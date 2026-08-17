Rashifal 18 August 2026: आज 18 अगस्त 2026, दिन सोमवार को श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठि तिथि शाम 5.49 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी. आज मंगला गौरी व्रत के पावन अवसर पर ग्रहों की विशेष युति बन रही है. सूर्य, गुरु और बुध कर्क राशि में, शुक्र और चंद्रमा तुला राशि में, मंगल मिथुन में, केतु सिंह में, राहु कुंभ में तथा शनि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं.

ग्रहों और नक्षत्रों की यह स्थिति सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, सेहत और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से कि आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है.

पारिवारिक जीवन

परिवार का वातावरण आज काफी खुशनुमा और हर्षित रहेगा. घर पर किसी शुभ आयोजन जैसे विवाह, उपनयन या किसी धार्मिक कार्यक्रम की चर्चा शुरू हो सकती है, जिससे सब को खुशी होगी.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में तेजी से बदलती परिस्थितियों के कारण हर अवसर पर सजग रहना आवश्यक है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय को प्राथमिकता और वरीयता दी जाएगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर मिलेगा.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत के अनुरूप उत्कृष्ट फल देने वाला है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को भटकाव से बचकर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा. करियर में तेजी से आगे बढ़ने के लिए नई तकनीक या कौशल सीखने का समय अत्यंत अनुकूल है.

स्वास्थ्य

आज स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. तेजी से बदलती परिस्थितियों और व्यस्तता के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए योगा और ध्यान का सहारा लें. हल्का और संतुलित आहार लें तथा पर्याप्त मात्रा में जल पीएं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक रहेगा. आपकी आमदनी में वृद्धि के स्पष्ट संकेत नजर आ रहे हैं. बचत किए गए धन को निवेश की किसी नई योजना पर विचार करने और लगाने का समय अत्यंत अनुकूल है, बस किसी वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन के लिए आज का दिन काफी रोमांटिक और प्यार भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने या डिनर पर जाने की योजना बन सकती है. आपके प्रेम भरे शब्दों से रिश्ते में और अधिक मिठास आएगी.

लकी अंक: 7

लकी रंग: हल्का पीला

उपाय

अपने समय का सही प्रबंधन करने से दिन अत्यंत सफल रहेगा. इसके अलावा, सुबह नहाने के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, इससे आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

वृषभ राशिफल

पारिवारिक जीवन

परिवार में आज का दिन काफी खुशहाल और शांतिपूर्ण रहने वाला है. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मकता से भरा रहेगा. खास बात यह है कि परिवार के किसी छोटे सदस्य की शिक्षा या उसके करियर को लेकर आपको कोई बेहद अच्छा और सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर आज आपकी स्थिर, संतुलित और शांत कार्यशैली सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगी. विशेषकर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को देखकर और आपके काम करने के तरीके से काफी प्रभावित होंगे, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

करियर और शिक्षा

आज के दिन आपकी दूरदर्शिता और सोचने की क्षमता आपके भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार करेगी. जो भी आप आज सोचेंगे और जो भी योजनाएं बनाएंगे, वह लंबे समय तक आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपको सजग रहने की सलाह देता है. अपनी नियमित दिनचर्या को किसी भी हालत में बिल्कुल न तोड़ें. अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें और पौष्टिक भोजन का ही सेवन करें. बाहर का और जंक फूड से पूरी तरह दूर रहें, ताकि आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहे.

आर्थिक स्थिति

यदि आप कोई बड़ी वित्तीय योजना बना रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं, या पैसों का बजट तैयार कर रहे हैं, तो इस मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति या वित्ती सलाहकार की सलाह अवश्य लें.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में आज का दिन आपके संबंधों में स्थिरता और प्रगाढ़ता लाएगा. आपका प्यार और वफादारी आपके पार्टनर को गहराई से प्रभावित करेगी. शादीशुदा जोड़ों के लिए यह समय एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का है.

लकी अंक: 6

लकी रंग: हरा

उपाय

सुबह के समय निकलते वक्त किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ जरूर खिलाएं. इस छोटे से उपाय से आपके कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

मिथुन राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अच्छा है. परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहेगा. हालांकि, घरेलू मामलों में किसी भी तरह के अनावश्यक विवादों या बहस से दूर रहना बेहद जरूरी है.

