Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Makar Rashifal 26 October 2026: चौथे चंद्रमा से मकर राशि वाले बरतें सावधानी, डेटा सिक्योरिटी पर पैनी नजर और खर्चों में उछाल

Aaj Ka Makar Rashifal 26 October 2026: चौथे चंद्रमा से मकर राशि वाले बरतें सावधानी, डेटा सिक्योरिटी पर पैनी नजर और खर्चों में उछाल

Aaj Ka Makar Rashifal 26 October 2026: मकर राशि का दैनिक राशिफल! चौथे भाव के चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस मंदी, ऑफिस में डेटा सिक्योरिटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 01:51 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, वाहन, घरेलू सुविधाएं, मानसिक शांति व गृहस्थ जीवन स्थान) में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते अच्छी-खासी घरेलू सुख-सुविधाओं में अचानक कमी या बाधाएं आ सकती हैं; घर की किसी वस्तु के खराब होने या अभाव के चलते मन थोड़ा अशांत रह सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

  • दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, वज्र योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

खर्चों में तेजी, मध्यम से भी कम फलदायी दिन: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मध्यम से भी कम फलदायक रहने वाला है. दिन की शुरुआत में ही आप बेवजह की मानसिक चिंताओं और आशंकाओं से घिरे रह सकते हैं. इसके अलावा व्यावसायिक खर्चों में लगातार तेजी बनी रहेगी, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है.

धोखाधड़ी से बचें, कमियों में करें सुधार: अधिक मुनाफा कमाने के लालच में आकर किसी अपने, साझेदार या क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी या छल-कपट करने का प्रयास बिल्कुल न करें; ऐसा करना भविष्य में आपके स्वयं के हित और साख के खिलाफ जाएगा. जो जातक नया बिजनेस (New Business) शुरू कर चुके हैं, वे अपनी पिछली कमियों और कार्यप्रणाली का निष्पक्ष विश्लेषण करके सुधार लाएं, तभी बाजार में मजबूती से स्थापित हो पाएंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

डेटा सिक्योरिटी पर पैनी नजर, एक भूल करा सकती है नुकसान: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपने सिस्टम और फाइलों की डेटा सुरक्षा (Data Security) पर अत्यधिक सतर्क रहना होगा. बैकअप लेते रहें और डेटा सुरक्षित रखें; आपकी एक छोटी सी तकनीकी भूल या लापरवाही संस्थान का बड़ा नुकसान करा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी आप पर आ सकती है.

कार्यों में रुकावट से मन दुखी, शाम को विपरीत स्थितियां: कार्यस्थल पर दिनभर आपके बनते कामों में बार-बार अड़चनें आने से मन खिन्न रह सकता है. ध्यान रखें कि शाम होते-होते परिस्थितियां और अधिक विपरीत या तनावपूर्ण हो सकती हैं; इसलिए किसी भी सहकर्मी या अधिकारी से उलझने के बजाय चुपचाप अपना काम निपटाएं.

3. लव, फैमिली, छात्र व मानसिक शांति (Family, Students & Mind)

परिवार का साथ, एकांत में आत्ममंथन जरूरी: चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परिवार वालों का पूरा भावनात्मक साथ मिलेगा. दांपत्य जीवन सामान्य रहेगा. दिन के कुछ पल एकांत में बैठकर आत्ममंथन करें और अपने जीवन के प्राथमिक मापदंडों पर गहराई से गौर करें. करीबी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में किसी भी सूरत में कड़वाहट न आने दें.

प्रतियोगी छात्रों के लिए अलर्ट: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी में जुटे छात्रों को आज निराशा या असफलता का सामना करना पड़ सकता है; हिम्मत न हारें और अपनी तैयारी की कमियों को दूर करने में लग जाएं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में जकड़न, मानसिक तनाव या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. रात्रि में सुपाच्य भोजन लें और प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 9

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन चतुर्थ भाव के चंद्रमा के कष्टों से मुक्ति हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न (चावल) या दूध का दान करें. इससे मानसिक चिंताएं शांत होंगी, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और परिवार में शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 01:51 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 26 October 2026: 5वें चंद्रमा से धनु राशि को बिजनेस में तगड़ा मुनाफा, एम्प्लॉईज को ट्रांसफर लेटर मिलने के योग
Aaj Ka Dhanu Rashifal 26 October 2026: 5वें चंद्रमा से धनु राशि को बिजनेस में तगड़ा मुनाफा, एम्प्लॉईज को ट्रांसफर लेटर मिलने के योग
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 October 2026: छठे चंद्रमा से आलस से बचें, बिजनेस में आय के नए स्रोत और ऑफिस में हारी बाजी जीतने का दिन
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 October 2026: छठे चंद्रमा से आलस से बचें, बिजनेस में आय के नए स्रोत और ऑफिस में हारी बाजी जीतने का दिन
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 26 October 2026: 7वें चंद्रमा और वज्र योग से बिजनेस में भारी मुनाफा, नया जॉब ऑफर और ड्रीम ट्रैवलिंग का सपना होगा सच
Aaj Ka Tula Rashifal 26 October 2026: 7वें चंद्रमा और वज्र योग से बिजनेस में भारी मुनाफा, नया जॉब ऑफर और ड्रीम ट्रैवलिंग का सपना होगा सच
धर्म
Aaj Ka Panchang 25 October 2026: शरद पूर्णिमा आज, शाम 5 बजे निकलेगा चांद, जानें पूजा और खीर रखने का समय
Aaj Ka Panchang 25 October 2026: शरद पूर्णिमा की खीर आज रात रखें, कल सुबह भी रहेगी पूर्णिमा, जानें पूजा का समय
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’
UP चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक से गठबंधन पर बोले ओवैसी, ‘हम बार-बार कह रहे...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
'सम्मान में कमी न आए...' रामगोपाल यादव के अल्टीमेटम पर राजकुमार भाटी
क्रिकेट
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
हरमनप्रीत और दीप्ति के शतक में उड़ा जिम्बाब्वे, भारत ने 121 रन से जीता दूसरा वनडे
बॉलीवुड
'मुझ पर हमला क्यों किया?' दावे को टाइगर श्रॉफ के स्पोक्सपर्सन ने किया खारिज
'मुझ पर हमला क्यों किया?' दावे को टाइगर श्रॉफ के स्पोक्सपर्सन ने किया खारिज
इंडिया
सौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'
सौरव दास का बड़ा दावा- 'मैसेज नहीं कर पा रहा, मेरा Whatsapp अकाउंट...'
ऑटो
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
हाईवे पर इमरजेंसी में नहीं लग रहा 1033, तुरंत करें ये काम
ट्रेंडिंग
बिजली के तार से चिपका नन्हा लंगूर, मौत के मुहाने से खींच लाई मां
बिजली के तार से चिपका नन्हा लंगूर, मौत के मुहाने से खींच लाई मां
लाइफस्टाइल
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
घर में नहीं है किचन गार्डन की जगह, जानें कैसे किराए पर उगाएं ताजी सब्जियां?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget