा है. कुर्बानी दिए गए जानवर के मांस को तीन बराबर हिस्सों में बांटा जाता है. पहला हिस्सा घर-परिवार के लोगों के लिए होता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों या करीबियों को दिए जाते हैं और तीसरी हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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इनके लेखन की विशेषता
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 07 May 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Dhul Hijjah Eid Al-Adha 2026 Bakrid 2026 Islamic Festival

Frequently Asked Questions

2026 में बकरीद कब मनाई जाएगी?

2026 में बकरीद 27 या 28 मई को मनाई जाने की उम्मीद है। चांद दिखने के बाद इसकी अंतिम तारीख तय की जाएगी।

बकरीद को किन अन्य नामों से जाना जाता है?

बकरीद को ईद-उल-अजहा, कुर्बानी या ईद-उल-अधा जैसे नामों से भी जाना जाता है।

इस्लामिक त्योहारों की तारीखें ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग क्यों होती हैं?

इस्लामिक त्योहार चंद्र कैलेंडर पर आधारित होते हैं, जो हर साल लगभग 10-11 दिन आगे-पीछे हो जाता है।

बकरीद क्यों मनाई जाती है?

यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम द्वारा अल्लाह के प्रति किए गए सर्वोच्च बलिदान और उनके प्रेम को याद करने के लिए मनाया जाता है।

बकरीद पर कुर्बानी का क्या महत्व है?

बकरीद पर कुर्बानी देना एक महत्वपूर्ण रस्म है। कुर्बानी के मांस को तीन हिस्सों में बांटकर घर-परिवार, रिश्तेदारों और गरीबों में बांटा जाता है।

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