व्यापार और नौकरी

आज नए विचारों को व्यवहार में उतारने का सबसे उत्तम दिन है. नौकरी में आप किसी नई परियोजना या प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से अपनी अद्भुत क्षमता और बहुमतूय कौशल को आसानी से अधिकारियों को साबित कर सकते हैं.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल और फलदायी है. आज आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी और आप किसी प्रतियोगिता, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे. इसके अलावा, मित्रों के साथ मिलकर कोई नई योजना शुरू करने की संभावना भी बन रही है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. बस मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग का सहारा लें. गुस्से और चिड़चिड़ाहट को काबू में रखें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. हल्का और संतुलित आहार लें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है. नौकरी या व्यापार में आए नए अवसरों से आय में वृद्धि के साथ-साथ लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस आने की भी पूरी संभावना है. आज आपको अपने व्यवसाय के लिए निवेश करने का अच्छा समय मिलेगा.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भविष्य की कोई नई योजना बना सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें, ताकि रिश्ते में प्यार और विश्वास बरकरार रहे.

लकी अंक: 4

लकी रंग: मैजेंटा

उपाय

सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और 'ॐ गण गणपतये नमः' का 11 बार जाप करें. इससे नई योजनाओं में सफलता मिलेगी और घर में शांति बनी रहेगी.

कर्क राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण पारिवारिक जीवन में नई ऊर्जा भरेगा. घर का वातावरण शांत और खुशनुमा रहेगा. परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आपकी सलाह को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. आपके विचारों की कद्र होगी और परिवारजनों का विश्वास आप पर मजबूत होगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए नेतृत्व से जुड़ा एक शानदार अवसर आपके सामने आ सकता है. व्यापार में आज प्रभावशाली और बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे. याद रखें, सफलता के साथ अपने अंदर सरलता बनाए रखना आपके लिए शुभ रहेगा.

करियर और शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का ध्यान एकाग्र रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर की दृष्टि से आज का दिन आपके लक्ष्यों को नई दिशा देगा. आपकी मेहनत और आत्मविश्वास निश्चित रूप से रंग लाएगा.

स्वास्थ्य

आपका मानसिक स्वास्थ्य आज बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि सकारात्मक सोच आपके अंदर एक अलग ही जज्बा पैदा कर रही है. शारीरिक रूप से भी आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हल्के व्यायाम या योग से आपकी इस ऊर्जा को और बढ़ाया जा सकता है, बस किसी भी तरह की लापरवाही से बचें.

आर्थिक स्थिति

आज का दिन आर्थिक रूप से फायदेमंद रहने वाला है. व्यापार और नौकरी से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए उत्तम है. आज आप धन की बचत पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे.

प्रेम जीवन

सामाजिक क्षेत्र में आपकी बढ़ती हुई सक्रियता और लोकप्रियता आपके प्रेम जीवन को भी मधुर बनाएगी. पार्टनर के साथ आपके संबंधों में गहराई आएगी. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने में आज आपको आसानी होगी और रोमांस के पल यादगार बनेंगे.

लकी अंक: 3

लकी रंग: रुपहला

उपाय

सुबह स्नान के बाद लाल चंदन का तिलक लगाकर काम पर जाएं, इससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा.

सिंह राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज परिवार में सद्भाव और आपसी समझ का माहौल रहेगा. घर के किसी सदस्य की लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान आपकी समझदारी और व्यावहारिक सोच से निकल सकता है. परिवार के लोग आपके फैसलों पर भरोसा करेंगे और आपकी राय को महत्व देंगे.

नौकरी और व्यापार

कार्यस्थल पर आपका शांत और संयमित व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. नौकरी में मिली जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने पर वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से आपकी सराहना हो सकती है. व्यापार करने वाले लोगों के लिए पुराने ग्राहकों का भरोसा काफी महत्वपूर्ण रहेगा.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों को आज पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखने की जरूरत होगी. नियमित मेहनत और दृढ़ता से अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं. करियर को लेकर भी दिन सकारात्मक रहेगा. भविष्य की योजनाओं को लेकर सोच स्पष्ट होगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक लिहाज से दिन अच्छा रहने की संभावना है. घर की सजावट या रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी खरीदारी हो सकती है. हालांकि, खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा. जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझकर खर्च करने से आपकी बचत भी सुरक्षित रहेगी.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों के लिए दिन सुखद रहने वाला है. पार्टनर के साथ घर की सजावट, खरीदारी या भविष्य की किसी योजना को लेकर अच्छी बातचीत हो सकती है. एक-दूसरे की पसंद का ध्यान रखने से रिश्ते में अपनापन बढ़ेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी होगा. लगातार भागदौड़ और व्यस्तता के बीच शरीर और दिमाग को पर्याप्त आराम दें. नींद पूरी करने की कोशिश करें. योग, ध्यान या कुछ समय शांत वातावरण में बिताने से मानसिक तनाव कम करने.

