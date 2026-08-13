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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMahadev Symbols: क्यों धारण करते हैं शिवजी गले में नाग और मस्तक पर चंद्रमा? जानिए त्रिशूल-डमरू का गहरा रहस्य

Mahadev Symbols: क्यों धारण करते हैं शिवजी गले में नाग और मस्तक पर चंद्रमा? जानिए त्रिशूल-डमरू का गहरा रहस्य

Mahadev Symbols: हादेव की वेशभूषा में छिपा है जीवन का गहरा दर्शन! जानिए गले के सर्प वासुकी, चंद्रमा, त्रिशूल और डमरू की पौराणिक कथा और इनका असली आध्यात्मिक महत्व.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 13 Aug 2026 11:33 AM (IST)
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Mahadev Symbols: सनातन धर्म में भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक माना गया है. जहां अन्य सभी देवी-देवता सुंदर आभूषणों, मुकुट और राजसी वस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं, वहीं देवों के देव महादेव का रूप सबसे अलग है. भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में विषैला सर्प लपेटते हैं, जटाओं में मां गंगा और मस्तक पर आधा चंद्रमा धारण करते हैं.

हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए महादेव का यह स्वरूप देखने में जितना रहस्यमयी लगता है, इसके पीछे उतना ही गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है. शिवपुराण के अनुसार, शिव जी का प्रत्येक प्रतीक मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा और मन पर नियंत्रण पाने की कला सिखाता है.

नागराज वासुकी: अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक

भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ नाग केवल एक जीव नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद अहंकार और मृत्यु के भय पर नियंत्रण का प्रतीक है. इस सर्प का नाम वासुकी है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर कालकूट विष निकला, तब महादेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था. विष के प्रभाव से शिव जी का शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा था. सर्प की प्रकृति शीतल होती है, इसलिए नागराज वासुकी ने महादेव के शरीर के ताप को कम करने के लिए उनके गले में स्थान ग्रहण किया. यह प्रतीक हमें सिखाता है कि समाज के हर प्राणी के प्रति करुणा और स्वीकार्यता का भाव रखना चाहिए.

मस्तक पर चंद्रमा: मन को शीतल रखने की प्रेरणा

मस्तक पर सुशोभित आधा चंद्रमा महादेव के शांत और शीतल स्वभाव को प्रदर्शित करता है. चंद्रमा मन का कारक माना जाता है. शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा का विराजमान होना यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, मनुष्य को अपने मन को हमेशा एकाग्र, शांत और संतुलित रखना चाहिए. समुद्र मंथन के विष का प्रभाव कम करने के लिए चंद्रमा ने अपनी अमृतरूपी शीतल किरणों से शिव जी को राहत पहुंचाई थी, जिसके बाद महादेव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया.

त्रिशूल और डमरू: सृष्टि का संतुलन और पहला नाद

  • त्रिशूल: महादेव का मुख्य अस्त्र त्रिशूल मानव जीवन के तीन गुणों (सत्व, रज, तम), तीन कालों (भूत, वर्तमान, भविष्य) और तीनों लोकों पर नियंत्रण का प्रतीक है.
  • डमरू: शिव जी के हाथ में मौजूद डमरू ब्रह्मांड की पहली ध्वनि यानी नाद का प्रतीक है. मान्यता है कि तांडव के समय डमरू से निकली ध्वनि से ही 'ॐ' और संगीत के सुरों का जन्म हुआ.

भस्म और तीसरी आंख का जीवन दर्शन

महादेव का शरीर पर भस्म लगाना इस बात की याद दिलाता है कि यह भौतिक शरीर नश्वर है और अंत में सब मिट्टी में मिल जाना है. वहीं, उनकी तीसरी आंख अज्ञानता के विनाश और विवेक रूपी ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है. भगवान शिव के ये सभी प्रतीक हर इंसान को संयम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 13 Aug 2026 11:33 AM (IST)
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