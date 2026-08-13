Mahadev Symbols: सनातन धर्म में भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक माना गया है. जहां अन्य सभी देवी-देवता सुंदर आभूषणों, मुकुट और राजसी वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं, वहीं देवों के देव महादेव का रूप सबसे अलग है. भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में विषैला सर्प लपेटते हैं, जटाओं में मां गंगा और मस्तक पर आधा चंद्रमा धारण करते हैं.

हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए महादेव का यह स्वरूप देखने में जितना रहस्यमयी लगता है, इसके पीछे उतना ही गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है. शिवपुराण के अनुसार, शिव जी का प्रत्येक प्रतीक मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा और मन पर नियंत्रण पाने की कला सिखाता है.

नागराज वासुकी: अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक

भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ नाग केवल एक जीव नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद अहंकार और मृत्यु के भय पर नियंत्रण का प्रतीक है. इस सर्प का नाम वासुकी है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर कालकूट विष निकला, तब महादेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था. विष के प्रभाव से शिव जी का शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा था. सर्प की प्रकृति शीतल होती है, इसलिए नागराज वासुकी ने महादेव के शरीर के ताप को कम करने के लिए उनके गले में स्थान ग्रहण किया. यह प्रतीक हमें सिखाता है कि समाज के हर प्राणी के प्रति करुणा और स्वीकार्यता का भाव रखना चाहिए.

मस्तक पर चंद्रमा: मन को शीतल रखने की प्रेरणा

मस्तक पर सुशोभित आधा चंद्रमा महादेव के शांत और शीतल स्वभाव को प्रदर्शित करता है. चंद्रमा मन का कारक माना जाता है. शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा का विराजमान होना यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, मनुष्य को अपने मन को हमेशा एकाग्र, शांत और संतुलित रखना चाहिए. समुद्र मंथन के विष का प्रभाव कम करने के लिए चंद्रमा ने अपनी अमृतरूपी शीतल किरणों से शिव जी को राहत पहुंचाई थी, जिसके बाद महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया.

त्रिशूल और डमरू: सृष्टि का संतुलन और पहला नाद

त्रिशूल: महादेव का मुख्य अस्त्र त्रिशूल मानव जीवन के तीन गुणों (सत्व, रज, तम), तीन कालों (भूत, वर्तमान, भविष्य) और तीनों लोकों पर नियंत्रण का प्रतीक है.

महादेव का मुख्य अस्त्र त्रिशूल मानव जीवन के तीन गुणों (सत्व, रज, तम), तीन कालों (भूत, वर्तमान, भविष्य) और तीनों लोकों पर नियंत्रण का प्रतीक है. डमरू: शिव जी के हाथ में मौजूद डमरू ब्रह्मांड की पहली ध्वनि यानी नाद का प्रतीक है. मान्यता है कि तांडव के समय डमरू से निकली ध्वनि से ही 'ॐ' और संगीत के सुरों का जन्म हुआ.

भस्म और तीसरी आंख का जीवन दर्शन

महादेव का शरीर पर भस्म लगाना इस बात की याद दिलाता है कि यह भौतिक शरीर नश्वर है और अंत में सब मिट्टी में मिल जाना है. वहीं, उनकी तीसरी आंख अज्ञानता के विनाश और विवेक रूपी ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है. भगवान शिव के ये सभी प्रतीक हर इंसान को संयम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं.

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