लकी अंक: 7

लकी रंग: समुद्री नीला

आज का उपाय

सुबह उठकर स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं और अपने इष्ट देवता का ध्यान करें. इसके बाद परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें. धार्मिक मान्यता के अनुसार, ऐसा करने से मन में सकारात्मकता बनी रहती है.

कन्या राशिफल

पारिवारिक जीवन

परिवार में आज सकारात्मक और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा. लंबे समय से अटका कोई जरूरी दस्तावेजी काम या जटिल कानूनी प्रक्रिया पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ सकती है. इससे मन पर बना दबाव कम होगा. किसी महत्वपूर्ण मामले में आपका सहयोग परिवार के लिए उपयोगी साबित होगा.

नौकरी और व्यापार

कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. नौकरी में तकनीकी, प्रशासनिक या विश्लेषण से जुड़े किसी महत्वपूर्ण काम को सफलतापूर्वक पूरा करने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए प्रबंधन में सुधार और लागत घटाने की कोशिशें फायदेमंद रहेंगी.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ने से कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. लंबे समय से जिस विषय को लेकर उलझन थी, उसमें भी स्पष्टता आ सकती है. करियर के मामले में अपने लक्ष्य को लेकर सोच अधिक साफ होगी.

आर्थिक स्थिति

व्यापार में लागत कम होने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है. हालांकि, आज किसी भी तरह के धन लेन-देन में जल्दबाजी न करें. अपनी आय और खर्च का हिसाब बनाए रखें.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में स्थिरता और भावनात्मक गहराई बनी रहेगी. आपका जिम्मेदार और परिपक्व व्यवहार पार्टनर को प्रभावित करेगा. रिश्ते में एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करें. विवाहित लोगों के बीच तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य

आज स्वास्थ्य सामान्य रहने की संभावना है. फिर भी दिनचर्या को लेकर लापरवाही न करें. समय पर भोजन करें और पर्याप्त पानी पीते रहें. लगातार काम के बीच छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी होगा, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे और थकान अधिक महसूस न हो.

लकी अंक: 7

लकी रंग: पर्पल

आज का उपाय

सुबह स्नान के बाद एक लोटे जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर किसी पेड़ की जड़ों में अर्पित करें. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय से सकारात्मकता बढ़ाने और कार्यक्षमता बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन

आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. परिवार में जीवनसाथी के साथ मधुर और प्रेमपूर्ण समय व्यतीत होगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और सभी सदस्य आपसी सलाह से कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. बच्चों की उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद वरदान साबित होगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर आज आपके सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल रहेगा, जिससे काम की गति तेज होगी. कार्यालय में आपकी कार्यशैली की सराहना हो सकती है. व्यापार में साझेदारी या किसी संयुक्त परियोजना पर काम करने से लाभ मिलने के मजबूत संकेत हैं.

करियर और शिक्षा

आज आपके नए संपर्क आपके लिए भविष्य के अनमोल अवसर लेकर आएंगे. विशेषकर कला, संगीत, मीडिया और फैशन क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी मेहनत के फल के रूप में नई पहचान और प्रसिद्धि मिल सकती है. छात्रों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. बस मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें. योग और ध्यान आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे. अपनी दिनचर्या का पालन करें. संतुलित आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताकि शारीरिक थकान दूर रहे.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में आज आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है. आपके द्वारा लिए गए संतुलित और सोच-समझकर लिए गए निर्णय लंबे समय तक लाभकारी सिद्ध होंगे. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें.

प्रेम जीवन

वैवाहिक जीवन में तो प्यार बढ़ेगा ही, साथ ही प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए भी आज का दिन रोमांटिक है. आप अपने पार्टनर को कोई खास तोहफा देकर उनका दिल जीत सकते हैं. रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी.

लकी अंक: 5

लकी रंग: कत्था

उपाय

सुबह उठकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को पीला वस्त्र या मिठाई का दान करें. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

वृश्चिक राशिफल

पारिवारिक जीवन

परिवार में आज का माहौल काफी सकारात्मक रहने वाला है. लंबे समय से चले आ रहे किसी पुराने मतभेद या विवाद का समाधान आज संभव है. बड़ों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. घर के वातावरण को हल्का और खुशनुमा बनाए रखने का प्रयास करें.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आज आपकी सूझबूज का दम दिखेगा. नौकरी में आने वाला कोई भी जटिल और कठिन कार्य आपकी बुद्धि से आसानी से हल हो जाएगा. व्यापारियों को सलाह है कि वे अपनी प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने के लिए कोई नई और अनोखी रणनीति बनाएं, जिससे बाजार में आपकी बढ़त सुनिश्चित हो सके.

