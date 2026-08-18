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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 18 August 2026: आज मंगला गौरी व्रत की पूजा इस मुहूर्त में रहेगी शुभ, बन रहे खास योग, देखें पंचांग

Aaj Ka Panchang 18 August 2026: आज मंगला गौरी व्रत की पूजा इस मुहूर्त में रहेगी शुभ, बन रहे खास योग, देखें पंचांग

Aaj Ka Panchang 18 August 2026: आज सावन शुक्ल षष्ठी तिथि और मंगलवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 18 Aug 2026 09:43 AM (IST)
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Hindi Panchang, 18 August 2026: आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और मंगलवार है यानी आज मंगला गौरी व्रत और कल्कि जयंती है. मंगला गौरी व्रत में दान को श्रद्धा, सौभाग्य और मंगलकामना से जोड़ा जाता है. लाल या हरे रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं. पूजा के बाद इन्हें किसी जरूरतमंद महिला को दान किया जा सकता है.

आज का व्रत - मंगला गौरी व्रत में देवी पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और फिर इसे स्वंय लगाएं. मान्यता है इससे माता अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं. पूरे दिन व्रत करें और पूजा के बाद शाम को पारण करें. 

18 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 18 August 2026)

  • तिथि – षष्ठी (18 अगस्त 2026, सुबह से शाम 5:50 बजे तक)
  • वार – मंगलवार
  • नक्षत्र – स्वाति
  • योग – शुक्ल
  • सूर्योदय – सुबह 5:29 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:28 बजे
  • चंद्रोदय – सुबह 10:47 बजे
  • चंद्रास्त – रात 9:45 बजे
  • चंद्र राशि – तुला

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ समय – सुबह 8:43 से 10:21 बजे
  • दोपहर का लाभ समय – दोपहर 1:58 से 3:36 बजे
  • शाम का अमृत समय – शाम 3:36 से 5:14 बजे
  • दिन का चर समय – सुबह 10:21 से 11:59 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – दोपहर 3:13 से 4:50 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 8:43 से 10:21 बजे
  • गुलिक काल – सुबह 11:58 से दोपहर 1:36 बजे

ग्रहों की स्थिति – 18 अगस्त 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – तुला राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कर्क राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि
  • केतु – सिंह राशि

18 अगस्त का राशिफल

मेष: स्टूडेंट्स नया स्टडी शेड्यूल बनाएंगे, ऑफिस में काम पर फोकस रहेगा और जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है.

वृष: काम समय पर पूरे होंगे, पार्टनरशिप बिजनेस में मुनाफा मिलेगा और कार्यक्षेत्र में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा.

मिथुन: बिजनेस विस्तार के नए अवसर मिलेंगे, खास व्यक्ति का सहयोग मिलेगा और घर के मांगलिक कार्यक्रम से दिनचर्या बदल सकती है.

कर्क: मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का शानदार अवसर मिल सकता है और ऑफिस में आपकी रणनीतियां प्रभावी साबित होंगी.

सिंह: पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा और फिटनेस व खानपान पर ध्यान देकर जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव करेंगे.

कन्या: कारोबार सुचारू रहेगा, मीटिंग्स से विस्तार के अवसर मिलेंगे और पुराने कर्ज से राहत मिलने से तनाव दूर होगा.

तुला: बिजनेस में बड़ा धन लाभ होगा, फर्नीचर कारोबारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और नई रचना को सराहना मिलेगी.

वृश्चिक: बिजनेस ट्रिप सफल रहेगी, नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे और जीवनसाथी की तरक्की से खुशी बढ़ेगी.

धनु: परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जीवनसाथी से रिश्ते मजबूत होंगे और दोस्तों के साथ आउटिंग की योजना बनेगी.

मकर: एकाग्रता से किए गए काम सफल होंगे, समय पर जिम्मेदारियां पूरी करेंगे और पेंडिंग काम निपटाने में कामयाब रहेंगे.

कुंभ: दोस्तों के साथ नया बिजनेस शुरू करने की योजना बनेगी, नई स्किल सीखने का लाभ मिलेगा और उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा.

मीन: समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स-बिल्डर्स को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है और संतुलित आहार से सेहत अच्छी रहेगी.

आज का उपाय

मंगलव

आज का लकी कलर

लाल, हरा

Rashifal 18 August 2026: मंगला गौरी व्रत पर किस राशि के सितारे रहेंगे बुलंद , मेष से मीन तक राशिफल देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Mangla Gauri Vrat 2026 Kalki Jayanti 2026
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