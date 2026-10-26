Aaj Ka Makar Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, वाहन, घरेलू सुविधाएं, मानसिक शांति व गृहस्थ जीवन स्थान) में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते अच्छी-खासी घरेलू सुख-सुविधाओं में अचानक कमी या बाधाएं आ सकती हैं; घर की किसी वस्तु के खराब होने या अभाव के चलते मन थोड़ा अशांत रह सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार

26 अक्टूबर 2026, सोमवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र

अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, वज्र योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

खर्चों में तेजी, मध्यम से भी कम फलदायी दिन: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मध्यम से भी कम फलदायक रहने वाला है. दिन की शुरुआत में ही आप बेवजह की मानसिक चिंताओं और आशंकाओं से घिरे रह सकते हैं. इसके अलावा व्यावसायिक खर्चों में लगातार तेजी बनी रहेगी, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है.

धोखाधड़ी से बचें, कमियों में करें सुधार: अधिक मुनाफा कमाने के लालच में आकर किसी अपने, साझेदार या क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी या छल-कपट करने का प्रयास बिल्कुल न करें; ऐसा करना भविष्य में आपके स्वयं के हित और साख के खिलाफ जाएगा. जो जातक नया बिजनेस (New Business) शुरू कर चुके हैं, वे अपनी पिछली कमियों और कार्यप्रणाली का निष्पक्ष विश्लेषण करके सुधार लाएं, तभी बाजार में मजबूती से स्थापित हो पाएंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

डेटा सिक्योरिटी पर पैनी नजर, एक भूल करा सकती है नुकसान: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपने सिस्टम और फाइलों की डेटा सुरक्षा (Data Security) पर अत्यधिक सतर्क रहना होगा. बैकअप लेते रहें और डेटा सुरक्षित रखें; आपकी एक छोटी सी तकनीकी भूल या लापरवाही संस्थान का बड़ा नुकसान करा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी आप पर आ सकती है.

कार्यों में रुकावट से मन दुखी, शाम को विपरीत स्थितियां: कार्यस्थल पर दिनभर आपके बनते कामों में बार-बार अड़चनें आने से मन खिन्न रह सकता है. ध्यान रखें कि शाम होते-होते परिस्थितियां और अधिक विपरीत या तनावपूर्ण हो सकती हैं; इसलिए किसी भी सहकर्मी या अधिकारी से उलझने के बजाय चुपचाप अपना काम निपटाएं.

3. लव, फैमिली, छात्र व मानसिक शांति (Family, Students & Mind)

परिवार का साथ, एकांत में आत्ममंथन जरूरी: चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परिवार वालों का पूरा भावनात्मक साथ मिलेगा. दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा. दिन के कुछ पल एकांत में बैठकर आत्ममंथन करें और अपने जीवन के प्राथमिक मापदंडों पर गहराई से गौर करें. करीबी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में किसी भी सूरत में कड़वाहट न आने दें.

प्रतियोगी छात्रों के लिए अलर्ट: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी में जुटे छात्रों को आज निराशा या असफलता का सामना करना पड़ सकता है; हिम्मत न हारें और अपनी तैयारी की कमियों को दूर करने में लग जाएं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, मानसिक तनाव या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. रात्रि में सुपाच्य भोजन लें और प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 9

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कष्टों से मुक्ति हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न (चावल) या दूध का दान करें. इससे मानसिक चिंताएं शांत होंगी, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और परिवार में शांति बनी रहेगी.

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