करियर और शिक्षा

छात्रों के लिए आज का दिन कठिन विषयों को समझने के लिए उत्तम है. आपका धैर्य और एकाग्रता परीक्षा की तैयारी में काम आएगा. करियर के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार विमर्श करें, आपकी गंभीरता सफलता का रास्ता दिखाएगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है. अत्यधिक काम के चक्कर में मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. योग और प्राणायाम करें, इससे आपकी ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. खानपान संतुलित रखें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है. आज किसी भी तरह का अनावश्यक वित्तीय जोखिम लेने से पूरी तरह बचें. अपनी गोपनीय योजनाओं और निवेश संबंधी विचारों को फिलहाल सीमित लोगों तक ही रखें, ताकि कोई गलत सलाह न दे सके.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में धैर्य रखने की आवश्यकता है. यदि पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था, तो आज आपकी सकारात्मक सोच और शांत व्यवहार से वह दूर होगा. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

लकी अंक: 8

लकी रंग: गुलाबी

उपाय

सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें, इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

धनु राशिफल

पारिवारिक जीवन

परिवार के साथ धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का योग है. इन कार्यक्रमों में सबके साथ मिलकर जुड़ने से घर का वातावरण प्रसन्न और शांतिपूर्ण रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आपके लिए आगे बढ़ने का परम आधार बनेगा.

करियर और शिक्षा

आज ज्ञान और अनुभव दोनों आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे. उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, यात्रा, शोध या लेखन से जुड़े लोगों को नई संभावनाएँ मिल सकती हैं. आपकी पुरानी सीख और वर्तमान की मेहनत मिलकर आपको बड़ी सफलता दिलाएंगी. विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है.

व्यापार और नौकरी

नौकरी में आज वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, जिससे भविष्य में प्रमोशन के रास्ते साफ हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए दिन बेहतरीन है. व्यापार में नए शहरों या नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके व्यापार की पहुंच बढ़ेगी और मुनाफे के अवसर बनेंगे.

आर्थिक स्थिति

नए ग्राहकों और वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लंबे समय से अटकी हुई पैसे की रकम वापस मिलने की संभावना है. निवेश के नए विकल्पों पर विचार करने का सही समय है, बस बिना भावनाओं में बहे थोड़ी सी सावधानी बरतें.

प्रेम जीवन

प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी सुखद रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक या सांस्कृतिक स्थान पर जा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक गहराई आएगी. विवाहित जीवन में प्यार, मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिए दिन अनुकूल रहेगा. आप लंबे समय से चल रहे मानसिक तनाव से बाहर आएंगे. सकारात्मक सोच बनाए रखें, इससे आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च बना रहेगा. नियमित योग और प्राणायाम से शरीर में नई ताजगी महसूस होगी.

लकी अंक: 7

लकी रंग: गेरुआ

उपाय

सुबह उठकर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा खिलाएं और घर के मंदिर में दीपक जलाकर ही अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत करें.

मकर राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बहुत सुखद रहने वाला है. सदस्यों के बीच पारस्परिक तालमेल और प्रेम काफी बढ़ेगा. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए परिवार आपकी सलाह लेगा और उसे विशेष महत्व देगा. आपकी सकारात्मता से घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत और अनुशासन का उचित परिणाम मिलेगा. अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करें, इससे आपकी प्रतिष्ठा में भारी इजाफा होगा. व्यापार में संसाधनों का बेहतर और सटीक उपयोग करने पर आपको शानदार लाभ दिलाएगा. आपके काम की सराहना भी होगी.

करियर और शिक्षा

छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल एवं फायदेमंद है. आपकी पढ़ाई में लगाई मेहनत अवश्य रंग लाएगी. नई तकनीक या स्किल सीखने का प्लान बना रहे हैं, तो आज उसे शुरू करें. यह दिन आपके करियर को नई दिशा प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सचेत रहें. अपनी दिनचर्या को पूरी तरह नियमित रखें. लेट रात तक जागने की बजाय समय पर सोएं और पर्याप्त विश्राम अवश्य करें. योग और संतुलित आहार आपकी शारीरिक ऊर्जा बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति

भविष्य की आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करने का यह सबसे अच्छा समय है. अपने बजट की समीक्षा कर बचत पर ध्यान दें. कोई भी बड़ा वित्तीय निवेश करने से पहले गहराई से विचार विमर्श करें. अनावश्यक खर्चों से दूर रहें.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी. आपका साथी आपकी भावनाओं को अच्छे से समझेगा. अगर कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी, तो वह दूर होगी. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना रिश्ते में नजदीकियां बढ़ाएगा और प्यार गहरा होगा.

