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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBada Mangal 2026: दूसरे बड़ा मंगल पर बना दुर्लभ संयोग, इसी दिन मनाई जाएगी तेलुगु हनुमान जयंती

Bada Mangal 2026: दूसरे बड़ा मंगल पर बना दुर्लभ संयोग, इसी दिन मनाई जाएगी तेलुगु हनुमान जयंती

Bada Mangal 2026: 12 मई को हनुमान जी की पूजा का दुर्लभ संयोग बन रहा है. इस दिन ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगलवार होने के साथ ही तेलुगू हनुमान जयंती भी है और साथ ही कई शुभ योग भी बन रहे हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 May 2026 06:35 AM (IST)
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Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ महीने का मंगलवार हनुमान पूजन के लिए खास दिन माना जाता है. लेकिन मंगलवार 12 मई को पड़ने वाला दूसरा ज्येष्ठ मंगलवार या दूसरा बड़ा मंगल कई मायनों में खास रहने वाला है. इस दिन हनुमान जी की पूजा का दुर्लभ संयोग बन रहा है.

बड़ा मंगल और हनुमान जयंती का संयोग (Bada Mangal and Telugu Hanuman Jayanti coincidence)

12 मई 2026 को ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगलवार पड़ रहा है और इसी दिन तेलुगू हनुमान जयंती (Telugu Hanuman Jayanti 2026) भी मनाई जाएगी. आध्यात्मिक दृष्टि से इस संयोग को हनुमान पूजा के लिए बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, एक ही तिथि पर बड़ा मंगल और हनुमान जयंती का संयोग से पूजा-अर्चना का फल कई गुना बढ़ जाता है.

इसके साथ ही ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह दिन अत्यंत शुभ माना जा रहा है. 12 मई को ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिनमें आदित्य मंगल योग, रूचक राजयोग और गजकेसरी योग हैं.

अप्रैल के बाद फिर से हनुमान जयंती?

हनुमान जयंती का त्योहार हाल ही में चैत्र पूर्णिमा पर 2 अप्रैल 2026 को मनाया गया था. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल होंगे कि, 40 दिन बाद फिर से हनुमान जयंती क्यों मनाई जा रही है. बता दें कि, यह तेलुगु हनुमान जयंती है, जिसे खासकर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलांगना में ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है.

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12 मई को बन रहे ये शुभ योग

  • सूर्य और मंगल की युति से आदित्य मंगल योग (Mangal Aditya Yog) बना हुआ है.
  • मंगल की मजबूत स्थिति (मेष राशि में मंगल) से रूचक राजयोग का प्रभाव रहेगा.
  • 12 मई को दशमी और एकादशी (Ekadashi) तिथि का प्रभाव रहेगा.

करें ये काम

बड़ा मंगल (बुढ़वा मंगल) और तेलुगू हनुमान जयंती दोनों ही भगवान हनुमान को समर्पित पवित्र पर्व हैं. इस बार 12 मई को इन दोनों पर्व का विशेष संयोग बन रहा है, जो धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ है. इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा करने पर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. भगवान हनुमान की कृपा पाने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के बाद भगवान की पूजा-अर्चना करें. हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना विशेष फलदायी हो सकता है. भगवान को गुड़-चना, बेसन के लड्डू, लाल वस्त्र और सिंदूर अर्पित करें. साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराना और बंदरों को गुड़-चना खिलाना भी पुण्यदायी कार्य माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 12 May 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
Hanuman Puja Budhwa Mangal Hanuman Jayanti 2026 Bada Mangal 2026 Telugu Hanuman Jayanti 2026
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