लकी अंक: 1

लकी रंग - सफेद

उपाय

सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और अपने कार्यस्थल या अध्ययन कक्ष को साफ-सुथरा रखें. यह वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा और आपका दिन शुभ एवं लाभदायक रहेगा.

कुंभ राशिफल

पारिवारिक जीवन

आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक बना रहेगा. आपकी नवीन सोच और आधुनिक दृष्टिकोण से परिवार के किसी पुराने विवाद का समाधान भी निकल सकता है.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आज आपकी तकनीकी समझ और नवीन विचारों का भरपूर इस्तेमाल होगा. नौकरी में आपके द्वारा दिए गए अहम सुझावों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बहुत सकारात्मक विचार किया जाएगा. व्यापार में यदि आप ऑनलाइन विस्तार करने की योजना बना रहे हैं या नई तकनीक को अपनाते हैं, तो इससे आपको बड़ा लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.

करियर और शिक्षा

छात्रों के लिए आज का दिन काफी फायदेमंद साबित होगा. पढ़ाई में आपकी रचनात्मकता और इनोवेटिव आइडियाज आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएंगे. यदि आप किसी नए तकनीकी कोर्स या स्किल सीखने का मन बना रहे हैं, तो आज से ही उसकी शुरुआत कर दें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. परिवार से मिल रहा सकारात्मक वातावरण आपका मानसिक तनाव दूर करेगा. बस ध्यान रखें कि तकनीकी उपकरणों (लैपटॉप, मोबाइल) की स्क्रीन के सामने ज्यादा देर तक न बैठें, नहीं तो आंखों में परेशानी हो सकती है.

आर्थिक स्थिति

आज का दिन आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आ रहा है. व्यापार में आ रहे नए ऑर्डर्स या नौकरी में किसी पेंडिंग पेमेंट के मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में आई सुधार आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी.

प्रेम जीवन

मित्रों के साथ किसी रचनात्मक योजना की शुरुआत हो सकती है, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ तकनीकी या भविष्य की किसी योजना पर बातचीत करने से आपके रिश्ते में और भी मधुरता आएगी. दोनों के बीच तालमेल बढ़ेगा.

लकी अंक: 7

लकी रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

उपाय

सुबह उठकर किसी जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा से जुड़ी कोई तकनीकी चीज (जैसे- पेन ड्राइव या किताब) दान करें. इससे मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी और आपकी बुद्धि और तेज होगी.

पारिवारिक जीवन

परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया समय आज आपको गहरी मानसिक शांति प्रदान करेगा. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक और सुखद रहेगा. यह समय आपसी जैसी-तैसी नाराजगियों को दूर करने के लिए भी उत्तम है. किसी बाहरी बात को लेकर विवाद न करें, बल्कि परिवारजनों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें.

व्यापार और नौकरी

नौकरी में आपकी शांत और शांतिपूर्ण कार्यशैली सहयोगियों का विश्वास जीतेगी. किसी भी विवाद में शांति से काम लें. व्यापार में ग्राहकों की आवश्यकताओं और मांगों को गहराई से समझकर किया गया कोई भी बदलाव आपके लिए दीर्घकालिक लाभदायक साबित होगा.

करियर और शिक्षा

आज आपकी कल्पनाशक्ति और संवेदनशीलता आपको विशेष उपलब्धि दिला सकती है. साहित्य, संगीत, चिकित्सा, योग, चित्रकला और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा. रचनात्मकता से जुड़े कार्यों में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे.

स्वास्थ्य

मानसिक शांति का सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा. योग और प्राणायाम आज आपके लिए जादुई रूप से फायदेमंद साबित होंगे. हल्की सुबह की सैर भी आपके लिए अच्छी रहेगी. तनाव और चिंता से दूर रहें, अपनी अंतःप्रेरणा पर पूरा विश्वास बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी. व्यापार में आए नए अवसरों से आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है. बचत पर ध्यान दें, लेकिन आज का दिन धन लाभ के लिए शुभ योग बना रहा है.

प्रेम जीवन

आपकी संवेदनशीलता प्रेम जीवन में नयी मिठास लाएगी. जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता और अधिक गहरा होगा. प्रेमी जोड़ों के लिए एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का दिन है, जो रिश्ते को मजबूती प्रदान करेगा.

लकी अंक - 6

लकी रंग: ऑरेंज

उपाय

सुबह के समय दीपक में शुद्ध तेल और थोड़ा कपूर जलाकर घर के मंदिर में अपनी इच्छाओं की प्रार्थना करें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेगी.

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